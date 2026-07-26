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Главное упражнение из детства: как правильно делать "березку", чтобы не навредить шейному отделу

Спорт

Классическое упражнение "березка", знакомое многим со школьной скамьи, при грамотном подходе становится мощным инструментом для укрепления корпуса и снятия вечерней усталости в ногах. Однако ошибка в технике превращает пользу во вред: неправильное распределение веса создает опасную нагрузку на шейные позвонки, что чревато травмами. 

упражнение березка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
упражнение березка

Анатомия движения: что происходит с телом

В йоге это положение называют сарвангасаной. Суть упражнения заключается в переворачивании привычного кровотока: когда ноги оказываются выше уровня сердца, гравитация начинает работать на пользу венозному возврату. Вес тела в корректном варианте распределяется строго между плечами, затылком и локтями, при этом сама шея должна оставаться свободной от давления.

"Основная сложность "березки" не в том, чтобы поднять ноги, а в умении включить мышцы кора. Без их активации таз неизбежно "заваливается", перегружая поясницу и шейный отдел", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Для удержания вертикали организму приходится задействовать не только пресс, но и мышцы спины, ягодицы и плечевой пояс. Это отличный способ развить проприоцепцию — чувство тела в пространстве. Регулярная практика помогает дисциплинировать мышечный корсет, который защищает позвоночник в повседневной жизни.

Реальная польза и мифы о щитовидной железе

Вопреки сетевым легендам, научных данных о том, что "березка" лечит эндокринные заболевания или патологии внутренних органов, не существует. Улучшение кровоснабжения щитовидной железы в этой позе — лишь гипотеза, которая не заменяет медицинскую терапию. Однако практическая ценность упражнения подтверждена в других аспектах:

  • Разгрузка вен: помогает избавиться от чувства тяжести в икрах после длительного стояния или ходьбы.
  • Укрепление стабилизаторов: постоянное напряжение глубоких мышц спины и живота формирует красивую осанку.
  • Снижение стресса: как и многие перевернутые позы, она способствует замедлению дыхания и успокоению нервной системы.

"Важно понимать, что "березка" — это не панацея от варикоза, а лишь вспомогательный элемент. Если в ногах уже есть серьезные изменения, любые перевернутые положения нужно обсуждать с флебологом", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Техника выполнения: как защитить шею

Безопасность начинается с плавности. Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища. Мягко поднимите ноги и таз, подпирая поясницу ладонями. Локти при этом следует свести как можно ближе друг к другу — это создаст надежную опору.

Главный индикатор правильности — отсутствие боли в шее. Если вы чувствуете, что подбородок слишком сильно давит на грудину, попробуйте подложить под плечи плотно сложенное одеяло, оставив голову на полу. Это создаст необходимый зазор для шейных позвонков. Тем, кто только начинает путь к стройности, важно помнить, что интенсивность должна нарастать постепенно, чтобы избежать травм суставов.

Действие Ожидаемый результат
Подъем ног выше уровня сердца Облегчение венозного оттока, снятие отечности
Статическое удержание вертикали Укрепление мышц пресса и глубоких мышц спины
Контроль дыхания в позе Снижение уровня тревожности и общего психоэмоционального напряжения
Сведение лотков под спиной Стабильность опоры и снятие нагрузки с шейного отдела

Ошибки и противопоказания

Самая критическая ошибка — попытка повернуть голову в сторону, находясь в "березке". Шейные позвонки в этот момент находятся под нагрузкой, и любое боковое движение может привести к защемлению нерва или смещению. Также не стоит задерживать дыхание: оно должно оставаться ровным и глубоким.

"Для новичков с лишним весом "березка" может стать серьезным испытанием. В таких случаях лучше начать с укрепления предплечий и кора или выполнять упражнение с опорой ног на стену", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Существует ряд прямых ограничений. Упражнение противопоказано при гипертонии, глаукоме (из-за повышения внутриглазного давления), травмах шеи и на поздних сроках беременности. Если у вас нет необходимого домашнего инвентаря в виде мягкого коврика, выполнять "березку" на голом полу не рекомендуется.

Ответы на популярные вопросы о "березке"

Сколько времени нужно стоять в "березке" новичку?

Начинайте с 10-20 секунд. Главное не время, а качество контроля мышц. Как только чувствуете, что тело начинает "гулять" или появляется дрожь в руках, плавно выходите из позы.

Можно ли делать упражнение при болях в спине?

Если боль острая или связана с грыжами в шейном отделе, упражнение запрещено. В период ремиссии и после консультации с врачом "березка" может помочь укрепить корсет, но только в облегченной версии.

Помогает ли "березка" похудеть?

Сама по себе поза не обладает жиросжигающим эффектом. Она укрепляет мышцы, но для снижения веса её нужно комбинировать с коррекцией привычек питания и кардионагрузками.

Что делать, если не получается держать ноги ровно?

Это признак недостаточной гибкости задней поверхности бедра или слабости пресса. Попробуйте облегченный вариант: поднимайте таз невысоко или используйте стену как опору для стоп.

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Экспертная проверка: инструктор по пилатесу Марина Гусева, инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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