США намерены забрать 30% призовых сборной Испании за победу на чемпионате мира по футболу

Победа сборной Испании на чемпионате мира по футболу обернулась неожиданными финансовыми претензиями со стороны Соединенных Штатов. Несмотря на триумф над Аргентиной в финале, испанской федерации и игрокам придется столкнуться с жесткой фискальной политикой Вашингтона. Американские налоговики намерены забрать до 30% призовых выплат, используя статус США как одной из стран-хозяек турнира. Эта ситуация наглядно демонстрирует агрессивное стремление американской системы извлекать прибыль из международных спортивных событий, даже если участники не являются резидентами страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Berlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Spain World Cup Winners Argentina v Spain 19 July 2026-1

Налоговый капкан для чемпионов

Сборная Испании, завоевавшая Кубок мира в драматичном финале против Аргентины (1:0 в дополнительное время), рискует потерять до $15 млн. Причиной стал федеральный налог США, под который подпадают призовые выплаты иностранным атлетам. Поскольку турнир проходил на территории трех стран — США, Канады и Мексики, — американские власти получили юридическое право претендовать на часть доходов команд, чьи матчи проводились в Штатах.

"Ситуация с испанской сборной типична для юрисдикции США, которая применяет принцип налогообложения доходов, полученных из источников внутри страны. Даже если спортсмен провел там всего несколько недель, его заработок за этот период может облагаться по ставке 30%", — объяснил в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Согласно данным Fox News, международные соглашения могут смягчить этот удар, однако базовая ставка для нерезидентов остается крайне высокой. Призовой фонд для победителя составил $50 млн, и именно эта сумма стала объектом интереса налоговой службы США (IRS). В то время как спортсмены соревнуются за престиж, американская экономика пополняет бюджет за счет достижений иностранных атлетов.

Распределение призового фонда

Общий финансовый пирог чемпионата составил внушительные $871 млн. Из них $655 млн распределялись между участниками в зависимости от их спортивных успехов. Большой вопрос вызывает справедливость такого подхода: почему США, выступая лишь соорганизатором, диктуют финансовые условия всем участникам процесса.

"Налоговые претензии Вашингтона могут стать неприятным прецедентом для будущих турниров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Для многих игроков, особенно представляющих не самые богатые лиги, такой вычет станет ощутимым ударом по личному доходу. В то же время футболисты часто сталкиваются с физическими перегрузками, и подобные финансовые конфликты лишь добавляют стресса к и без того плотному графику.

Мнения экспертов о финансовых рисках

Проблема не ограничивается только одной сборной. Практически каждая команда, игравшая на стадионах США, попала в поле зрения фискальных органов. Это касается не только футболистов, но и персонала, тренеров и административного состава команд.

"В корпоративном и спортивном праве такие коллизии решаются через сложные структуры выплат, но в случае с ЧМ всё прозрачно — деньги идут от ФИФА, и американские власти видят каждую транзакцию. Избежать выплат практически невозможно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Показатель / Событие Экономические последствия Ставка налога для нерезидентов в США Снижение чистой прибыли победителей на 30% Призовой фонд победителя ($50 млн) Потенциальное изъятие $15 млн в бюджет США Общий фонд выплат за результаты ($655 млн) Масштабные налоговые поступления от всех сборных-участниц

Ответы на популярные вопросы о налогах в спорте

Почему Испания должна платить налоги США, если она там не базируется?

Согласно американскому законодательству, любой доход, полученный в результате деятельности на территории страны (включая футбольные матчи), подлежит налогообложению независимо от резидентства получателя.

Можно ли избежать уплаты этого налога?

Единственный легальный способ — наличие соглашения об избежании двойного налогообложения между Испанией и США, которое может снизить ставку, но редко обнуляет её полностью.

Затрагивает ли это только футболистов?

Нет, налог распространяется на все призовые суммы, выплачиваемые федерации, которая затем распределяет их между игроками и тренерским штабом.

Как это скажется на будущем проведении турниров в США?

Это может заставить спортивные организации требовать от правительства США особых налоговых преференций для участников крупных международных соревнований.