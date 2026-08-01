Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от создания коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise, которая должна была управлять активами чемпионатов мира с привлечением частного капитала.
Организация планировала передать новой компании права на трансляции, спонсорство, лицензирование и продажу билетов на мужские, женские и клубные турниры. Оценочная стоимость структуры составляла 20 млрд долларов. ФИФА намеревалась продать частным инвесторам до 20% акций компании, что могло принести около 4,2 млрд долларов при сохранении контроля за федерацией.
Проект вызвал протест Азиатской футбольной конфедерации и КОНКАКАФ. Все 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Казахстан, пригрозили бойкотом турниров ФИФА. Критики указали на отсутствие прозрачности и попытку превратить чемпионаты в инвестиционный актив.
Конфликт затронул и руководство организации: операционный директор Кевин Ламур сообщил, что сотрудники не знали деталей проекта, а советник президента Карлос Кордейро ушел в отставку.
Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об отмене инициативы из-за серьезного раскола внутри футбольного сообщества.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.