Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты бортпроводников: как светлые носки и натуральные ткани могут спасти жизнь в полете
Хлорофитум неубиваемый лишь на вид: неправильный полив летом превратит горшок в ловушку
Острота без затрат: 3 бытовых секрета, которые заставят старую тёрку резать как новую
Невидимая угроза поселилась в кишечнике: как привычный рацион связан с развитием онкологии
Соседи курят и жарят рыбу? Как за копейки превратить квартиру в неприступную крепость для запахов
Простые привычки, а не дорогие диеты: как Амаль Клуни поддерживает форму в 48 лет
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Память телефона внезапно растаяла как масло: где прячутся невидимые пожиратели гигабайтов
Секатор в руках — малина в ужасе: от ранней обрезки куст лишится сил и рискует вымерзнуть

Одна ошибка утром увеличивает риск протрузий: что категорически нельзя делать сразу после подъема

Спорт

Утренний штурм рекордов — главная ошибка новичка. Вместо бодрости фанаты резких прыжков и качания пресса сразу после пробуждения получают грыжи и протрузии. Ночью позвоночник аккумулирует влагу, диски раздуваются и становятся хрупкими, а "спящая" нервная система не способна адекватно защитить суставы. Чтобы не превратить зарядку в поход к хирургу, нужно заменить агрессивный фитнес на грамотную биомеханическую активацию.

утренняя зарядка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
утренняя зарядка

Биомеханика пробуждения: почему нельзя прыгать с кровати

Тело утром — это не смазанный механизм. Межпозвонковые диски за ночь увеличиваются в объеме. Любой рывок или ударная нагрузка в таком состоянии — прямой удар по целостности тканей.

Исправление осанки начинается не с пота, а с деликатного возвращения мобильности. Пока суставы "сухие", а связки жесткие, любая попытка изобразить олимпийца ведет к микротравмам.

"В первые 20 минут после сна ткани спины максимально уязвимы. Взрывная нагрузка в этот период просто выбивает диски. Нужно плавно "прокачать" жидкость в суставах, а не штурмовать вес", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Вместо изнуряющих марафонов стоит сфокусироваться на снятии ночных зажимов. Сон в позе эмбриона блокирует грудную клетку, а восьмичасовая неподвижность превращает фасции в "панцирь". Правильная тренировка дома должна разбудить нервную цепочку, а не истощить ресурсы надпочечников.

Тройка безопасных упражнений для старта

Первое движение — медленное округление и прогиб спины на четвереньках. Это не просто физкультура, а способ мягко разогнать спинномозговую жидкость. Никаких рывков. Только плавный ритм, позволяющий снять зажимы, накопленные за время сна. Это база, которая готовит каркас к вертикальным нагрузкам.

"Ягодицы — это фундамент. Если их не включить с утра, весь день нагрузку будет забирать поясница, медленно разрушаясь под весом тела. Мостик на лопатках возвращает таз в анатомически верную позицию", — отметил тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Завершает цикл работа над раскрытием грудного отдела. Лежа на боку, следует плавно отводить руку назад, следуя за ладонью взглядом. Это движение расправляет легкие и убирает застойные процессы в верхнем этаже тела.

Пяти минут такой вдумчивой работы достаточно, чтобы ускорить метаболизм и привести систему в тонус без риска для здоровья.

Тип нагрузки Влияние на позвоночник утром
Агрессивное кардио/прыжки Высокий риск компрессии разбухших дисков
Плавная суставная разминка Безопасное питание хрящей и смазка суставов

"Утренний фитнес не должен быть про похудение. Он про мобильность. Когда мы восстанавливаем подвижность суставов, жир уходит быстрее за счет нормализации кровотока и работы лимфы", — объяснил в интервью Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о зарядке

Можно ли делать пресс сразу после вставания?

Нет. Сгибание позвоночника в первые минуты после пробуждения создает критическое давление на переднюю часть дисков. Лучше заменить пресс на планку или активацию ягодиц.

Сколько времени должна занимать разминка?

Достаточно 5-10 минут. Цель — не устать, а подать сигнал нервной системе, что тело переходит в активный режим.

Нужно ли пить воду перед упражнениями?

Да, стакан воды поможет восполнить дефицит влаги в тканях, что сделает мышцы и связки более эластичными.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
В Красноярском крае инвестировали 100 млн рублей в завод по выпуску стальных задвижек
Красноярский край
В Красноярском крае инвестировали 100 млн рублей в завод по выпуску стальных задвижек
Популярное
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.

Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Последние материалы
Секреты бортпроводников: как светлые носки и натуральные ткани могут спасти жизнь в полете
Хлорофитум неубиваемый лишь на вид: неправильный полив летом превратит горшок в ловушку
Острота без затрат: 3 бытовых секрета, которые заставят старую тёрку резать как новую
Невидимая угроза поселилась в кишечнике: как привычный рацион связан с развитием онкологии
Соседи курят и жарят рыбу? Как за копейки превратить квартиру в неприступную крепость для запахов
Простые привычки, а не дорогие диеты: как Амаль Клуни поддерживает форму в 48 лет
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Память телефона внезапно растаяла как масло: где прячутся невидимые пожиратели гигабайтов
Секатор в руках — малина в ужасе: от ранней обрезки куст лишится сил и рискует вымерзнуть
Ранняя разлука стала реальностью: Тодоренко объяснила странное и взрослое поведение своего сына
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.