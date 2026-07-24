Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водоканал завершил ремонт поврежденных линий водопровода в селении Камата
Рязанская область возвращает до 75% стоимости аренды жилья молодым семьям
В Калмыкии определили стоимость билетов на новый рейс Лагань — Элиста
Семьи с детьми едут сюда: Азовское море предлагает спокойные пляжи и честный ценник
Федеральная налоговая служба автоматизирует процесс взыскания задолженности через личные кабинеты
Владельцев дач предупредили: привычка собирать соседские яблоки может дорого обойтись в 2026 году
Дипломы больше не работают: новые требования к кандидатам обнулили шансы многих соискателей
Стало известно, как Анджелина Джоли отреагировала на отказ дочери от фамилии Питта: неожиданный ответ актрисы
Домашняя смесь против седины: натуральный рецепт, который одновременно окрашивает и восстанавливает волосы

Жир уходит, а тело становится подтянутым: самые эффективные позы йоги для стройности и тонуса мышц

Спорт

Йога давно перестала быть просто практикой для гибкости, превратившись в мощный инструмент метаболической встряски. В отличие от циклического бега, где доминирует пульсовая нагрузка, здесь энергия расходуется через тотальное включение мышечных цепей. Организм вынужден жечь запасы, чтобы удержать баланс в статике и стабилизировать позвоночник. Каждая секунда в сложной позе — это бой с гравитацией, требующий колоссального ресурса для поддержания сокращения волокон.

Йога
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Йога

Механика жиросжигания: статика против динамики

Когда тело замирает в сложной асане, включаются глубокие скелетные мышцы, которые в обычной жизни "спят". Силовая йога заставляет клетки потреблять больше кислорода, что запускает окисление жировых депо.

Скрутки работают как внутренний массаж, стимулируя печень и почки быстрее выводить продукты распада. Это не просто фитнес, а тонкая настройка гормонального фона, где контроль дыхания блокирует выработку кортизола — главного виновника "стрессового" жира на животе.

"Йога эффективно борется с застойными процессами. Скручивающие движения буквально выжимают токсины из тканей, а последующее расслабление наполняет органы свежей кровью, разгоняя обмен веществ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ударный арсенал: позы, которые "плавят" калории

Планка — база, заставляющая плечи, пресс и бедра работать в единой связке. Минута в правильном упоре по энергозатратам способна заменить серию динамических подскоков.

Другой лидер — Поза Стула. Это йогическое приседание, где неподвижность выжигает квадрицепсы и ягодицы, требуя гигантских доз энергии. Для тех, кто борется с объемами на талии, поза Лодки становится ключевым инструментом, вовлекая в процесс продольные и поперечные мышцы пресса.

Поза (Асана) Основной эффект
Поза Воина II Укрепление выносливости ног и раскрытие грудной клетки
Собака мордой вниз Стимуляция лимфотока и растяжка задней поверхности тела
Выпад со скруткой Детоксикация и прицельный удар по жировым отложениям на боках

Важно помнить, что поза Кролика или инверсии типа Собаки мордой вниз ускоряют метаболизм за счет работы с лимфатической системой.

Лимфодренаж избавляет от отечности, которая часто визуально добавляет лишние килограммы. Эти упражнения помогают телу "подтянуться" изнутри, создавая жесткий мышечный корсет без похода в тренажерный зал.

"В статике мышцы находятся под постоянным напряжением. Это отличный способ повысить базовый расход калорий, так как развитая мускулатура потребляет больше энергии даже в состоянии покоя", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Золотые правила эффективной практики

Для результата важна не акробатика, а комплекс последовательных движений, выполняемых без пауз. Непрерывный поток в течение 40 минут удерживает пульс в жиросжигающей зоне.

Тренировка натощак утром заставляет организм вскрывать старые жировые депо, используя их в качестве топлива. Главное — тотальное напряжение целевых групп. Нельзя просто "висеть" в позе, нужно активно сжимать ягодицы и пресс, повышая теплоотдачу.

Дыхание — это бензин для ваших мышц. Глубокие вдохи обеспечивают приток кислорода, необходимого для расщепления липидов. Практика в душном офисе или после тяжелого дня помогает перезагрузить мозг и остановить эмоциональное переедание. Если кортизол блокирует похудение, именно йога становится единственным мягким способом заставить метаболизм работать.

"Синхронизация дыхания и движения позволяет удерживать нагрузку дольше. Без кислорода мышцы забиваются продуктами обмена, и эффективность тренировки стремится к нулю", — объяснил Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о йоге

Может ли йога заменить кардио?

Да, при условии интенсивного темпа (виньяса-флоу или аштанга), когда асаны сменяют друг друга без отдыха, поддерживая высокий пульс.

Как быстро появятся первые результаты?

При регулярности 3-4 раза в неделю тонус мышц и уменьшение отеков заметны уже через 20 дней интенсивных практик.

Нужно ли специальное оборудование?

Достаточно коврика с хорошим сцеплением, так как работа идет исключительно с весом собственного тела.

Читайте также

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Еда и рецепты
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Звёзды отказываются от плотного грима: летний макияж вышел на новый уровень естественности
Освободилась грядка после чеснока? Посадите эти культуры сейчас — урожай приятно удивит уже осенью
Платье-комбинация снова в игре: летние сочетания, которые сделают ваш образ дороже
Больше никакой музыки на радио: жёсткий шаг в Латвии заставил композитора Паулса отреагировать
Пластик пожелтел не от грязи: эксперты назвали настоящую причину и безопасный способ очистки
Врачи Кемерова оказали экстренную помощь 5 тысячам детей после присасывания клещей
Сотрудники рязанской компании получили долги по зарплате после проверки прокуратуры
Четыре школы в Пензенской области обязали установить наружное освещение
Поднебесная без пафоса: прямой рейс Москва — Ухань открыл россиянам другой Китай
Жир уходит, а тело становится подтянутым: самые эффективные позы йоги для стройности и тонуса мышц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.