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Йога или пилатес после 40? Эксперты раскрыли, какая практика действительно спасает спину и суставы

Спорт

После 40 лет выбор между йогой и пилатесом переходит из разряда модных веяний в плоскость поддержания здоровья. Грамотно подобранная нагрузка помогает сохранить эластичность связок и подвижность суставов, которые с возрастом становятся более уязвимыми. Главная ошибка — гнаться за сложными формами без учета состояния мышц спины, рискуя получить травму вместо ожидаемого комфорта.

Йога на пляже
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Йога на пляже

Йога против пилатеса: ключевые отличия

Йога фокусируется на гармонизации состояния и снятии ментального напряжения. Через дыхательные техники и работу в статических позах тело избавляется от зажимов, а гибкость становится приятным следствием регулярных занятий. Это эффективный способ борьбы с накопившимся кортизолом, который часто мешает полноценному расслаблению.

Пилатес строится на принципах точной биомеханики. Его задача — укрепление мышц кора, отвечающих за стабильность позвоночника. В отличие от восточных практик, здесь акцент сделан на контроль движений и выравнивание осанки. Офисный стресс и длительное сидение за столом часто приводят к перекосам в осанке, которые пилатес помогает устранить системным подходом к работе глубоких мышц.

"Статические упражнения в йоге позволяют не только укрепить мышечный каркас, но и запустить метаболические процессы. Многим кажется, что для видимого результата нужны веса, но правильно выстроенная статика нагружает ткани не менее интенсивно", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Киселёв.

Что дает практика йоги после 40

После сорока лет гормональные изменения напрямую влияют на плотность костей и состояние мягких тканей. Мягкие статистические позиции помогают поддерживать тонус без резких скачков пульса. Однако важно избегать агрессивных скруток, если тело еще не разогрето.

Для развития силы, альтернативной работе с железом, можно использовать принципы силовой йоги. Концентрация на удержании позы тренирует не только волю, но и выносливость мышц, позволяя телу адаптироваться к нагрузкам максимально физиологично.

Особенности пилатеса для укрепления кора

Пилатес — оптимальная база для тех, кто страдает от дискомфорта в нижней части спины. Работа с глубокими слоями мышц живота создает надежный корсет для позвоночника. Такие упражнения минимизируют риск травм при повседневной активности.

"Частая ошибка — начинать с интенсивных тренировок без понимания техники. В пилатесе важна амплитуда и контроль дыхания, иначе нагрузка пойдет на суставы, а не на целевые мышцы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Марина Гусева.

Как выбрать оптимальный режим тренировок

Для достижения заметного результата важно чередовать дисциплины. Пока пилатес выстраивает фундамент в виде сильной спины, йога помогает прорабатывать подвижность суставов и успокаивать нервную систему. Такой микс предотвращает профессиональное "выгорание" от монотонных занятий.

Цель тренировки Рекомендуемая дисциплина
Устранение болей в пояснице Пилатес
Снижение уровня стресса Йога
Улучшение осанки Пилатес
Развитие гибкости тела Йога

"Главный совет для тех, кому за 40: регулярность важнее интенсивности. Короткая тренировка 3-4 раза в неделю даст гораздо больше прогресса, чем одно долгое занятие, после которого приходится восстанавливаться несколько дней", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Павел Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Подходит ли этот подход новичкам?

Оба направления адаптируются под любой уровень физической подготовки. Главное — начинать с базовых групп движений и не пытаться имитировать сложных мастеров с первых занятий.

Когда можно ожидать первый результат?

Первые изменения в самочувствии и качестве осанки становятся заметны через 3-4 недели регулярных занятий, проводимых 2-3 раза в неделю.

Какие ошибки совершают чаще всего?

Игнорирование болевых ощущений и попытка форсировать амплитуду движений. Важно помнить, что йога и пилатес не терпят суеты и насилия над собственным телом.

Можно ли сочетать йогу и пилатес в один день?

Да, это возможно. Обычно рекомендуется сначала провести сессию пилатеса для качественной проработки мышц, а затем завершить занятие йогой для растяжки и релаксации.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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