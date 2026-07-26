Всего 20 минут на площадке: эти упражнения заставят мышцы кора работать на полную мощность

Обычные скручивания на коврике часто оказываются недостаточно продуктивными для проработки глубоких мышц живота. Комплексный подход к тренировкам на открытом воздухе, задействующий сразу несколько плоскостей движения, позволяет достичь куда более выраженного результата. Использование турников, брусьев и низких перекладин заставляет организм включаться в работу интенсивнее, чем при стандартных занятиях, помогая превратить вялый корсет в крепкую опору для позвоночника.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина на турнике

Подготовка к активному тренингу на площадке

Для качественной проработки мышц кора на улице потребуется минимальный набор снарядов: высокий турник, параллельные брусья и низкая перекладина (шведская стенка), закрепленная на высоте около 15-20 см от поверхности.

Чтобы избежать дискомфорта при упоре локтями или ладонями о жесткое или абразивное резиновое покрытие, рекомендуется взять с собой подстилку — подойдет плотная толстовка, рюкзак или специальный коврик.

"Стабильность корпуса во время силовых упражнений напрямую зависит от умения включать в работу мышцы-стабилизаторы, а не просто повторять механические движения. Если техника страдает от излишней спешки, КПД тренировки заметно падает", — отметил в беседе с Pravda.Ru Алексей Данилов.

Пять упражнений для проработки кора

Представленный комплекс помогает укрепить нижний пресс и улучшить контроль над всем телом. Вся тренировка состоит из пяти элементов, которые выполняются последовательно:

Разворот в "птицу — собаку" из планки (по 10 повторов на сторону);

Подъём в упоре (10-15 повторов);

Поочерёдный подъём ног в висе (20 повторов суммарно);

Подъём таза на брусьях (10-12 повторов);

Поочерёдное выпрямление ног в висе (10 повторов суммарно).

Для достижения заметного эффекта необходимо выполнить 3 круга, отдыхая 20-30 секунд между упражнениями и до 60 секунд между полными циклами. Важно помнить, что даже короткие интервальные нагрузки при правильной технике способны заменить полноценный поход в зал.

"Когда вы тренируетесь на улице, используйте естественную амплитуду движений. Попытки сделать больше повторений в ущерб качеству не помогут убрать лишнее, а лишь создадут лишнюю нагрузку на поясницу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Павел Корнеев.

Особенности техники выполнения

Для упражнения "птица — собака" из планки важно занять позицию боковой планки на локте с опорой ноги на низкую перекладину. При развороте грудью к полу необходимо максимально вытянуть противоположную руку и ногу. Это движение развивает не только пресс, но и осанку, исключая провисание поясницы.

В упражнении "подъём в упоре" стопы фиксируются на перекладине, а работа идет за счет сгибания и разгибания ног, что эффективно нагружает брюшную стенку.

Тип упражнения Основная цель Статика в планках Тонус глубоких мышц Подъемы ног в висе Развитие нижнего отдела Подъемы на брусьях Работа над талией

Для тех, кто хочет подтянуть корпус без бега, важно контролировать дыхание. Раскачивание на турнике в висе — частая ошибка, которой следует избегать за счет концентрации напряжения на мышцах пресса.

"Не пытайтесь сразу увеличить количество висов до максимума. Лучше сделать пять качественных подъемов с фиксацией таза, чем двадцать раз раскачаться на перекладине без контроля мышц", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о тренировках на улице

Можно ли заменить турник на домашние приспособления?

Для выполнения упражнений в висе требуются снаряды, обеспечивающие полную свободу движений ног. Дома можно использовать дверной турник, если он надежно закреплен и позволяет выполнять полную амплитуду движений без касания пола.

Что делать, если при подъеме ног болит поясница?

Вероятно, мышцы пресса еще не обладают достаточной силой, чтобы удерживать стабильное положение таза. Рекомендуется уменьшить амплитуду и сосредоточиться на том, чтобы прижать поясницу к предполагаемой "воображаемой опоре", не давая ей прогибаться.

Подходят ли упражнения на брусьях для новичков?

Упражнения на брусьях требуют хорошей подготовки плечевого пояса. Если вы только начинаете путь в фитнесе, сначала укрепите руки обычными отжиманиями, чтобы избежать травм при удержании веса.

Сколько раз в неделю стоит проводить такой комплекс?

Для тонуса мышц достаточно 2-3 тренировок в неделю с обязательными днями отдыха для восстановления тканей. Постоянная нагрузка без пауз может привести к переутомлению.

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