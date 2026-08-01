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Не таблетки, а движение: эти упражнения для шеи помогают забыть о вечерней головной боли надолго

Спорт

Вечерняя головная боль нередко возникает из-за перенапряжения мышц шеи и нарушения осанки, когда голова выдвигается вперед. Вместо таблеток облегчить состояние помогают мягкие упражнения, которые снимают мышечные зажимы, улучшают подвижность шеи и кровообращение, уменьшая последствия длительного сидения.

Упражнение для шеи
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Упражнение для шеи

Почему возникают боли в шее и голове

Шейный отдел вынужден компенсировать последствия плохой осанки и структурных нарушений в привычном положении тела. Когда грудной отдел зажат, мышцы шеи переходят в состояние гипертонуса, что нарушает кровоток и создает болевой синдром.

Нередко такая скованность является следствием глобальных дисфункций, например, проблем с тазовыми мышцами, о связи которых с общим состоянием позвоночника подробно изложено в профильном материале.

"Длительное пребывание в одной позе часто ведет к тому, что мышцы теряют эластичность, создавая зажимы, которые отдают болью в голову. Исправление биомеханики движений помогает снять эту нагрузку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Комплекс упражнений для расслабления

Прежде чем приступать к занятиям, важно исключить серьезные состояния. Если боль сопровождается тошнотой, онемением или скачками давления, неправильно подобранные упражнения могут быть опасны. Тем, кто страдает от сдавливающих головных болей напряжения, поможет этот проверенный комплекс движений.

  • Вытяжение за макушкой: сидя на стуле, тянитесь макушкой вверх, стараясь сделать шею длиннее, не поднимая при этом плечи.
  • Вращения "восьмеркой": сохраняя вытяжение, очерчивайте носом в воздухе горизонтальную "восьмерку", постепенно увеличивая амплитуду.
  • Шейная волна: на вдохе опустите подбородок к груди, на выдохе плавно вернитесь в исходную позицию.
  • Повороты головы: медленное вращение в стороны возвращает мобильность суставам.
  • Наклон уха к плечу: боковая растяжка убирает жесткость, которая часто отдает в виски.

"Очень важно не допускать резких рывков при выполнении амплитудных движений. Плавность — главный секрет того, как мышцы откликаются на расслабление без стресса", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Работа с жевательными мышцами

Напряжение жевательных мышц — частая скрытая причина головных болей. Спазмы в этой области негативно влияют на эстетику лица и состояние всей шейно-воротниковой зоны. О том, как бороться с возрастными изменениями, вызванными мышечными зажимами, узнайте в материале о коррекции холки.

Для расслабления зафиксируйте ткани скулы пальцами левой руки, а указательным пальцем правой, согнутым в крючок, медленно скользите от скулы вниз при полуоткрытом рте. Повторите для обеих сторон.

Действие Ожидаемый эффект
Вытяжение за макушкой Снижение нагрузки на позвонки
Восьмерки носом Улучшение кровообращения
Работа с жевательными мышцами Устранение болевого синдрома в висках

"Комплексный подход важен не только для шеи, но и для всего тела. Если у вас наблюдаются проблемы в нижних сегментах, таких как тазобедренный сустав, это неизбежно скажется на осанке в целом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Ответы на популярные вопросы о здоровье шеи

Подходит ли этот комплекс для новичков?

Да, упражнения просты в исполнении, не требуют специальной подготовки и подходят всем, кто проводит много времени в сидячем положении.

Когда можно ожидать результат?

Облегчение наступает сразу после выполнения, однако для снятия хронических мышечных спазмов необходима регулярная практика — по 5-10 минут ежедневно.

Какие ошибки совершают чаще всего?

Основная ошибка — слишком резкие движения и попытки выполнять растяжку через острую боль. Работайте только в комфортном диапазоне.

Сколько раз в неделю стоит заниматься?

Разовые занятия малоэффективны. Наилучший результат дает ежедневная практика, особенно после завершения рабочего дня.

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Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, спортивный массажист Денис Захаров
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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