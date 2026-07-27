Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло лишился кресла главного тренера национальной сборной из-за коммерческих связей с российским бизнесом. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) лично заблокировал кандидатуру чемпиона мира 2006 года, мотивировав это его сотрудничеством с букмекерской компанией из РФ. Этот скандал уже спровоцировал кадровые перестановки в руководстве: вслед за несостоявшимся назначением Пирло команду покидает прославленный Паоло Мальдини, проработавший на посту спортивного директора чуть более двух недель.
Андреа Пирло рассматривался как основной преемник на пост наставника сборной Италии, однако политический и этический фильтр федерации оказался непреодолимым. По данным издания La Gazzetta dello Sport, главная претензия заключается в амбассадорском контракте Пирло с российским букмекером. В условиях нынешней международной повестки руководство FIGC сочло такие связи репутационно опасными для имиджа страны, несмотря на то, что профессиональные качества Пирло как тренера не вызывали сомнений.
"Ситуация с Пирло показывает, что сегодня карьера топовых профессионалов зависит не только от тактики, но и от чистоты рекламных контрактов. Подобные санкции внутри федераций становятся нормой, когда общественное мнение перевешивает спортивные достижения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Спортсмены нередко допускают ошибки в выборе партнеров, что в итоге бьет по их основным перспективам.
Параллельно с решением по Пирло стало известно об уходе Паоло Мальдини. Спортивный директор продержался в должности всего 16 дней. Его внезапный уход напрямую связывают с блокировкой кандидатуры Пирло и несогласием с жесткой линией президента FIGC. Мальдини, выстраивавший концепцию развития сборной, оказался в ситуации, когда ключевые решения принимаются вопреки спортивной логике ради политических очков.
"В профессиональном спорте фундамент закладывается на уровне дисциплины и понимания структуры. Если в управлении начинается хаос, это неизбежно отразится на осанке всей структуры — ровно так же, как зажимы в теле блокируют физическую эффективность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.
Итальянская федерация футбола пока не представила альтернативный список кандидатов. Сборная находится в стадии подготовки к отборочным матчам, но без главного тренера и спортивного директора процесс рискует зайти в тупик. Интересно, что в FIGC не исключают возможности возвращения к кандидатуре Пирло в будущем, если "аспекты сотрудничества" с российской стороной будут пересмотрены или прекращены.
|Фигурант скандала
|Последствия решения FIGC
|Андрей Пирло
|Блокировка назначения на пост главного тренера
|Паоло Мальдини
|Увольнение с должности спортдиректора через 16 дней
|Сборная Италии
|Отсутствие штаба перед отборочным циклом
В текущем политическом климате итальянские чиновники опасаются санкций со стороны УЕФА и давления прессы из-за финансовых связей своих сотрудников с РФ.
Федерация оставила лазейку: если контракт с российским букмекером будет аннулирован, вопрос о назначении может быть пересмотрен в будущем.
Это полная дестабилизация системы менеджмента, так как Мальдини отвечал за стратегию и коммуникацию между игроками и руководством.
На данный момент список новых кандидатов не объявлен, что ставит под угрозу качественную подготовку к ближайшим играм.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.