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Работает круче тренажеров: 4 лучших упражнения с весом тела для домашних занятий

Спорт

Отсутствие свободного времени или абонемента в фитнес-клуб часто становится поводом для откладывания физической активности. На деле же для поддержания тонуса и ускорения обмена веществ достаточно веса собственного тела и минимального пространства в комнате. Грамотно выстроенная последовательность базовых движений позволяет проработать основные мышечные группы без использования профессионального инвентаря.

Домашняя тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя тренировка

Фундамент домашнего тренинга

Классические приседания остаются наиболее эффективным способом укрепить нижнюю часть тела. Главное в этом процессе — следить за направлением коленей, которые должны двигаться строго по линии носков. Таз уходит назад так, будто необходимо сесть на невидимый стул, при этом пятки плотно прижаты к полу. Такая деталь техники оберегает суставы и переносит основную нагрузку на бедра и ягодицы.

"Многие спешат увеличить количество повторений, забывая о качестве. Лучше сделать десять раз медленно и подконтрольно, чем двадцать, помогая себе рывками корпуса или отрывая пятки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для развития силы плечевого пояса и грудных мышц используются отжимания. Тело должно представлять собой идеально прямую линию без прогибов в пояснице. Если классический вариант дается тяжело, можно начать с упора на колени или любую устойчивую поверхность. Этот простой вариант позволяет постепенно подготовить связки к более серьезным нагрузкам.

Как настроить интенсивность под себя

Статическая нагрузка в виде планки задействует глубокие мышцы кора. Важный нюанс заключается в положении локтей — они должны находиться строго под плечевыми суставами. Время удержания позиции зависит от текущей подготовки, но даже 30 секунд правильной фиксации приносят больше пользы, чем минута с провисшим животом. Завершают комплекс выпады, которые требуют не только силы, но и концентрации для сохранения баланса. Шаг делается достаточно глубоко, чтобы колено передней ноги не выходило за линию пальцев стопы.

"Представьте, что ваше тело — это натянутая струна. Как только вы позволяете пояснице прогнуться или плечам подняться к ушам, вся польза от упражнения исчезает, остается только ненужное напряжение", — отметила инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Для новичков достаточно выполнять три круга с тридцатисекундным отдыхом между позициями. Тем, кто чувствует в себе силы для большего, подойдет интервальный метод: 40 секунд активной работы и 20 секунд восстановления. Подобное решение позволяет держать высокий пульс и сжигать больше калорий за короткий промежуток времени. Регулярность таких пятиминуток гораздо важнее, чем редкие, но изнуряющие походы в зал.

"Домашняя обстановка часто расслабляет, поэтому важно создать себе четкий график. Даже в гостиничном номере или на балконе можно провести полноценное занятие, если не искать оправданий", — подчеркнул инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Упражнение Основной эффект
Приседания Укрепление бедер и ягодиц
Отжимания Проработка груди и трицепса
Планка Стабилизация мышц пресса и коры
Выпады Развитие баланса и координации

Ответы на популярные вопросы

Подходят ли эти упражнения новичкам?

Да, этот комплекс состоит из физиологичных движений. Каждое из них имеет упрощенную версию, например, приседания до стула или отжимания от стены.

Когда можно ожидать видимый результат?

При соблюдении регулярности (3–4 раза в неделю) первые изменения в тонусе мышц и общем самочувствии становятся заметны через 3–4 недели.

Нужна ли разминка перед такой короткой тренировкой?

Обязательно. Даже пятиминутная суставная гимнастика подготавливает организм к нагрузке и снижает риск случайных растяжений.

Можно ли похудеть, делая только эти упражнения?

Упражнения помогают тратить энергию и сохранять мышцы, но для снижения веса необходимо также следить за питанием и общим расходом калорий за день.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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