Болит спина после рабочего дня? Эти 5 простых движений укрепят корсет и спасут позвоночник

Сильная спина — это не только прямая осанка, но и фундамент здоровья, блокирующий хронические боли. Офисный стул и сидячий образ жизни методично разрушают мышечный корсет, перекладывая всю тяжесть на позвоночник. Восстановить баланс можно в домашних условиях, не используя тяжелые веса или громоздкие тренажеры.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Прямая осанка

Пять упражнений для крепкого каркаса

Работа над телом начинается с глубоких мышц. Первым в списке стоит упражнение "Птица-собака". Встаньте в упор на колени и ладони. Удерживая спину прямой, вытяните одновременно правую руку и левую ногу. Контролируйте поясницу — она не должна прогибаться или "гулять". Это движение формирует мощный мышечный корсет.

"Статика — это база. Если мышцы кора не "включены", никакое железо не спасет от травм позвоночника", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Второе движение — "Пловец". Лежа на животе, имитируйте гребки, сводя лопатки. Работа над техникой сведения лопаток помогает избавиться от привычки сутулиться. Далее следует обратная планка — она отлично укрепляет поясничный отдел и заднюю линию тела.

"Большинство проблем идет от слабости ягодиц и бицепса бедра. Таз — это основа, на которой строится вся механика движения спины", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Четвертый элемент — планка с тягой руки. Стоя в планке, подтягивайте руку к поясу, активируя широчайшие мышцы. Замыкают цикл разгибания корпуса. Это движение безопасно, если выполнять его плавно, без резких рывков. Важно дополнить это постуральной гимнастикой, чтобы закрепить результат.

Упражнение Основной фокус Птица-собака Стабилизация позвоночника Пловец Межлопаточная зона

Любая тренировка требует дисциплины. Не пытайтесь форсировать нагрузку. Регулярная, спокойная работа — единственный ключ к успеху.

"Коррекция осанки — это марафон. Ищите баланс между силой и амплитудой движения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор ЛФК Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Можно ли тренироваться при болях?

Если боль острая — немедленно прекратите. Дискомфорт от работы мышц — это нормально, резкая простреливающая боль в позвоночнике требует отдыха и консультации специалиста.

Как часто тренироваться?

Для результата введите тренировки в график 3-4 раза в неделю. Системность важнее интенсивности.

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