Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Ростове-на-Дону обнаружили сокрытие данных о вырубке деревьев в Первомайском районе
Гости исчезают с европейских улиц: семь стран ЕС пожаловались на тревожный удар по туризму
Камчатский гигант проснулся вновь: Шивелуч накрыл поселок Ключи пеплом
Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей
Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово
Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии
Частные клиники повышают цены: пациенты делают выбор
Строительство метро в Нижнем Новгороде ускорят за счет запуска второго щита

Офис медленно убивает позвоночник: простые упражнения на стуле, которые снимут зажимы за 5 минут

Спорт

Три часа в офисном кресле — и тело превращается в застывшую инсталляцию. Мышцы каменеют, кровь застаивается в тазу, а голова тяжелеет от кислородного голодания. Когда офис убивает вашу спину, единственное спасение — немедленная интервенция в биомеханику. Достаточно пяти минут, чтобы взломать систему зажимов, не покидая рабочего места. Это не просто физкультминутка, а жесткая перезагрузка сосудистой системы и суставов.

домашний уход
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
домашний уход

Шейный отдел: спасение от головной боли

Когда взгляд прикован к монитору, шея уходит вперед. Мышцы затылка сжимаются в тиски, блокируя кровоток. Чтобы нейтрализовать этот эффект, нужно плотно прижаться к спинке стула — это исключит компенсаторные движения спины.

Медленные наклоны вперед с фиксацией подбородка на груди растягивают заднюю поверхность. Повороты и плавные наклоны ухом к плечу восстанавливают мобильность позвонков. Важно: никакой спешки, иначе зажим в мышцах только усилится.

"Статическое напряжение шеи — главный триггер мигреней. Регулярная микрогимнастика предотвращает сужение сосудов и поддерживает когнитивные способности на пике", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Грудной отдел и плечи: раскрытие грудной клетки

Осанка рушится через полчаса работы. Плечи сворачиваются вовнутрь, легкие сдавливаются, дыхание становится поверхностным. Пять минут на стуле снимут зажимы, если сфокусироваться на лопатках. Сведение лопаток назад с фиксацией на три секунды буквально "раскрывает" грудной отдел.

Повороты корпуса с руками на плечах заставляют работать косые мышцы живота и межпозвоночные связки. Амплитуда в 45 градусов — это безопасный максимум для офисного кресла.

Зона зажима Критическое последствие
Шейный отдел Гипоксия мозга, падение концентрации
Грудной отдел Боли между лопатками, сутулость
Поясница Онемение конечностей, протрузии

"Движение лопатками и плечами — это декомпрессия грудного отдела. Если игнорировать скованность, вы получите хронический болевой синдром уже к концу недели", — объяснил в интервью Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Нижние конечности: борьба с отеками

Сидение пережимает бедренные артерии. Ноги начинают "гудеть" из-за застоя лимфы. Чтобы разогнать кровь, нужно поочередно разгибать колени и тянуться к стопе противоположной рукой.

Это задействует длинные мышечные цепи. Простой подъем колена к груди и работа стопами ("носок-пятка") имитируют ходьбу, запуская мышечный насос. Такая активация организма жизненно необходима во второй половине дня.

"Даже сидячие упражнения для ног предотвращают развитие варикоза и снимают вечернюю тяжесть. Главное — регулярность, а не интенсивность", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Завершить цикл лучше короткой проходкой до кулера. Если мышцы остаются каменными, стоит применить технику воздействия на соединительную ткань после работы. Помните: статика — это медленный яд для позвоночника. Пятиминутный рывок возвращает телу тонус, а мозгу — ясность.

Ответы на популярные вопросы о разминке в офисе

Можно ли делать разминку, если уже есть боли в пояснице?

Да, но только в плавной амплитуде и без резких скруток. Основная цель — улучшить питание тканей, а не побить спортивный рекорд.

Сколько раз в день нужно разминаться?

Оптимальный график — каждые 60-90 минут сидячей работы. Это не дает зажимам "зацементироваться".

Поможет ли это при онемении пальцев?

Онемение часто вызвано зажимом нерва в шейном или плечевом отделе. Разминка этих зон восстанавливает проводимость нервных импульсов.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв, инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Авторские статьи
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
В Рязанской области ожидаются ливни с грозами и возможным выпадением града
В Ростове-на-Дону обнаружили сокрытие данных о вырубке деревьев в Первомайском районе
Гости исчезают с европейских улиц: семь стран ЕС пожаловались на тревожный удар по туризму
Камчатский гигант проснулся вновь: Шивелуч накрыл поселок Ключи пеплом
Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей
Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово
Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии
Частные клиники повышают цены: пациенты делают выбор
Строительство метро в Нижнем Новгороде ускорят за счет запуска второго щита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.