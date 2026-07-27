Андреа Пирло лишился поста тренера сборной Италии из-за контракта с российским букмекером

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло лишился кресла главного тренера национальной сборной из-за коммерческих связей с российским бизнесом. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) лично заблокировал кандидатуру чемпиона мира 2006 года, мотивировав это его сотрудничеством с букмекерской компанией из РФ. Этот скандал уже спровоцировал кадровые перестановки в руководстве: вслед за несостоявшимся назначением Пирло команду покидает прославленный Паоло Мальдини, проработавший на посту спортивного директора чуть более двух недель.

Фото: commons.wikimedia.org by Chensiyuan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Андреа Пирло

Вето на легенду: почему Пирло не возглавил сборную

Андреа Пирло рассматривался как основной преемник на пост наставника сборной Италии, однако политический и этический фильтр федерации оказался непреодолимым. По данным издания La Gazzetta dello Sport, главная претензия заключается в амбассадорском контракте Пирло с российским букмекером. В условиях нынешней международной повестки руководство FIGC сочло такие связи репутационно опасными для имиджа страны, несмотря на то, что профессиональные качества Пирло как тренера не вызывали сомнений.

"Ситуация с Пирло показывает, что сегодня карьера топовых профессионалов зависит не только от тактики, но и от чистоты рекламных контрактов. Подобные санкции внутри федераций становятся нормой, когда общественное мнение перевешивает спортивные достижения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Спортсмены нередко допускают ошибки в выборе партнеров, что в итоге бьет по их основным перспективам.

Отставка Мальдини: кризис итальянского менеджмента

Параллельно с решением по Пирло стало известно об уходе Паоло Мальдини. Спортивный директор продержался в должности всего 16 дней. Его внезапный уход напрямую связывают с блокировкой кандидатуры Пирло и несогласием с жесткой линией президента FIGC. Мальдини, выстраивавший концепцию развития сборной, оказался в ситуации, когда ключевые решения принимаются вопреки спортивной логике ради политических очков.

"В профессиональном спорте фундамент закладывается на уровне дисциплины и понимания структуры. Если в управлении начинается хаос, это неизбежно отразится на осанке всей структуры — ровно так же, как зажимы в теле блокируют физическую эффективность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Будущее "Скуадры Адзурры" и российские контракты

Итальянская федерация футбола пока не представила альтернативный список кандидатов. Сборная находится в стадии подготовки к отборочным матчам, но без главного тренера и спортивного директора процесс рискует зайти в тупик. Интересно, что в FIGC не исключают возможности возвращения к кандидатуре Пирло в будущем, если "аспекты сотрудничества" с российской стороной будут пересмотрены или прекращены.

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Ответы на популярные вопросы о ситуации в сборной Италии

Почему именно российская компания стала камнем преткновения?

В текущем политическом климате итальянские чиновники опасаются санкций со стороны УЕФА и давления прессы из-за финансовых связей своих сотрудников с РФ.

Может ли Пирло все-таки возглавить сборную?

Федерация оставила лазейку: если контракт с российским букмекером будет аннулирован, вопрос о назначении может быть пересмотрен в будущем.

Как уход Мальдини повлияет на команду?

Это полная дестабилизация системы менеджмента, так как Мальдини отвечал за стратегию и коммуникацию между игроками и руководством.

Есть ли у Италии запасной план?

На данный момент список новых кандидатов не объявлен, что ставит под угрозу качественную подготовку к ближайшим играм.

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