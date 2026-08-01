20 млрд долларов и громкий конфликт: почему ФИФА остановила новый проект

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от создания коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise, которая должна была управлять активами чемпионатов мира с привлечением частного капитала.

Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Berlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Folarin Balogun Australia v USA 19 June 2026-137

Организация планировала передать новой компании права на трансляции, спонсорство, лицензирование и продажу билетов на мужские, женские и клубные турниры. Оценочная стоимость структуры составляла 20 млрд долларов. ФИФА намеревалась продать частным инвесторам до 20% акций компании, что могло принести около 4,2 млрд долларов при сохранении контроля за федерацией.

Проект вызвал протест Азиатской футбольной конфедерации и КОНКАКАФ. Все 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Казахстан, пригрозили бойкотом турниров ФИФА. Критики указали на отсутствие прозрачности и попытку превратить чемпионаты в инвестиционный актив.

Конфликт затронул и руководство организации: операционный директор Кевин Ламур сообщил, что сотрудники не знали деталей проекта, а советник президента Карлос Кордейро ушел в отставку.

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об отмене инициативы из-за серьезного раскола внутри футбольного сообщества.