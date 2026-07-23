Рабочий день ещё не закончился, а тело уже протестует: пять минут на стуле снимут зажимы

Пять минут физической активности на рабочем месте избавляют от мышечного напряжения и восстанавливают кровоток. Простые движения помогают убрать дискомфорт в спине и шее без использования специального инвентаря. Комплекс упражнений возвращает бодрость и фокусировку внимания.

Фото: Pravda.Ru by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина работает за ноутбуком

Разгрузка шейного отдела

Длительная работа за монитором заставляет голову наклоняться вперед. Мышцы находятся в постоянном статическом напряжении. Это ограничивает приток крови и провоцирует боли. Плавные движения шеи возвращают подвижность суставам и убирают спазмы.

Для выполнения упражнений прижмитесь к спинке стула.

Руки положите на колени.

Медленно опустите голову, касаясь подбородком груди.

Зафиксируйте положение на две секунды.

После этого плавно отклоните голову назад.

Избегайте резких рывков.

Достаточно трех повторений.

Не менее важны наклоны в стороны.

Тяните ухо к плечу, сохраняя линию плеч неподвижной.

Удерживайте растяжку десять секунд.

"Статика при работе за компьютером буквально выключает питание мозга. Пятиминутная разминка шеи работает как предохранитель против мигреней", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Шея требует деликатного подхода. Если во время упражнения возникло головокружение, замедлите темп. Регулярная практика снижает давление на межпозвоночные диски.

Укрепление мышц спины

Спина принимает на себя основную нагрузку при неправильной посадке. Плечевой пояс закрепощается, лопатки расходятся, формируя сутулость. Чтобы вернуть телу правильную ось, необходимо задействовать ромбовидные мышцы. Сядьте ровно и плавно сведите лопатки вместе. Представьте, что зажимаете между ними карандаш. Сосчитайте до трех и расслабьтесь. Повторите восемь раз. Эффективны также повороты корпуса. Скрестите руки на груди, выпрямите позвоночник. Медленно вращайте верхнюю часть тела вправо и влево. Удерживайте амплитуду сорок пять градусов. Выполните двадцать пар движений.

"Развороты корпуса на стуле укрепляют косые мышцы. Это самый простой способ убрать офисные зажимы без похода в зал", — отметил эксперт Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Завершите цикл вращениями плеч. Выполняйте круговые движения с максимальной амплитудой. Сначала пятнадцать раз вперед, затем столько же назад. Это упражнение сбрасывает груз напряжения с трапециевидных мышц.

Восстановление лимфотока в ногах

Отсутствие движения в нижних конечностях ведет к застою крови. Появляются отеки и чувство тяжести. Чтобы разогнать жидкость, используйте разгибания. Выпрямите ногу перед собой и потянитесь к ней противоположной рукой. Повторите по пятнадцать раз для каждой стороны.

Упражнение Количество повторов Разгибание ног 15 раз на каждую сторону Подъем коленей сидя 12 раз поочередно Перекаты стоп 15 раз (носок-пятка)

Поочередные подъемы коленей сидя тренируют мышцы пресса и тазобедренные суставы. Не заваливайтесь на спинку стула, держите корпус вертикально. Упражнения со стулом для пресса актуальны даже в рабочем костюме.

"Простые перекаты стоп с пятки на носок активируют работу икроножных мышц. Это отличный способ профилактики варикоза", — подчеркнул в интервью для Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Для лучшего эффекта добавьте короткую прогулку до кулера. Статическая нагрузка у стены также поможет быстро привести мышцы в тонус. Если времени совсем мало, используйте тренировку пресса прямо на сиденье.

Ответы на популярные вопросы о разминке в офисе

Как часто нужно делать упражнения на стуле?

Оптимальный интервал — каждые два часа сидячей работы. Это предотвращает глубокие зажимы и сохраняет метаболизм активным.

Можно ли делать разминку при болях в позвоночнике?

При острых болях любые упражнения запрещены. Если дискомфорт вызван усталостью, разминка должна быть максимально плавной.

Поможет ли такая гимнастика убрать живот?

Сидячие упражнения укрепляют мышцы кора. Для жиросжигания нужна комплексная тренировка пресса и контроль питания.

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