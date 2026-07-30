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Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины

Спорт

После 50 лет тренировать мышцы живота важно с учетом здоровья позвоночника и сосудов. Вместо классических скручиваний лучше использовать упражнения с опорой на стул: они укрепляют мышцы кора, снижают нагрузку на поясницу и шею, помогая подтянуть живот без лишнего риска.

тренировка пресса стоя
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
тренировка пресса стоя

Безопасная работа с мышцами кора

Многие атлеты привыкли к интенсивным нагрузкам, однако с возрастом биомеханика движений меняется, и то, что было доступно в молодости, может стать чрезмерным испытанием. Часто ошибки в технике приводят к тому, что вместо пресса активно включается поясница, которая и так испытывает колоссальное напряжение в течение дня.

"Главное правило при работе над мышцами живота — избегать задержки дыхания. Если вы надуваете щеки и напрягаетесь до посинения, внутричерепное давление неизбежно подскочит, что крайне вредно для сосудов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

При выполнении упражнений дома важно отдавать предпочтение плавным движениям, так как укрепление мышечного корсета требует понимания того, как работают глубокие мышцы. Проверенная тактика тренировок предполагает отказ от резких амплитудных движений в пользу качественного контроля за положением тела.

Комплекс из трех упражнений на стуле

Для первого упражнения необходимо лечь на спину, закинув голени на стул или диван так, чтобы бедра располагались перпендикулярно полу. Важно плотно прижать поясницу к коврику, что снимает с нее осевую нагрузку.

Движение выполняется на выдохе: рука стремится к противоположному колену, при этом не нужно полностью отрывать всю спину от пола. Это отличный способ для плавной коррекции линий без угрозы для дисков спины.

"Многие пытаются убрать бока через изнурительные скручивания, даже не осознавая, что перегружают позвоночник. Для здоровья спины гораздо эффективнее использовать опору, которая жестко фиксирует таз", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Второй элемент направлен на косые мышцы. Из того же исходного положения корпус тянется по диагонали к ножке стула. Важно тянуться именно ребрами, а не всем телом.

Третье упражнение прорабатывает нижний пресс: слегка отодвиньтесь от стула, чтобы его край приходился на середину голеней. Подкручивайте таз на себя, отрывая копчик за счет силы мышц живота, как описано в руководствах по максимальному тонусу мышц живота.

"Если после упражнений чувствуется онемение или кружится голова, лучше сразу прекратить занятие. Организм всегда дает сигналы, если нагрузка подобрана неверно", — пояснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Действие Цель
Прижатая поясница Снятие нагрузки с позвоночника
Плавный выдох Контроль давления и пульса
Работа с опорой Акцент на мышцах кора без рывков

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Подходит ли этот комплекс новичкам?

Да, выполнение движений на полу с опорой ног на стул является одним из самых безопасных способов начала тренировок для людей с недостаточной физической подготовкой.

Когда можно ожидать результат?

При систематических занятиях 3-4 раза в неделю первые изменения в тонусе мышц и качестве движений можно ощутить уже через 3-4 недели регулярных тренировок.

Какие ошибки совершают чаще всего?

Распространенная проблема — задержка дыхания при усилии и помощь корпусу за счет толчков ногами, а не за счет сокращения мышц живота.

Сколько раз в неделю стоит заниматься?

Оптимальный режим — 3-4 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться после нагрузки.

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Экспертная проверка: инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв, инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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