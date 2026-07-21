Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота, которая доводит до белого каления: какие растения превращают жизнь дачника в бесконечную уборку
Заплывшая талия уходит без скручиваний: 4 домашних движения против валиков на боках
Можно ли кормить собаку только сухим кормом: что важнее состава и цены корма
Не каждый яркий лак выглядит дорого: летний маникюр 2026 делает ставку на неожиданные тренды
Уют без тесноты: как создать гармоничный интерьер там, где казалось это невозможным
Завод, который выпускал любимые иномарки, готовит неожиданный поворот: что появится на конвейере
Не дайте деньгам сгореть: эксперты назвали идеальную схему распределения накоплений в 2026
Охота за второй Землей выходит на новый уровень: европейский телескоп подошел к главному испытанию
Голливудская актриса восхитилась фигурой женатого коллеги: соцсети взорвались от негодования

Забота о себе без компромиссов: как чувствовать себя великолепно в любом возрасте

Спорт

Укрепить мышцы, улучшить координацию и чувствовать себя в 72 года лучше, чем в 40, можно без дорогих абонементов в зал и тяжелого веса. Американский тренер Лиз Хиллиард представила комплекс из шести базовых упражнений, которые замедляют возрастную потерю мышечной массы и возвращают уверенность в каждом движении. 

упражнения у стены
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
упражнения у стены

Верхняя часть тела: отжимания без нагрузки на суставы

Многие отказываются от классических отжиманий из-за дискомфорта в плечах или запястьях. Лиз Хиллиард предлагает облегченный, но эффективный вариант — отжимания от стены. Нужно встать лицом к опоре, упереться ладонями на уровне плеч и плавно сгибать руки. Главное — держать корпус ровным, создавая мышечный корсет за счет напряжения пресса. Это укрепляет грудь и руки, не перегружая скелет.

"При выполнении любых упражнений стоя важно контролировать положение стоп, чтобы не спровоцировать отеки ног из-за застоя крови", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Функциональная сила ног и баланс

Второе движение имитирует обычное присаживание на стул. Основная задача — опускаться и подниматься без помощи рук. Это упражнение развивает квадрицепсы и ягодицы, которые отвечают за мобильность. Третье упражнение комплекса — подъемы на носки. Можно придерживаться за спинку стула для страховки. Упражнение для ног такого типа не только укрепляет икры, но и служит отличной профилактикой падений, тренируя голеностоп.

"Подъемы на носки — это база для поддержания венозного возврата. Если выполнять их регулярно, можно заметно снизить чувство тяжести в ногах после рабочего дня", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Работа над корпусом и гибкостью на полу

Для укрепления задней цепи мышц Хиллиард рекомендует упражнение "собака-птица": на четвереньках нужно одновременно вытягивать разноименную руку и ногу. Это движение требует концентрации и развивает укрепление кора. Пятое упражнение — классические скручивания на пресс с небольшой амплитудой, чтобы защитить поясницу. Завершает цикл боковое поднятие ноги лежа, которое прорабатывает среднюю ягодичную мышцу, критически важную для стабилизации таза при ходьбе.

"Многие ошибочно думают, что после 70 лет нужно только отдыхать. На самом деле щадящая нагрузка без прыжков помогает сохранить плотность костей и эластичность связок", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru тренер по растяжке Алина Фёдорова.

Упражнение Результат
Отжимания от стены Сила рук и осанка
Подъемы на носки Устойчивость и профилактика отеков
Вставание со стула Крепкие бедра и мобильность
"Собака-птица" Здоровая спина и баланс

Ответы на популярные вопросы о тренировках в старшем возрасте

Можно ли делать эти упражнения каждый день?

Организму в 70+ требуется больше времени на восстановление. Оптимально заниматься через день (3 раза в неделю), чтобы мышцы успевали адаптироваться к нагрузке.

Нужны ли дополнительные веса (гантели)?

Для начала достаточно веса собственного тела. Переходить к отягощениям стоит только тогда, когда вы легко выполняете 15-20 повторений с идеальной техникой.

Что делать, если болят колени при вставании со стула?

Выберите стул чуть выше или подложите подушку. Чем выше точка старта, тем меньше нагрузка на коленный сустав. Двигайтесь плавно, без рывков.

Как быстро появится результат?

Улучшение координации и "легкость" в теле часто ощущаются уже через 2-3 недели регулярных занятий. Видимое укрепление мышц потребует около двух месяцев.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, тренер по растяжке Алина Фёдорова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Не зола и не навоз: опытные садоводы выбирают именно эту подкормку для рекордного урожая смородины
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: опытные садоводы выбирают именно эту подкормку для рекордного урожая смородины
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Красота, которая доводит до белого каления: какие растения превращают жизнь дачника в бесконечную уборку
Заплывшая талия уходит без скручиваний: 4 домашних движения против валиков на боках
Можно ли кормить собаку только сухим кормом: что важнее состава и цены корма
Не каждый яркий лак выглядит дорого: летний маникюр 2026 делает ставку на неожиданные тренды
Уют без тесноты: как создать гармоничный интерьер там, где казалось это невозможным
Завод, который выпускал любимые иномарки, готовит неожиданный поворот: что появится на конвейере
Не дайте деньгам сгореть: эксперты назвали идеальную схему распределения накоплений в 2026
Охота за второй Землей выходит на новый уровень: европейский телескоп подошел к главному испытанию
Голливудская актриса восхитилась фигурой женатого коллеги: соцсети взорвались от негодования
Пушистый левша у вас дома: простой тест, чтобы узнать ведущую лапу у кошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.