Сборные России по хоккею не будут допущены к турнирам сезона 2026/27

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие сборных России в чемпионатах мира 2027 года. Решение затронуло мужскую, молодежную и юниорские команды.
В IIHF объяснили отказ опасениями по поводу безопасности, охраны порядка и соблюдения принципов спортивной честности. Судьба женской сборной определится позже — заседание по ее допуску назначено на ноябрь. Аналогичный запрет получили мужская и молодежная команды Белоруссии.
Ситуация осложняется тем, что в мае дисциплинарный комитет IIHF уже аннулировал решение о недопуске российских команд на сезон 2026/27. Тогда ведомство признало: отчеты по оценке рисков не дают достаточных оснований для отстранения.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв назвал тот эпизод первым шагом в подготовке Федерации хоккея России (ФХР) к судебному разбирательству с международным регулятором.
Российские и белорусские хоккеисты остаются вне чемпионатов мира с 2022 года. Тогда вместо них в турнире сыграли сборные Австрии и Франции.
|Событие
|Детали
|ЧМ-2022 и ЧМ-2023
|Сборные России и Белоруссии отстранены
|ЧМ-2027
|Запрет продлен для мужских и молодежных команд
|Место ЧМ-2023
|Перенесено из Петербурга (СКА Арена) в Тампере и Ригу
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