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Офисный синдром захватывает всё больше людей: эти 5 упражнений спасают шею после работы

Спорт

Долгая работа за монитором, смартфон и привычка поднимать плечи перегружают шейно-воротниковую зону. К вечеру это вызывает скованность, тянущую боль, "деревянные" плечи, усталость и головную боль. Мягкая растяжка помогает расслабить мышцы и вернуть подвижность.

Тренировка с гантелями для рук и плеч
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тренировка с гантелями для рук и плеч

Пять упражнений для снятия напряжения

Регулярные тренировки помогут не только избавиться от боли, но и улучшить общую физическую форму, например, освоив позу половины луны для лучшего баланса.

1. Мягкие наклоны головы к плечу

Это базовое движение снимает напряжение с боковых мышц шеи. Сядьте на край стула, спина прямая, руки расслаблены. Медленно наклоните голову вправо, направляя ухо к плечу, но не поднимайте плечо навстречу голове. Чтобы усилить натяжение, выпрямите противоположную руку и потянитесь ладонью к полу. Удерживайте позицию 20-30 секунд.

"Начинать работу с шеей нужно максимально плавно. Главная ошибка — резкие рывки, которые вместо расслабления могут привести к спазму", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

2. "Кошка" для шеи и верхней части спины

Встаньте на четвереньки. На выдохе округлите спину, подтягивая живот и толкая пол ладонями, а на вдохе — плавно прогнитесь, направляя взгляд вперед. Повторите 8-10 циклов. Подобные упражнения, направленные на укрепление пресса и осанки, положительно влияют на состояние позвоночника.

3. Открывание груди и плеч в "замке"

После работы за компьютером плечи часто смещаются вперед. Соедините руки в замок за спиной, мягко отведите плечи назад и вниз, раскрывая грудную клетку. Это упражнение возвращает плечам нейтральное положение.

"Статика после рабочего дня часто дает лучший эффект, чем динамические нагрузки. Важно концентрироваться на глубоком дыхании, чтобы мышцы действительно отпустили напряжение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

4. Скручивание на стуле

Сидя на стуле, удерживайте таз неподвижным и плавно поверните корпус вправо. Руками можно упереться в спинку стула для фиксации. Поверните голову в ту же сторону, стараясь держать подбородок параллельно полу.

5. Наклон к стене

Встаньте лицом к стене на расстоянии двух шагов, положите ладони на уровень груди. Отведите таз назад, наклоняясь до угла 90 градусов. Голова должна свободно свисать. Это движение вытягивает всю заднюю цепь — от шеи до бедер.

Для более интенсивного восстановления организма после нагрузок можно использовать комплекс растяжки, который помогает мышцам быстрее прийти в норму.

Типичная ошибка Как исправить
Подъем плеч к ушам Сознательно опускайте их вниз
Задержка дыхания Дышите ровно во время растяжки
Резкие движения Выполняйте упражнения плавно

Если цель — добавить кардио в график, помните, что даже обычная ходьба для похудения требует контроля пульса, а популярный сегодня скиппинг эффективно заменяет часы в зале.

"Залог долгого эффекта — регулярность. Десять минут растяжки ежедневно приносят больше пользы, чем часовое занятие раз в неделю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о растяжке шеи

Подходят ли эти упражнения новичкам?

Да, упражнения просты в исполнении и не требуют специальной подготовки, однако важно избегать болевых ощущений.

Как часто нужно заниматься?

Для достижения заметного эффекта рекомендуем выполнять комплекс ежедневно, особенно после рабочего дня.

Когда можно ожидать результат?

Легкость в плечах и снижение напряжения чувствуются уже после первого занятия.

Какие ошибки совершают чаще всего?

Основная ошибка — слишком интенсивное давление на мышцы и резкие движения, что может вызвать обратный эффект.

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Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, инструктор по пилатесу Марина Гусева, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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