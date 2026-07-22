Бег не поможет: 5 упражнений, которые меняют внутреннюю поверхность бедер за месяц

Беговая дорожка и стандартные приседания часто оказываются бесполезны, когда цель — привести в тонус внутреннюю поверхность бедер. Эти движения развивают переднюю и заднюю группы мышц, полностью игнорируя "слабое звено". Результат — мышечная диспропорция, которую не исправить километрами кардио.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info Фитнес-тренировки

Пять движений для коррекции бедер

Для тренировки необходим коврик и 25 минут свободного времени. Главное правило — исключить раскачивание корпуса, чтобы нагрузка не уходила в амплитуду, а концентрировалась в целевых зонах.

Первое упражнение — "Подъём ноги назад с отведением". Встаньте на четвереньки, сохраняя спину прямой. Поднимайте согнутую ногу пяткой в потолок, затем перемещайте в сторону. Это мощное упражнение включает стабилизаторы таза.

"Внутренняя часть бедра требует работы через изоляцию, а не через хаотичные махи. Если не контролировать таз, риск перегрузки поясницы возрастает в разы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Второе движение — подъём прямой ноги лежа. Расположитесь на боку, нижнюю руку используйте как упор для головы. Поднимайте верхнюю ногу, не опуская её до касания нижней. Работа мышц стабилизаторов здесь очевидна.

Третье — приседания со скрестным шагом. Ноги шире плеч, руки перед грудью. Выполняйте шаг одной ногой за другую и уходите в присед. Это база для развития силы мышц после 55 лет.

"Лишний вес часто маскирует отсутствие мышечного корсета. Если убрать отечность через коррекцию рациона и планомерные нагрузки, контур меняется гораздо быстрее", — подчеркнул эксперт по спортивному питанию Игорь Королёв.

Тренировку продолжают "присед с наклоном" и "пружинистые приседания". В первом случае важно разворачивать стопы, во втором — замереть в нижней точке, не отрывая пяток.

Параметр Рекомендация Интервал нагрузки 35 секунд работы Перерыв 20 секунд отдыха

Регулярность — залог успеха. Три тренировки еженедельно дадут результат через месяц. Чтобы избежать ошибок в технике, следите за положением стоп. Коррекция контуров тела требует методичного подхода.

"Травмы суставов — частая цена за попытки тренироваться через боль. Если чувствуете спазм, лучше уменьшить амплитуду движений", — отметил в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли делать этот комплекс при варикозе?

Нет, при выраженном варикозе или отёках неясной природы тренировка противопоказана.

Почему не уходит объем, если я тренируюсь каждый день?

Скорее всего, проблема в нарушении техники или отсутствии системы питания. Мышцы кора и таза требуют микропериодизации.

Нужен ли инвентарь?

Нет, комплекс ориентирован на работу с весом собственного тела.

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