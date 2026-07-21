Виски сдавило словно обручем? Головная боль сдастся после короткой связки движений

Головная боль напряжения — это "офисная болезнь" в чистом виде. Вы часами впиваетесь взглядом в монитор, плечи задираются к ушам, шея превращается в каменный столб. Мышцы спазмируются, кровоток замедляется — и вот, виски начинает нещадно колоть. Это не мигрень, а прямое следствие статики.

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Как остановить спазм за пять минут

Когда тело замирает в одной позе, ткани страдают от гипоксии. Плечевой пояс берет на себя удар, превращая ваш позвоночник в зажатую пружину. Движение — лучший способ разорвать этот порочный круг. Улучшение кровообращения буквально на глазах снимает тяжесть, если знать, куда приложить усилия.

"Мышцы шеи при статике перегружаются критически. Если не снять спазм, боль станет хронической, как при нарушении осанки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Техника "Растяжка шеи"

Боковые отделы шеи — самые уязвимые зоны в домашних тренировках для офисных сотрудников. Сядьте ровно. Плечи опущены, будто на них висят тяжелые гири. Медленно тяните ухо к плечу. Чувствуете натяжение? Задержитесь на 30 секунд. Главное здесь — отсутствие резкости.

Массаж висков

Когда гудит голова, виски становятся индикатором перегрузки. Работайте мягко. Подушечки пальцев совершают лишь круговые движения. Снижение нагрузки на мышечный корсет через самомассаж часто дает эффект быстрее, чем таблетка.

"Массаж помогает не просто физически размять ткани, но и переключить нервную систему с режима стресса на режим восстановления", — отметил в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Потягивание затылка

Основание черепа — зона скопления напряжения. Сцепите пальцы в надежный замок на затылке. Локти смотрят перед собой. Мягко наклоняйте голову, "вытягивая" заднюю поверхность шеи. Это движение — лучший способ избавиться от ощущения бетонного воротника.

Признак нагрузки Метод устранения Спазм шеи Растяжка 30 секунд Усталость глаз Массаж висков

Следите за техникой выполнения. Любой рывок при боли лишь приведет к обратному результату — мышца защитится новым спазмом. Если же боль не уходит — ищите профильного специалиста.

"Если головная боль пульсирует, бьет в глаза или меняет ваше сознание — немедленно забудьте про гимнастику. Это повод экстренно искать врача, а не упражняться", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы

Сколько раз в день повторять упражнения?

Двигайтесь по ощущениям. Каждые 60 минут — идеальный интервал для короткой разминки мышц.

Нужно ли разогреваться перед растяжкой?

Не обязательно. Достаточно того, что вы делаете движения плавно и без предельных амплитуд.

Почему болит именно после компьютера?

Виной всему фиксированная поза, при которой шея несет колоссальную статическую нагрузку.

Может ли вода помочь при мигрени?

Достаточная гидратация — база жизнедеятельности, но от острой патологии она не спасет.

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