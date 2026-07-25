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Не количество повторений решает всё: что действительно помогает убрать живот и подтянуть талию

Спорт

Нижний пресс и бока остаются самыми сложными зонами для проработки даже при регулярных тренировках. Секрет плоского живота — не в количестве повторений, а в правильной технике, контроле дыхания и работе мышц кора. Именно эти ошибки чаще всего мешают добиться результата.

тренировка пресса стоя
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
тренировка пресса стоя

Велосипедные скручивания для проработки талии

Велосипедные скручивания относятся к категории базовых движений, которые задействуют прямую и косые мышцы живота. Упражнение требует плавности, так как рывки лишают тренировку целевой нагрузки на мышцы-стабилизаторы, о чем часто напоминают специалисты по функциональному тренингу.

Для выполнения нужно лечь на спину, завести руки за голову и поднять согнутые в коленях ноги до угла 90 градусов. Суть движения в том, чтобы тянуться локтем к противоположному колену, при этом плавно скручивая корпус.

"Главное в домашних тренировках — выбрать такой формат движения, который получится поддерживать постоянно, не перегружая при этом поясницу", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Обратные скручивания для нижней части живота

Нижний сегмент пресса часто требует особого подхода, так как эту область сложнее всего "включить" в работу привычными подъемами корпуса. Статические и динамические нагрузки в этом упражнении должны концентрироваться на управлении тазом.

При выполнении упражнения лежа на спине с руками вдоль туловища, основная задача — оторвать таз от пола за счет сокращения мышц живота, а не за счет инерции ног.

"Многие ожидают моментальных изменений, забывая, что сильный кор — это прежде всего работа с осанкой и поддержанием правильного положения тела в течение всего упражнения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Как повысить эффективность тренировок

Для достижения видимого прогресса недостаточно ограничиться работой над мышцами живота. Комплексный подход включает укрепление внутреннего корсета, работу над осанкой и контроль питания. Улучшению силуэта способствует сочетание силовых движений с активностью, направленной на глубокую проработку поперечной мышцы живота.

Действие Рекомендация
Темп выполнения Медленный и подконтрольный
Регулярность Ежедневные короткие сессии
Техника дыхания Выдох на пике сокращения

"Начинайте с малого, внимательно прислушиваясь к сигналам организма, чтобы избежать перенапряжения мышц спины", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о тренировке пресса

Подходят ли упражнения для новичков?

Да, упражнения универсальны, так как требуют минимум инвентаря и позволяют самостоятельно контролировать интенсивность нагрузки.

Когда можно ожидать видимый результат?

Регулярные занятия помогают почувствовать тонус мышц уже через 2-3 недели при условии соблюдения техники и общего баланса активности.

Какие ошибки делают чаще всего?

Самые частые ошибки — использование инерции вместо работы мышц и отсутствие сосредоточенности в процессе скручивания.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Для поддержания тонуса полезно выполнять короткие упражнения ежедневно, делая акцент на качестве, а не на количестве подходов.

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Экспертная проверка: инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, инструктор по пилатесу Марина Гусева, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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