Сборные Белоруссии и России разделили золото мужского и женского турниров по хоккею

Женская сборная Белоруссии выиграла Кубок сильнейших спортсменов по хоккею на траве 2026 года. Турнир прошел в Минске, в нем приняли участие девять команд из трех стран.

Фото: Openverse by Peter Ankerstål, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Футбольное поле

В финальном матче белоруски встретились с российской командой. Основное время игры завершилось равным счетом 2:2, поэтому исход встречи решили буллиты, в которых спортсменки из Белоруссии оказались точнее и забрали золото.

Вторую медаль турнира также завоевали белоруски: молодежная сборная (U21) выиграла матч за третье место у российской команды со счетом 2:1, заняв бронзовое ступеню пьедестала.

Итоги мужских соревнований

В мужском разряде победу одержали россияне. В финале они обыграли национальную сборную Белоруссии со счетом 6:3.

Бронзовые награды достались российской молодежной команде, которая переиграла взрослую сборную Узбекистана со счетом 7:4.