Диастаз не пройдет сам: какие привычки мешают восстановлению и что нужно изменить уже сегодня

Восстановление фигуры при диастазе требует исключения классических упражнений на пресс и перехода к работе с глубокими мышцами-стабилизаторами. Игнорирование мер предосторожности при расхождении прямых мышц живота может привести к увеличению грыжевого выпячивания и серьезным нарушениям функции брюшной стенки, поэтому для безопасного прогресса важно сочетать специализированную лечебную физкультуру с правильным дыханием.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain упражнения на пресс

Принципы безопасного восстановления

При обнаружении диастаза важно понимать состояние соединительной ткани. Если расхождение мышц не превышает 7 см, системный подход к тренировкам позволяет постепенно вернуть тонус мышцам корпуса. Специалисты подчеркивают, что главная цель — не "закачать" пресс, а научиться контролировать внутрибрюшное давление.

"Работа над мышцами кора при расхождении прямых мышц живота должна начинаться с осознанного дыхания, чтобы включить поперечную мышцу, которая выступает естественным корсетом для поясницы", — отметила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Что исключить из программы

При наличии диастаза категорически запрещены осевые нагрузки и интенсивное воздействие на переднюю стенку живота. Попытки проработать живот стандартными скручиваниями часто дают обратный эффект, провоцируя выпячивание мягких тканей вперед.

Из тренировочного плана следует исключить:

Подъемы тяжелых весов (гири, гантели);

Прыжки, берпи и спринтерский бег;

Классические упражнения на скручивание;

Использование утягивающих корсетов во время активности.

"Многие совершают ошибку, включая в программу интенсивные кардионагрузки или тяжелые веса, пытаясь быстрее сбросить вес. Это критически опасно при диастазе, так как повышает давление внутри живота и мешает восстановлению белой линии", — пояснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Эффективные упражнения для стабилизации

Вместо изнуряющих упражнений стоит уделить внимание контролю осанки и мягким методикам. Повседневная активность и бережные практики помогают подготовить тело к более сложным нагрузкам.

Рекомендуемые упражнения:

Ягодичный мостик (без дополнительного отягощения);

Упражнение "кошка" для снятия напряжения со спины;

"Медвежья планка" с опорой на четвереньки;

Упражнение "русалка" для активации косых мышц корпуса.

Для тех, кто ищет способы разнообразить ежедневную рутину, полезно использование простых упражнений для тонуса ног, которые не дают избыточной нагрузки на пресс.

Тип активности Результат Дыхательная гимнастика Активация глубоких мышц Ягодичный мостик Укрепление тазового дна Скандинавская ходьба Улучшение кровообращения

"Восстановление после родов — процесс индивидуальный. Постоянный контроль специалиста необходим, чтобы составить сбалансированный план тренировок, который не добавит стресса организму", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о диастазе

Когда можно ожидать видимый результат от упражнений?

Первые признаки укрепления глубоких мышц появляются через 4-6 недель регулярных занятий, однако восстановление соединительной ткани — процесс длительный и зависит от степени тяжести расхождения.

Можно ли заниматься ЛФК дома самостоятельно?

Базовые упражнения выполнять можно, но крайне рекомендуется предварительная консультация с профильным специалистом, так как неправильная техника при диастазе может усугубить ситуацию.

Чем опасны утягивающие корсеты во время занятий?

Внешнее сжатие выключает из работы собственные глубокие мышцы пресса, из-за чего они становятся слабее, а внутрибрюшное давление распределяется некорректно.

Подходит ли бег для восстановления при диастазе?

Интенсивный бег противопоказан на начальных этапах восстановления из-за высокой ударной нагрузки. Рекомендуется ограничиться ходьбой.

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