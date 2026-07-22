Заменит вам весь спортзал: 3 упражнения от врачей ЛФК для мышц и силы после 55

Старость редко заявляет о себе сединой или морщинами. Гораздо честнее она напоминает о себе в бытовых мелочах: когда для подъема с дивана требуется небольшая раскачка, а обычная лестница в подъезде вдруг кажется круче обычного. Тело постепенно теряет силу, и после пятидесяти пяти этот процесс нажимает на педаль газа. Однако мышцы способны слышать сигналы и восстанавливаться даже в девяносто лет, если дать им правильный повод.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в спортивной форме

Что сдает первым — не масса, а сила

Распространенное заблуждение связано с объемом мышц. На деле же худоба бедер пугает меньше, чем навалившаяся слабость. Если становится трудно нести сумку из магазина или вставать со стула, пора говорить о саркопении — возрастной потере мышечной ткани. Первой сдает именно способность выдать быстрое усилие, которая жизненно необходима, чтобы удержаться на ногах, если нога вдруг поехала на льду.

"Сила кисти — это контрольная лампочка всего организма. Если хват слабеет, значит, общая прочность тела падает, и простым эспандером здесь не поможешь. Нужно заставлять работать крупные мышечные группы через понятный вариант нагрузки", — объяснил тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Эффект в любом возрасте: реальный пример

Существует классический пример из девяностых, когда группу из десяти обитателей дома престарелых в возрасте около девяноста лет привлекли к силовым тренировкам на тренажерах. Результат оказался ошеломляющим: сила мышц выросла почти в три раза, а скорость ходьбы заметно прибавилась. Это доказывает, что тело готово меняться, если прекратить его баловать излишним покоем. Даже в глубокой старости мышцы не теряют способности адаптироваться к работе, если выбран верный процесс их укрепления.

Признак дефицита сил Решение в домашних условиях Трудно вставать без помощи рук Приседания на стул с контролем опоры Неуверенность при ходьбе по лестнице Тренировка баланса и стопы Сложность при открывании тяжелых дверей Отжимания от стены или высокого стола

Три движения вместо целого зала

Тот самый секрет заключается в имитации повседневных действий. Первое — вставание со стула. Стул ставится к стене для устойчивости. Нужно сесть на край, стопы плотно прижать к полу и встать, стараясь минимально помогать себе руками. Садиться обратно нужно медленно, сопротивляясь гравитации. Второй элемент — отжимания от стены. Это база для силы плечевого пояса и рук, которая помогает удерживать равновесие и справляться с бытовыми задачами. Ладони ставятся чуть шире плеч, а тело сохраняет прямую линию.

"Баланс — это основа безопасности в возрасте. Подъемы на носки у опоры и тандемная стойка, когда одна нога ставится перед другой, как на канате, тренируют нервную систему и спасают от случайных падений. Это обязательная деталь любой активности", — отметил инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев.

Правила и интенсивность

Силовые занятия не требуют ежедневных подвигов. Достаточно двух или трех раз в неделю, чтобы дать организму время на восстановление. Важный нюанс: пульс и дыхание должны учащаться — это нормальная реакция. Если после десяти повторений вы чувствуете, что могли бы сделать еще двадцать, нагрузка выбрана слишком слабая. Последние движения в подходе должны сопровождаться заметным усилием, но без потери правильной формы. Любая осмысленная ошибка в технике лечится уменьшением интенсивности, а не отказом от движения.

"Тело любит повторяющийся повод для укрепления, а не разовый героизм. Начинать можно с трех минут, но если программа не усложняется со временем, она перестает приносить пользу. Мышцы лениться не умеют, они просто реагируют на внешние условия", — объяснил тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли разрешение врача для таких тренировок?

Обычная бытовая активность вроде вставания со стула разрешений не требует. Но если есть боли в груди, скачки давления или недавние операции, план нагрузок должен составить специалист. При остеопорозе силовая работа не запрещена, а напротив, полезна для укрепления костной ткани, если выполнять ее аккуратно.

Как понять, что пора усложнять упражнение?

Если два занятия подряд вы легко выполняете установленное количество повторений, пора менять условия. Можно чуть ниже ставить стул, дальше отходить от стены при отжиманиях или дольше удерживать равновесие на одной линии ног. Важно делать по одному маленькому шагу в неделю.

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