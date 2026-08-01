Офисная спина уже сдает позиции: три движения развернут грудную клетку без лишних усилий

Длительное нахождение в статической позе за рабочим столом, рулем автомобиля или с мобильным устройством провоцирует развитие сутулости. Плечи постепенно смещаются вперед, мышечный каркас между лопатками теряет тонус, а в завершение дня ощущается скованность и ноющая боль в верху спины. Для профилактики таких состояний не обязательно посещать специализированные центры — достаточно внедрить короткие паузы в рабочий процесс.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Упражнение для снятия напряжения в плечах на рабочем месте

Содержание

Почему стоит выполнять разминку

Как выполнять комплекс упражнений

Ответы на популярные вопросы о разминке

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Почему стоит выполнять разминку

Коррекция привычного положения плеч и профилактика сутулости.

Снижение избыточного мышечного напряжения в воротниковой зоне.

Увеличение мобильности грудного отдела позвоночника.

Активизация местного кровообращения после периодов малоподвижности.

По оценке инструктора по лечебной физкультуре Андрея Соловьёва, регулярная смена положения тела помогает предотвратить головные боли напряжения и хронические зажимы, возникающие из-за перегрузки трапециевидных мышц.

Персональный фитнес-тренер Артём Киселёв отмечает, что использование простых упражнений для глубоких мышц в течение дня эффективнее, чем интенсивная часовая тренировка, выполненная после восьми часов сидения.

Как выполнять комплекс упражнений

Шаг 1. Сведение лопаток. В положении сидя с опорой стоп на пол, сомкните ладони перед собой на уровне сердца, разведя локти в стороны. Отведите руки в стороны, сводя лопатки. Зафиксируйте положение на 3-5 секунд, опуская плечи вниз от ушей. Шаг 2. Раскрытие грудной клетки. Сцепите руки за спиной, выпрямляя локти. Мягко подайте плечи назад, раскрывая грудь. При необходимости воспользуйтесь полотенцем между кистями. Удерживайте позицию 15-20 секунд. Шаг 3. Растяжка спины. Сцепите ладони в замок перед собой, вытянув руки. Округлите верх спины, наклонив голову, и тянитесь руками вперед для вытяжения тканей между лопатками. Контролируйте отсутствие резкой боли в течение 20-30 секунд.

Упражнение Целевая зона Признак корректности Сведение лопаток Ромбовидные мышцы Отсутствие поднятия плеч Раскрытие груди Грудные мышцы Контроль поясничного изгиба Растяжка спины Межлопаточная область Комфортное вытяжение

Ответы на популярные вопросы о разминке

Можно ли выполнять упражнения при наличии боли?

Нет, при возникновении резкой или острой боли необходимо прекратить движение. Растяжка должна быть комфортной.

Как часто нужно прерывать работу?

Рекомендуется вставать или делать разминку каждые 60-120 минут для поддержания тонуса мышечного корсета.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если дискомфорт дополняется онемением верхних конечностей, слабостью в мышцах или возник после механической травмы.

Поможет ли это убрать сутулость навсегда?

Упражнения способствуют улучшению осанки при регулярном выполнении, однако требуют системного контроля положения тела в течение дня.

Важно помнить, что даже короткие перерывы на 2-3 минуты ходьбы значительно снижают негативные эффекты сидячей работы, в отличие от долгого нахождения в одном положении. Сочетайте разминку с соблюдением правил активности для поддержания общего здоровья опорно-двигательного аппарата.

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв

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