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Ошибка перед фитнесом: этот перекус за 30 минут до зала вызывает слабость и тошноту

Спорт

Слабость и тошнота в разгар физической нагрузки часто становятся следствием не плохой подготовки, а неверного выбора продуктов перед выходом из дома. Организм тратит ресурс на тяжелое переваривание вместо того, чтобы направлять кровоток к работающим мышцам. Чтобы тренировка принесла пользу, важно соблюсти баланс нутриентов за полчаса до начала занятий.

Спортивное питание для женщин
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Спортивное питание для женщин

Топливо для мышц: баланс углеводов и белков

За 30 минут до начала активности основная задача заключается в обеспечении организма глюкозой. Быстрые углеводы усваиваются максимально оперативно, превращаясь в энергию, а не оседая в желудке мертвым грузом. Если съесть что-то тяжелое, тело столкнется с дискомфортом, который сведет на нет все спортивные усилия.

"Многие совершают ошибку, съедая полноценный обед незадолго до физнагрузки. На деле же выходит, что кровь отливает от мышц к желудку, вызывая сонливость и тяжесть прямо во время выполнения подходов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Оптимальный объем перекуса составляет от 150 до 250 ккал. Этого достаточно, чтобы подавить чувство голода и поддержать сахар в крови на стабильном уровне. Жиры в этот период следует исключить практически полностью, так как они замедляют любые обменные процессы и требуют слишком много времени на расщепление. Белка должно быть минимум — не более 10–15 граммов для поддержки мышечных волокон.

Проверенные варианты перекусов

Банан по праву считается эталонным продуктом для предтренировочного приема пищи. Он содержит калий, который минимизирует риск возникновения судорог, и легкоусвояемые сахара. Половины или одного целого плода вполне хватит для бодрого самочувствия в течение часа интенсивной работы.

Тот самый секрет кроется в объеме порции: даже полезная овсянка может стать проблемой, если съесть ее слишком много. Достаточно 100 граммов готовой каши на воде с ложкой меда. Это проверенное решение для тех, кому предстоит длительная кардионагрузка или аэробная сессия.

"Если времени на полноценную готовку нет, выручат три-четыре финика или хрустящий рисовый хлебец с тонким слоем джема. Такая деталь рациона дает моментальный прилив сил без риска вздутия живота", — отметил специально для Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Кисломолочные продукты также уместны, но с оговоркой на индивидуальную переносимость лактозы. 150 граммов натурального йогурта с ягодами станут хорошим источником аминокислот. Фрукты вроде яблок или апельсинов подходят тем, кто предпочитает максимально легкое состояние, но стоит быть аккуратнее с кислыми плодами при наличии чувствительности слизистой.

Продукты, которые мешают прогрессу

Существует ряд категорий еды, которые гарантированно испортят занятие. К ним относятся бобовые, вызывающие метеоризм, и любые газированные напитки. Жирное мясо, фастфуд и сдобная выпечка создают ощущение кирпича в животе, которое сохраняется на протяжении нескольких часов.

"Спортивное питание и обычные продукты работают слаженно только тогда, когда соблюдается тайминг. Любая серьезная ошибка в меню перед подходом может привести к резкому скачку, а затем падению инсулина, что проявится холодным потом и дрожью в руках", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Тяжелая белковая пища вроде яиц вкрутую или стейка требует долгой обработки ферментами. Если съесть их за 30 минут до нагрузки, организм не успеет извлечь из них пользу, а лишь потратит лишнюю энергию на пищеварение. В экстренных случаях, когда времени нет совсем, лучше ограничиться стаканом воды с медом или просто пропустить перекус, если не ощущается сильного упадка сил. Качественный вариант в таких условиях — пара глотков изотоника.

Продукт или действие Ожидаемый эффект
Средний банан Быстрая энергия и защита от судорог
Йогурт с ягодами Легкое насыщение и аминокислоты для мышц
Финики (3–5 штук) Мгновенный подъем уровня глюкозы
Жирное мясо или гриль Тяжесть, тошнота и падение выносливости

Ответы на популярные вопросы о питании перед тренировкой

Подходит ли такой режим новичкам?

Да, соблюдение интервалов и выбор легких углеводов особенно важны для тех, чей организм только привыкает к систематическим нагрузкам и еще не научился эффективно использовать внутренние запасы гликогена.

Можно ли использовать протеиновые батончики?

Это допустимый выбор, если в составе батончика преобладают углеводы, а количество жиров не превышает 5–7 граммов. Внимательно читайте этикетку перед покупкой.

Что делать, если после перекуса возникла изжога?

В следующий раз попробуйте увеличить интервал до 45–60 минут или замените фрукт на более нейтральный продукт, например, на подсушенный тост из белого хлеба без добавок.

Сколько воды нужно выпить вместе с перекусом?

Достаточно 150–200 мл чистой воды комнатной температуры. Избыток жидкости в желудке во время прыжков или наклонов может спровоцировать неприятные ощущения.

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Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, спортивный диетолог Игорь Королёв
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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