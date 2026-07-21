Забота о себе без компромиссов: как чувствовать себя великолепно в любом возрасте

Укрепить мышцы, улучшить координацию и чувствовать себя в 72 года лучше, чем в 40, можно без дорогих абонементов в зал и тяжелого веса. Американский тренер Лиз Хиллиард представила комплекс из шести базовых упражнений, которые замедляют возрастную потерю мышечной массы и возвращают уверенность в каждом движении.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain упражнения у стены

Верхняя часть тела: отжимания без нагрузки на суставы

Многие отказываются от классических отжиманий из-за дискомфорта в плечах или запястьях. Лиз Хиллиард предлагает облегченный, но эффективный вариант — отжимания от стены. Нужно встать лицом к опоре, упереться ладонями на уровне плеч и плавно сгибать руки. Главное — держать корпус ровным, создавая мышечный корсет за счет напряжения пресса. Это укрепляет грудь и руки, не перегружая скелет.

"При выполнении любых упражнений стоя важно контролировать положение стоп, чтобы не спровоцировать отеки ног из-за застоя крови", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Функциональная сила ног и баланс

Второе движение имитирует обычное присаживание на стул. Основная задача — опускаться и подниматься без помощи рук. Это упражнение развивает квадрицепсы и ягодицы, которые отвечают за мобильность. Третье упражнение комплекса — подъемы на носки. Можно придерживаться за спинку стула для страховки. Упражнение для ног такого типа не только укрепляет икры, но и служит отличной профилактикой падений, тренируя голеностоп.

"Подъемы на носки — это база для поддержания венозного возврата. Если выполнять их регулярно, можно заметно снизить чувство тяжести в ногах после рабочего дня", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Работа над корпусом и гибкостью на полу

Для укрепления задней цепи мышц Хиллиард рекомендует упражнение "собака-птица": на четвереньках нужно одновременно вытягивать разноименную руку и ногу. Это движение требует концентрации и развивает укрепление кора. Пятое упражнение — классические скручивания на пресс с небольшой амплитудой, чтобы защитить поясницу. Завершает цикл боковое поднятие ноги лежа, которое прорабатывает среднюю ягодичную мышцу, критически важную для стабилизации таза при ходьбе.

"Многие ошибочно думают, что после 70 лет нужно только отдыхать. На самом деле щадящая нагрузка без прыжков помогает сохранить плотность костей и эластичность связок", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru тренер по растяжке Алина Фёдорова.

Упражнение Результат Отжимания от стены Сила рук и осанка Подъемы на носки Устойчивость и профилактика отеков Вставание со стула Крепкие бедра и мобильность "Собака-птица" Здоровая спина и баланс

Ответы на популярные вопросы о тренировках в старшем возрасте

Можно ли делать эти упражнения каждый день?

Организму в 70+ требуется больше времени на восстановление. Оптимально заниматься через день (3 раза в неделю), чтобы мышцы успевали адаптироваться к нагрузке.

Нужны ли дополнительные веса (гантели)?

Для начала достаточно веса собственного тела. Переходить к отягощениям стоит только тогда, когда вы легко выполняете 15-20 повторений с идеальной техникой.

Что делать, если болят колени при вставании со стула?

Выберите стул чуть выше или подложите подушку. Чем выше точка старта, тем меньше нагрузка на коленный сустав. Двигайтесь плавно, без рывков.

Как быстро появится результат?

Улучшение координации и "легкость" в теле часто ощущаются уже через 2-3 недели регулярных занятий. Видимое укрепление мышц потребует около двух месяцев.

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