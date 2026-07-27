Бока предательски портят силуэт в одежде: как плавная коррекция линий меняет подход к фитнесу

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Спорт

Избавление от валиков на боках и создание выраженной линии талии не требует многочасового пребывания в тренажерном зале. Достаточно 25-30 минут регулярных домашних упражнений, чтобы привести мышцы кора в тонус. Основная ошибка многих начинающих — акцент исключительно на скручиваниях, которые перегружают шею и спину, но не работают с глубокими слоями мускулатуры. Правильный подход предполагает вовлечение спины и живота как единой функциональной системы.

Талия
Фото: Freepik is licensed under Free license
Талия

Эффективный комплекс для точеной талии

Перед началом занятия уделите 2-3 минуты разминке: вращения плечами, мягкие наклоны головы и ходьба на месте помогут подготовить суставы. Выполняйте каждое упражнение 60 секунд с 20-секундным интервалом отдыха. Всего необходимо сделать 4-5 кругов.

Наклон с подъемом колена к локтю

Встаньте ровно, сцепите руки за головой. Начните движение с отведения таза назад, сохраняя спину прямой. При возвращении в исходную позицию поднимите колено и направьте к нему противоположный локоть. Это движение отлично прорабатывает косые мышцы.

"Работая над талией, важно не просто делать наклоны, а чувствовать сокращение именно боковых мышц пресса при подъеме бедра, избегая рывков и инерции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Боковые наклоны с поднятой рукой

Расставьте ноги чуть шире плеч, вытяните руки в стороны. Сохраняя положение рук, выполняйте плавные наклоны вправо и влево. Это упражнение нагружает мышцы, формирующие контур талии.

Поворот корпуса из положения на четвереньках

Встаньте в упор на ладони и колени. Оторвите одну руку от пола, плавно разворачивая корпус и вытягивая ладонь вверх. Важно контролировать таз, чтобы он оставался неподвижным. Это упражнение также помогает безопасно проработать мышцы без нагрузки на поясницу.

"При выполнении упражнений на четвереньках часто допускают ошибку, пытаясь развернуться за счет толчка, а не за счет мышц кора. Контролируйте амплитуду, чтобы избежать травм", — предупредил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Как тренироваться правильно

Четвертое упражнение — разгибание рук в наклоне — выполняется стоя на коленях. Наклоните корпус на 30 градусов вперед, локти согните под прямым углом и плавно выпрямляйте руки. Если чувствуете дискомфорт в коленях, смените позицию на сидение на стуле с аналогичным наклоном корпуса.

"Всегда стоит помнить, что даже самая идеальная техника не заменит качественного восстановления, поэтому обязательно учитывайте правила питания перед тренировкой, чтобы тренировка не приносила слабость", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Типичная ошибка Как исправить
Втягивание живота ради вида Держите мышцы в естественном тонусе
Рывки при наклонах Выполняйте движения плавно
Завал таза при поворотах Фиксируйте таз неподвижно

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Подходит ли этот комплекс для новичков?

Да, упражнения просты в освоении и не требуют специальной физической подготовки.

Как часто нужно заниматься для результата?

Оптимально выполнять данный комплекс 3-4 раза в неделю для поддержания тонуса мышц.

Что делать, если болят колени?

Используйте коврик для смягчения или выполняйте упражнения сидя на стуле, сохраняя наклон корпуса.

Нужно ли контролировать дыхание?

Старайтесь делать выдох в момент максимального напряжения мышц (например, при скручивании).

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Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, спортивный диетолог Игорь Королёв
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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