Сборные Белоруссии и России разделили золото мужского и женского турниров по хоккею

Женская сборная Белоруссии выиграла Кубок сильнейших спортсменов по хоккею на траве 2026 года. Турнир прошел в Минске, в нем приняли участие девять команд из трех стран.
В финальном матче белоруски встретились с российской командой. Основное время игры завершилось равным счетом 2:2, поэтому исход встречи решили буллиты, в которых спортсменки из Белоруссии оказались точнее и забрали золото.
Вторую медаль турнира также завоевали белоруски: молодежная сборная (U21) выиграла матч за третье место у российской команды со счетом 2:1, заняв бронзовое ступеню пьедестала.
В мужском разряде победу одержали россияне. В финале они обыграли национальную сборную Белоруссии со счетом 6:3.
Бронзовые награды достались российской молодежной команде, которая переиграла взрослую сборную Узбекистана со счетом 7:4.
|Место
|Женщины
|Мужчины
|Золото
|Белоруссия
|Россия
|Бронза
|Белоруссия (U21)
|Россия (до 21 года)
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