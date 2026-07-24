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23 миллиона против Месси: фанаты устроили крупнейший протест в истории мирового футбола

Спорт » Командные виды » Футбол

Более 23 миллионов человек по всему миру поставили свои подписи под петицией с требованием не допускать сборную Аргентины до участия в чемпионате мира 2026 года. Беспрецедентная волна негодования поднялась после финала мундиаля, где южноамериканцы уступили сборной Испании. Болельщики обвиняют ФИФА в чрезмерной лояльности к Лионелю Месси и его команде, утверждая, что спортивный принцип был нарушен в угоду маркетингу и личным симпатиям чиновников.

Spain World Cup Winners Argentina v Spain 19 July 2026-1
Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Berlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Spain World Cup Winners Argentina v Spain 19 July 2026-1

Миллионы голосов против Аргентины: детали протеста

Согласно данным Euronews, число протестующих достигло отметки в 23 316 108 человек. Эта цифра вплотную приблизилась к абсолютному мировому рекорду Книги Гиннесса, установленному в 1997 году движением Jubilee 2000. Тогда за списание долгов беднейшим странам проголосовало чуть более 24,3 миллиона граждан. В случае с футбольной петицией подписи поставили жители 170 государств всего за одну неделю, что говорит о глобальном недовольстве политикой футбольных властей.

"Такой всплеск активности болельщиков часто связан с ощущением несправедливости. Когда зритель видит предвзятость, он реагирует эмоционально. Однако профессиональным атлетам в таких условиях критически важно сохранять дисциплину, ведь любой срыв, как мы видели в финале, ведет к потере концентрации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Основная претензия подписавших документ — "особый статус" Аргентины в глазах ФИФА. Болельщики уверены, что арбитры систематически закрывают глаза на нарушения южноамериканцев. 

Финал ЧМ-2026: как Испания вырвала победу у Месси

Драматичный финал мирового первенства завершился триумфом европейской школы футбола. Сборная Испании одолела Аргентину со счетом 1:0. Героем встречи стал 26-летний форвард "Барселоны" Ферран Торрес, который отличился во втором дополнительном тайме. Основное время матча прошло в вязкой борьбе и закончилось нулевой ничьей, несмотря на все усилия Лионеля Месси переломить ход игры.

"В матчах такого накала побеждает тот, у кого лучше функциональная подготовка. Мы видим, что испанцы сохранили свежесть до экстра-таймов", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Грубость и судейство: почему аргентинцев требуют наказать

Ситуация накалилась до предела на 93-й минуте матча, когда Аргентина осталась вдесятером. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за крайне грубый фол — удар в ногу защитнику Пау Кубарси. Стоит отметить, что первый "горчичник" Фернандес заработал еще на 82-й минуте из-за несдержанности: футболист накричал на судью, требуя зафиксировать нарушение в пользу своей команды.

На фоне этих скандалов в Европе продолжаются дискуссии и о других политических решениях в спорте. Например, в кулуарах футбольных организаций все чаще звучит тема о том, что российские команды могут вернуться в международные турниры уже в обозримом будущем.

Событие финала Последствие/Итог
Гол Феррана Торреса Победа Испании 1:0
Удаление Энцо Фернандеса Аргентина осталась в меньшинстве
Петиция болельщиков Собрано 23,3 млн подписей
Обвинения против ФИФА Заявления о предвзятости в пользу Месси

Ответы на популярные вопросы о скандальной петиции

Могут ли Аргентину действительно исключить с ЧМ-2026 на основании петиции?

Юридически петиция не имеет обязательной силы для ФИФА, однако такое масштабное общественное давление (23 млн человек) невозможно игнорировать, что может привести к дисциплинарным расследованиям.

Кто стал инициатором сбора подписей?

Петиция была создана инициативной группой болельщиков, недовольных судейством в пользу южноамериканских команд, и быстро распространилась в 170 странах.

Связано ли требование об исключении только с результатами финала?

Нет, авторы документа обвиняют ФИФА в системной предвзятости и создании условий "наибольшего благоприятствования" для Лионеля Месси на протяжении всего турнира.

Был ли в истории спорта подобный масштаб протеста?

Этот случай уникален для спорта — петиция почти побила мировой рекорд Гиннесса по количеству собранных подписей за всю историю наблюдений.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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