Всего 20 минут на площадке: эти упражнения заставят мышцы кора работать на полную мощность

Обычные скручивания на коврике часто оказываются недостаточно продуктивными для проработки глубоких мышц живота. Комплексный подход к тренировкам на открытом воздухе, задействующий сразу несколько плоскостей движения, позволяет достичь куда более выраженного результата. Использование турников, брусьев и низких перекладин заставляет организм включаться в работу интенсивнее, чем при стандартных занятиях, помогая превратить вялый корсет в крепкую опору для позвоночника.
Для качественной проработки мышц кора на улице потребуется минимальный набор снарядов: высокий турник, параллельные брусья и низкая перекладина (шведская стенка), закрепленная на высоте около 15-20 см от поверхности.
Чтобы избежать дискомфорта при упоре локтями или ладонями о жесткое или абразивное резиновое покрытие, рекомендуется взять с собой подстилку — подойдет плотная толстовка, рюкзак или специальный коврик.
"Стабильность корпуса во время силовых упражнений напрямую зависит от умения включать в работу мышцы-стабилизаторы, а не просто повторять механические движения. Если техника страдает от излишней спешки, КПД тренировки заметно падает", — отметил в беседе с Pravda.Ru Алексей Данилов.
Представленный комплекс помогает укрепить нижний пресс и улучшить контроль над всем телом. Вся тренировка состоит из пяти элементов, которые выполняются последовательно:
Для достижения заметного эффекта необходимо выполнить 3 круга, отдыхая 20-30 секунд между упражнениями и до 60 секунд между полными циклами. Важно помнить, что даже короткие интервальные нагрузки при правильной технике способны заменить полноценный поход в зал.
"Когда вы тренируетесь на улице, используйте естественную амплитуду движений. Попытки сделать больше повторений в ущерб качеству не помогут убрать лишнее, а лишь создадут лишнюю нагрузку на поясницу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Павел Корнеев.
Для упражнения "птица — собака" из планки важно занять позицию боковой планки на локте с опорой ноги на низкую перекладину. При развороте грудью к полу необходимо максимально вытянуть противоположную руку и ногу. Это движение развивает не только пресс, но и осанку, исключая провисание поясницы.
В упражнении "подъём в упоре" стопы фиксируются на перекладине, а работа идет за счет сгибания и разгибания ног, что эффективно нагружает брюшную стенку.
|Тип упражнения
|Основная цель
|Статика в планках
|Тонус глубоких мышц
|Подъемы ног в висе
|Развитие нижнего отдела
|Подъемы на брусьях
|Работа над талией
Для тех, кто хочет подтянуть корпус без бега, важно контролировать дыхание. Раскачивание на турнике в висе — частая ошибка, которой следует избегать за счет концентрации напряжения на мышцах пресса.
"Не пытайтесь сразу увеличить количество висов до максимума. Лучше сделать пять качественных подъемов с фиксацией таза, чем двадцать раз раскачаться на перекладине без контроля мышц", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Сергей Михеев.
Для выполнения упражнений в висе требуются снаряды, обеспечивающие полную свободу движений ног. Дома можно использовать дверной турник, если он надежно закреплен и позволяет выполнять полную амплитуду движений без касания пола.
Вероятно, мышцы пресса еще не обладают достаточной силой, чтобы удерживать стабильное положение таза. Рекомендуется уменьшить амплитуду и сосредоточиться на том, чтобы прижать поясницу к предполагаемой "воображаемой опоре", не давая ей прогибаться.
Упражнения на брусьях требуют хорошей подготовки плечевого пояса. Если вы только начинаете путь в фитнесе, сначала укрепите руки обычными отжиманиями, чтобы избежать травм при удержании веса.
Для тонуса мышц достаточно 2-3 тренировок в неделю с обязательными днями отдыха для восстановления тканей. Постоянная нагрузка без пауз может привести к переутомлению.
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