Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок против бактерий в унитазе: как работает метод и в чём его реальная польза
Один куст ежевики превратится в плантацию: летний секрет работает без теплицы и затрат
Плюшевая морда, повадки вампира: пустынный хищник живёт без воды и охотится на змей
Монеточка* узнала свой голос в голливудском блокбастере: что поразило артистку в кинотеатре
Старое средство от тревоги попало под проверку: помогает ли валерьянка на самом деле
Призрачные предки: в ДНК всех современных людей нашли гены неизвестного вида
Власть совершила стратегическую ошибку: Сокуров раскрыл причины своего дискомфорта в России
Сливы и какао в одной банке взорвали вкус: это варенье исчезнет раньше, чем остынет
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Десять минут вместо долгой тренировки: четыре упражнения укрепят пресс и осанку

Спорт

Крепкие мышцы живота — это не только эстетичный рельеф, но и жизненно важный «корсет», поддерживающий позвоночник и внутренние органы. Правильная активация глубоких мышц кора позволяет не только сделать талию визуально тоньше, но и наладить работу пищеварения и лимфатической системы.

Стройная девушка
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная девушка

Для достижения результата достаточно уделить тренировке всего 10 минут в день, используя проверенные техники, которые подходят даже для восстановления после родов или при проблемах со спиной.

Диафрагмальное дыхание: фундамент плоского живота

Многие привыкли считать, что работа над корпусом начинается с изнурительных скручиваний, однако если живот не уходит, причина может быть в осанке и неправильном паттерне дыхания. Диафрагмальное дыхание позволяет мягко включить поперечную мышцу живота, которая удерживает внутренние органы и формирует силуэт.

Для выполнения упражнения лягте на спину, согнув ноги в коленях. Разместите одну ладонь на груди, а другую на животе. Ваша задача — вдыхать так, чтобы поднималась только рука на животе, в то время как грудная клетка остается неподвижной. На выдохе максимально приблизьте пупок к позвоночнику. Этот метод помогает укрепить глубокие слои мышц, не перегружая поясницу.

"Диафрагмальное дыхание часто недооценивают, но именно оно учит мозг правильно контролировать внутреннее брюшное давление. Без этого навыка любые силовые упражнения будут давать лишнюю нагрузку на позвоночник, а не на мышцы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Мертвый жук и укрепление стабилизаторов

Когда базовый контроль дыхания освоен, пора переходить к динамической стабилизации. Упражнение «мертвый жук» идеально подходит для тех, кому важна домашняя тренировка вместо спортзала. Оно заставляет мышцы кора удерживать таз и поясницу в стабильном положении при движении конечностей.

Исходная позиция: лежа на спине, поднимите руки вверх, а ноги согните под углом 90 градусов. Главное условие — плотно прижатая к полу поясница. На выдохе медленно опускайте правую руку и левую ногу до параллели с полом, стараясь не выгибать спину. Вернитесь в центр и повторите для другой стороны. Контроль здесь важнее скорости: чем медленнее движение, тем выше нагрузка на пресс.

"В 'мертвом жуке' новички часто отрывают поясницу от пола, перенося всю нагрузку на спину. Это критическая ошибка. Если вы чувствуете, что спина выгибается, не опускайте ногу слишком низко — работайте в той амплитуде, где можете сохранить контакт с полом", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Боковая планка и ягодичный мост

Для создания ровной осанки необходимо проработать не только переднюю стенку живота, но и боковые линии, а также заднюю цепь мышц. Техника выполнения боковой планки позволяет включить косые мышцы, которые отвечают за красивый изгиб талии.

Обопритесь на предплечье, расположив локоть строго под плечом. На выдохе поднимите таз, вытянув тело в струну. Удерживайте позицию 20–40 секунд. Завершает комплекс ягодичный мост. В этом положении вы не только тонизируете ягодицы, но и растягиваете переднюю поверхность бедра, что помогает бороться с сутулостью. При подъеме таза важно задерживаться в верхней точке на 4-5 секунд, дополнительно напрягая живот. Убрать дряблый живот без голода можно лишь через восстановление нормального мышечного тонуса всего туловища.

"Ягодичный мост полезен не только для формы, но и для здоровья тазового дна. Главное — не прогибаться в пояснице слишком сильно, подкручивайте таз на себя, чтобы нагрузка уходила именно в целевые мышцы", — рассказала в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Упражнение Основной эффект
Диафрагмальное дыхание Включение глубокой поперечной мышцы
"Мертвый жук" Стабилизация поясницы и координация
Боковая планка Укрепление косых мышц и талии
Ягодичный мост Разгрузка спины и тонус ягодиц

Ответы на популярные вопросы о тренировке пресса

Как часто нужно выполнять этот комплекс?

Для видимого результата достаточно заниматься 2-3 раза в неделю. Каждое упражнение желательно выполнять в три подхода с небольшим отдыхом между ними.

С чего начать, если мышцы очень слабые?

Первые две недели делайте упор на дыхательные практики и «мертвого жука». К планке переходите только тогда, когда научитесь контролировать положение поясницы.

Можно ли делать упражнения при болях в спине?

Данный комплекс считается щадящим, но при острых болях необходимо проконсультироваться с врачом. Обычно укрепление мышц кора, наоборот, снимает излишнюю нагрузку с позвоночника.

Когда я увижу первый результат?

При регулярности тренировок и внимании к технике изменения в осанке становятся заметны уже через 3-4 недели. Живот подтягивается за счет улучшения тонуса внутренних мышц.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, инструктор по пилатесу Марина Гусева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Один раствор против пяти вредителей: рецепт, который поможет сохранить урожай даже в разгар сезона
Вредители и болезни
Один раствор против пяти вредителей: рецепт, который поможет сохранить урожай даже в разгар сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Последние материалы
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Шелк, пуховик и костюмные брюки: правила безопасного отпаривания ваших любимых вещей
Весовые качели не неизбежны: какие ошибки мешают проститься с килограммами навсегда
Стыд за латекс и бельё: резкий ответ Седоковой поставил точку в споре об идеалах
Утро становится вкуснее с первой ложки: каша из цельного овса получится густой и нежной
Регионы-лидеры России по состоянию дорог: от Ивановской области до Хакасии
Профессиональный барьер внутри дома: подход Павла Деревянко изменил карьеру его молодой жены
Шелковый блеск, янтарь и капелька гранжа: ювелирные тренды, перед которыми не устоять
Холодильник и пластик убивают вкус хлеба: что сохраняет эластичность мякиша до пяти дней
От голодных обмороков до риска для жизни: мать Блиновской раскрыла, почему условия в колонии опасны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.