Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Рубцовска выделили отдельную заправку для спецтехники и экстренных служб
Любимый аксессуар портит образ: эксперты указали на критические ошибки в подборе габаритов
Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства
Спасение огуречного урожая: что делать, если листья сохнут, а завязи массово опадают
Опасная экономия на заправке: ошибка с маркировкой тары обернется серьезными рисками
Работодатели Сахалина могут получить до 200 тысяч рублей на места для инвалидов
Хрустящая корочка и пряный аромат: идеальные яблочные улитки к семейному чаю
В роддоме Красноярского края обновили меню и систему доставки еды
Кроссовер из Японии зашёл с козыря: Toyota Yaris Cross спорит ценой с Lada и Haval

Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров

Спорт

Многие привыкли считать, что для заметной трансформации тела необходимы часы тренировок в зале и дорогостоящие тренажеры. На практике же одно из самых мощных упражнений для тонуса ног и ягодиц требует лишь пары метров свободного пространства. Выпады часто недооценивают из-за простоты исполнения, однако по уровню вовлечения мышц и энергетическим затратам они способны заменить целый комплекс изолированных движений.

тренировка пресса стоя
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
тренировка пресса стоя

Почему выпады работают эффективнее бега

Основной козырь выпадов заключается в отсутствии ударной нагрузки, которой сопровождается классический бег. Мышцы кора вынуждены постоянно стабилизировать положение корпуса, что делает упражнение эффективным даже при отсутствии внешних весов. Организм использует значительные энергетические ресурсы для удержания равновесия, что помогает плавно корректировать объемы в проблемных зонах. Подобный процесс включения глубоких мышц становится важным дополнением к любому плану тренировок.

"Выпады воздействуют не только на подкожный жир, но и помогают бороться с висцеральным жиром, который окружает внутренние органы. Для людей с сидячим образом жизни это движение становится спасением: оно мягко разгружает поясницу, улучшает кровообращение в малом тазу и помогает постепенно выровнять осанку", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Как избежать ошибок и травм

Тот самый секрет успеха кроется в техническом контроле. Главное — сохранять спину ровной, а взгляд направлять вперед. При шаге вперед оба колена в нижней точке должны образовывать прямой угол. Вес тела при этом распределяется равномерно по всей стопе передней ноги, с выраженным акцентом на пятку.

"Представьте свой таз как чашу с водой. Если сильно наклонить ее, вода выльется. Когда таз смещается, нагрузка с целевых ягодичных мышц тут же перетекает на колени и поясницу. Удержание таза в горизонтальном положении делает каждое повторение безопасным и максимально эффективным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Мнение экспертов

Результат тренировок напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроено восстановление. Нутрициолог Алексей Дорофеев напоминает, что даже самое качественное решение в плане физических нагрузок не принесет плодов без достаточного потребления белка. Творог, рыба, яйца или курица дают мышцам строительный материал, необходимый для видимого прогресса и поддержания метаболизма.

Уровень подготовки Рекомендация
Начинающий 3 подхода по 10-12 раз, дважды в неделю
Средний Добавить гантели по 2-5 кг, замедленное опускание
Продвинутый Выпады в движении, использование штанги

Ответы на популярные вопросы о выпадах

Подходят ли выпады новичкам?

Да, это базовое движение, которое легко адаптировать под текущий уровень выносливости.

Когда можно увидеть изменения?

Первые визуальные результаты при регулярных занятиях становятся заметны через месяц занятий.

Почему возникают боли в коленях?

Чаще всего причина кроется в слишком коротком шаге или неправильном распределении веса на носок вместо пятки.

Как часто нужно тренироваться?

Достаточно двух тренировок в неделю, так как мышцам требуется время на восстановление, которое составляет не менее 48 часов.

Любое спортивное событие или достижение в мире атлетов часто строится на дисциплине в выполнении даже самых базовых движений. Не стоит искать сложный вариант тренировки, если база еще не отточена до автоматизма.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Садоводство, цветоводство
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства
Спасение огуречного урожая: что делать, если листья сохнут, а завязи массово опадают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Опасная экономия на заправке: ошибка с маркировкой тары обернется серьезными рисками
Работодатели Сахалина могут получить до 200 тысяч рублей на места для инвалидов
Хрустящая корочка и пряный аромат: идеальные яблочные улитки к семейному чаю
В роддоме Красноярского края обновили меню и систему доставки еды
Кроссовер из Японии зашёл с козыря: Toyota Yaris Cross спорит ценой с Lada и Haval
Цены на топливо в Пермском крае растут медленнее чем в начале июля
Красноярский край компенсирует агропредприятиям до 90% расходов на оплату труда ученых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.