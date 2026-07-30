Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масштабное обновление тарифов на LRT в Астане: тысячи горожан рискуют потерять деньги из-за правил
Смертельный парник вместо заботы: этот способ укрывать яблони, начисто погубит ваш сад
Этот симптом пугает почти каждого: что означает ощущение замершего сердца
Диастаз не пройдет сам: какие привычки мешают восстановлению и что нужно изменить уже сегодня
Сталь стала крепче без лишнего веса: Lada Vesta получила решения от кроссовера Azimut
Старшеклассники перейдут на практико-ориентированные программы с 2027 года
Три из пяти поддельных банкнот в Мордовии оказались по 5000 рублей
Налоговые уведомления в Кировской области переведут в электронный вид
Суд обязал снести незаконную гостиницу в Адлере из-за угроз жизни людей

Сутулость и складки на спине могут исчезнуть, если делать это простое упражнение каждый день

Спорт

Мягкие складки в области лопаток и сутулость могут появиться даже при нормальном весе, когда мышцы спины теряют тонус из-за постоянного сидячего положения. Упражнение "лодочка с руками" помогает вернуть плечам правильное положение, укрепить мышечный корсет и устранить мышечный дисбаланс, не требуя при этом посещения тренажерного зала или покупки дорогостоящего оборудования.

упражнения для поясничного отдела
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
упражнения для поясничного отдела

Почему слабеет спина

Когда человек проводит много времени за столом, мышцы верхней части спины постепенно растягиваются, а плечи начинают отклоняться вперед. Внешне это проявляется как сутулость и появление мягких складок на спине и боках, даже если индекс массы тела остается в норме. Исправить это помогают простые движения для дома, направленные на укрепление структур позвоночника.

"Длительное сидение приводит к тому, что мышцы-разгибатели перестают работать в своем нормальном режиме. Регулярные упражнения для укрепления кора помогают вернуть суставам естественное положение", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Важно помнить, что любые коррекционные движения должны быть направлены на выстраивание естественной опоры тела. Сочетая работу мышц спины с контролем дыхания, можно добиться значительного результата и убрать выпирающий живот, который часто является следствием слабости мышц брюшного пресса и неправильной осанки.

Техника "лодочки"

Для выполнения упражнения нужно лечь на живот, вытянув ноги назад, а руки — вперед. На вдохе следует плавно приподнять одновременно руки, грудь и ноги от пола. Важно избегать слишком сильного прогиба в пояснице; фокус должен быть на мышцах между лопатками.

Работа в комфортном темпе — залог успеха. Освоив базу, можно переходить к более сложным элементам, например, упражнению "птица-собака", которое еще лучше прорабатывает стабилизаторы корпуса. Задерживаетесь в верхней точке на 2 секунды, чтобы почувствовать напряжение целевых зон, затем мягко опускайтесь.

"Ошибка новичков — попытка сделать амплитуду максимально большой за счет давления на поясничный отдел. Работайте плавно, амплитуда должна быть контролируемой, чтобы нагрузка ложилась именно на мышцы, а не на позвонки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Кому подходит упражнение

Методика полезна тем, кто хочет исправить избыточный прогиб в пояснице и вернуть легкость движений. Особенно это актуально для людей старше 60 лет, так как тренировка не предполагает резких рывков. Регулярность здесь важнее интенсивности.

Когда мышечный каркас становится крепче, даже повседневная активность воспринимается легче. Важно также не забывать о здоровье мышц таза, которые не менее значимы для стабильности всего позвоночника, чем мышцы спины или шеи.

"После нескольких недель занятий многие люди ощущают, что плечи расправляются сами собой. Простые упражнения помогают убрать фоновую усталость, с которой сталкиваются офисные работники", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Действие Цель
Контроль дыхания при подъеме Снижение нагрузки на поясницу
Задержка в верхней точке Укрепление межлопаточных мышц
Постепенное увеличение повторов Безопасная адаптация организма

Ответы на популярные вопросы о тренировке дома

Подходит ли упражнение "лодочка" новичкам?

Да, упражнение считается базовым и безопасным при условии соблюдения техники. Главное — отсутствие резких движений и контроль положения спины.

Как часто нужно заниматься?

Начать можно с 10-15 повторений один раз в день. При регулярном выполнении прогресс заметен через 2-4 недели.

Почему важно избегать сильных прогибов?

Чрезмерный прогиб создает ненужное давление на поясничные позвонки. Упражнение направлено на укрепление мышц-стабилизаторов, а не на экстремальную гибкость.

Что делать, если появилась боль?

Если в процессе возникают болевые ощущения, выполнение стоит немедленно прекратить и проверить технику или проконсультироваться со специалистом.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв, спортивный массажист Денис Захаров
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
В Пензенской области создадут систему долговременного ухода за пожилыми людьми
В Екатеринбурге временно запретят движение электросамокатов в центре города
Домашняя долма круглый год: как правильно заготовить виноградные листья, чтобы они не превратились в кашу
Реальные цены в автосалонах Москвы оказались ниже рекомендованных
Сутулость и складки на спине могут исчезнуть, если делать это простое упражнение каждый день
Повара из 32 регионов России борются за миллион рублей в Вологодской области
Невидимый фильтр в вашей голове: простая фраза персонажа спровоцировала масштабный конфликт смыслов
В Махачкале организуют масштабный фестиваль с борьбой, волейболом и шахматами
В Якутии заготовили более 32 тысяч тонн молока за первое полугодие
Новый туристический маршрут по природе и культуре запущен в республике Мордовия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.