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Чем тише старт, тем громче результат: возвращение к тренировкам держится на семи шагах

Спорт

Возвращение к тренировкам после долгого перерыва может быть сложным, но следуя нескольким простым правилам, вы сможете сделать этот процесс более плавным и приятным. Главное — не пытаться сразу достичь прежних результатов и давать своему организму время, чтобы адаптироваться к нагрузкам. Это не только поможет избежать травм, но и ускорит восстановление

Девушка в тренажёрном зале
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в тренажёрном зале

Как подготовить тело к тренировкам

После длительного перерыва важно начинать с умеренной интенсивности. Начните с легких нагрузок, чтобы ваше тело адаптировалось. Попытки сразу вернуться к прежним весам могут привести к травмам. Придерживайтесь принципа постепенности, подбирайте комфортные веса и избегайте сильных перегрузок.

"Прежде всего, возвращение к тренировкам должно быть осознанным: сосредоточьтесь на собственных ощущениях и избегайте чрезмерного давления на себя", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Значение разминки

Не пренебрегайте разминкой; это особенно важно после долгого перерыва. Она помогает подготовить систему к нагрузкам и избежать травм. Уделите 10-15 минут легким кардио или динамическим упражнениям, которые разогревают мышцы.

"Разминка должна быть направлена на активизацию всех суставов и мышечных групп, это позволяет более эффективно выполнять последующие упражнения", — подчеркнул в интервью инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Восстановление после нагрузок

Обратите внимание на качество восстановления. Начните с двух тренировок в неделю, соблюдая не менее 72 часов между занятиями, направленными на одну и ту же мышечную группу. Хороший сон также важен для восстановления, так как недостаток сна повышает уровень стресса и замедляет процесс восстановления.

Правильная техника упражнений

При возвращении к тренировкам сосредоточьтесь на правильной технике. Если раньше вы выполняли упражнения с весом, начните с собственного веса или легкой нагрузки. Так вы сможете избежать травм и вернуть нейромышечную связь.

Спортивный дневник

Заведите спортивный дневник, в котором будете фиксировать свои достижения. Записывайте количество подходов, повторений, а также самочувствие до и после тренировки. Это поможет отслеживать прогресс и поддерживать мотивацию. Через некоторое время вы увидите реальные результаты.

Как избавиться от внутреннего критика

Важно не поддаваться внутреннему критику. Ваши прежние достижения могут быть недосягаемыми в начале, но не стоит сосредотачиваться на этом. Сначала работаете над техникой, а результаты придут постепенно, что сделает тренировки более приятными и менее стрессовыми.

Ответы на популярные вопросы о возвращении к тренировкам

Можно ли заниматься после долгого перерыва?

Да, но начинать стоит с легких нагрузок и постепенно увеличивать их.

Как часто нужно тренироваться в начале?

Рекомендуется заниматься дважды в неделю с минимальными объемами.

Когда я увижу результаты?

Ожидать результаты можно через две-три недели при условии регулярности тренировок.

Какие ошибки чаще всего совершают возвращающиеся?

Наиболее распространенные ошибки — это попытки заниматься с прежней интенсивностью и игнорирование разминки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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