Плоский живот для самых ленивых: 5 простых упражнений, которые работают лёжа

Вялость и полное отсутствие сил в жаркие дни часто сочетаются с желанием сохранить форму. Живот имеет свойство расти незаметно, когда привычная активность сменяется отдыхом, а контроль над питанием ослабевает. На деле же выходит, что для поддержания тонуса не обязательно изнурять себя в зале — достаточно задействовать глубокие ткани, которые отвечают за компактность силуэта.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонкая талия

Втягивание: невидимый корсет

Это действие не сжигает жир, но учит поперечную мышцу находиться в тонусе. Она выполняет роль естественного пояса, удерживающего внутренние органы и формирующего узкую талию. Главное — заметить, как живот становится ровнее даже без напряжения, если практиковать это регулярно. В любом положении нужно просто подтянуть стенку брюшины к позвоночнику, удерживая позицию от 10 секунд.

"Глубокие мышцы кора сложно включить в работу обычными скручиваниями. Именно бережное напряжение создает тот вариант нагрузки, который постепенно убирает визуальную дряблость", — отметил тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов специально для Pravda.Ru.

Жук: работа без спешки

Лежа на спине, необходимо поднять руки и ноги. Медленное опускание разноименных конечностей заставляет корпус стабилизироваться. Здесь важна не скорость, а контроль над поясницей, которая должна быть прижата к поверхности. Один такой процесс занимает около минуты, но эффект для осанки ощущается сразу.

Уголок и дыхательный ритм

Подъем ног на 15 сантиметров от пола кажется простым, пока не начнется второй цикл вдоха. Часто происходит автоматическая задержка дыхания, чего допускать нельзя. Постоянный приток кислорода и движение диафрагмы обеспечивают мягкий массаж органов, что ускоряет пищеварение и убирает дискомфорт после еды.

"Статическое удержание ног помогает укрепить нижний пресс, но без правильного дыхания это теряет смысл. Дыхательный цикл должен быть ровным, тогда и отечность уходит быстрее", — объяснил тренер по функциональному тренингу Максим Егоров в беседе с Pravda.Ru.

Борьба с кортизолом

Стресс и плохой сон провоцируют накопление жира. Дыхательная практика 9-6-3 (вдох на девять счетов, задержка на шесть, выдох на три) успокаивает нервную систему. Тот самый секрет кроется в снижении интенсивности аппетита за счет стабилизации гормонального фона. Это решение актуально в моменты, когда хочется сорваться на сладкое.

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Мяч для комплексного эффекта

Сжимание коленями подушки или мяча в положении лежа задействует не только брюшной пресс, но и внутреннюю поверхность бедер. Это одна из самых сложных зон, которая редко участвует в обычной ходьбе. Такая деталь тренировки позволяет подтянуть ноги, не вставая с дивана.

"Работа с инвентарем между коленей создает необходимое сопротивление. Это простая, но рабочая ошибка — считать, что без весов мышцы не включатся", — подчеркнул тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли делать эти упражнения сразу после обеда?

Нет, дыхательные практики и втягивание живота лучше проводить натощак или спустя два часа после приема пищи, чтобы не нарушать работу ЖКТ.

Как быстро появится результат?

При ежедневном выполнении тонус мышц меняется через пару недель, однако визуальное уменьшение объемов зависит и от общего калоража рациона.

Поможет ли втягивание сжечь подкожный жир?

Напряжение мышц не сжигает жировую прослойку напрямую, но делает живот плоским за счет укрепления внутреннего мышечного каркаса.

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