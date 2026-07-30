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Сборные России по хоккею не будут допущены к турнирам сезона 2026/27

Спорт

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие сборных России в чемпионатах мира 2027 года. Решение затронуло мужскую, молодежную и юниорские команды.

Хоккейный матч
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Хоккейный матч

В IIHF объяснили отказ опасениями по поводу безопасности, охраны порядка и соблюдения принципов спортивной честности. Судьба женской сборной определится позже — заседание по ее допуску назначено на ноябрь. Аналогичный запрет получили мужская и молодежная команды Белоруссии.

"Совет постановил, что России не будет разрешено участвовать в следующих чемпионатах IIHF в сезоне 2026/27", — сообщили в Международной федерации хоккея.

Юридический конфликт и история отстранений

Ситуация осложняется тем, что в мае дисциплинарный комитет IIHF уже аннулировал решение о недопуске российских команд на сезон 2026/27. Тогда ведомство признало: отчеты по оценке рисков не дают достаточных оснований для отстранения.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв назвал тот эпизод первым шагом в подготовке Федерации хоккея России (ФХР) к судебному разбирательству с международным регулятором.

Российские и белорусские хоккеисты остаются вне чемпионатов мира с 2022 года. Тогда вместо них в турнире сыграли сборные Австрии и Франции.

Событие Детали
ЧМ-2022 и ЧМ-2023 Сборные России и Белоруссии отстранены
ЧМ-2027 Запрет продлен для мужских и молодежных команд
Место ЧМ-2023 Перенесено из Петербурга (СКА Арена) в Тампере и Ригу
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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