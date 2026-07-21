Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татарстан перевернул тарифы на М-12: жители Нижнекамска получили доступ к невиданной экономии в 64%
Маленькая деталь с большими последствиями: источник стука и люфта часто скрывается совсем не там, где его ищут
Москва внезапно сменила вектор застройки: девелоперы перекроили карту деловой активности столицы
Дипломы больше не тормозят: Сахалинская область открыла доступ к тысячам рабочих мест
Такого в Югре еще не видели: рекордные результаты ЕГЭ перевернули шансы абитуриентов
Шахтерск удивил сахалинцев масштабами перемен: 44 объекта сменили облик города за прошедший год
Двигатель не заметит перехода на Евро-3: все зависит от одной важной настройки
Дерзкое ограбление в Польше: дикий зверь повадился забирать нижнее белье прямо с веревок
Пока спорят о "китайцах", в Россию приехал Subaru: цена кроссовера удивила даже скептиков

Виски сдавило словно обручем? Головная боль сдастся после короткой связки движений

Спорт

Головная боль напряжения — это "офисная болезнь" в чистом виде. Вы часами впиваетесь взглядом в монитор, плечи задираются к ушам, шея превращается в каменный столб. Мышцы спазмируются, кровоток замедляется — и вот, виски начинает нещадно колоть. Это не мигрень, а прямое следствие статики.

Боль
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Боль

Как остановить спазм за пять минут

Когда тело замирает в одной позе, ткани страдают от гипоксии. Плечевой пояс берет на себя удар, превращая ваш позвоночник в зажатую пружину. Движение — лучший способ разорвать этот порочный круг. Улучшение кровообращения буквально на глазах снимает тяжесть, если знать, куда приложить усилия.

"Мышцы шеи при статике перегружаются критически. Если не снять спазм, боль станет хронической, как при нарушении осанки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Техника "Растяжка шеи"

Боковые отделы шеи — самые уязвимые зоны в домашних тренировках для офисных сотрудников. Сядьте ровно. Плечи опущены, будто на них висят тяжелые гири. Медленно тяните ухо к плечу. Чувствуете натяжение? Задержитесь на 30 секунд. Главное здесь — отсутствие резкости.

Массаж висков

Когда гудит голова, виски становятся индикатором перегрузки. Работайте мягко. Подушечки пальцев совершают лишь круговые движения. Снижение нагрузки на мышечный корсет через самомассаж часто дает эффект быстрее, чем таблетка.

"Массаж помогает не просто физически размять ткани, но и переключить нервную систему с режима стресса на режим восстановления", — отметил в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Потягивание затылка

Основание черепа — зона скопления напряжения. Сцепите пальцы в надежный замок на затылке. Локти смотрят перед собой. Мягко наклоняйте голову, "вытягивая" заднюю поверхность шеи. Это движение — лучший способ избавиться от ощущения бетонного воротника.

Признак нагрузки Метод устранения
Спазм шеи Растяжка 30 секунд
Усталость глаз Массаж висков

Следите за техникой выполнения. Любой рывок при боли лишь приведет к обратному результату — мышца защитится новым спазмом. Если же боль не уходит — ищите профильного специалиста.

"Если головная боль пульсирует, бьет в глаза или меняет ваше сознание — немедленно забудьте про гимнастику. Это повод экстренно искать врача, а не упражняться", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы

Сколько раз в день повторять упражнения?

Двигайтесь по ощущениям. Каждые 60 минут — идеальный интервал для короткой разминки мышц.

Нужно ли разогреваться перед растяжкой?

Не обязательно. Достаточно того, что вы делаете движения плавно и без предельных амплитуд.

Почему болит именно после компьютера?

Виной всему фиксированная поза, при которой шея несет колоссальную статическую нагрузку.

Может ли вода помочь при мигрени?

Достаточная гидратация — база жизнедеятельности, но от острой патологии она не спасет.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, спортивный массажист Денис Захаров
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу
Наука и техника
Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Экс-командующий ВМС Британии Джермин назвал варианты действий Путина на Украине
Отпуск превратился в ловушку: внезапный коллапс рейсов заблокировал жителей Кирова в МинВодах
Все встало в одну минуту: часовая пауза на Крымском мосту создала критический коллапс
Здоровье под жестким контролем: новые правила в Вологодской области изменили маршруты пациенток
Жестокий урок домашней тирании: поступок близкого человека заставил Айзу пойти на крайние меры
Бизнес решил рискнуть крупным капиталом: масштаб вложений в ДФО переписал все прогнозы
Тает во рту с приятной кислинкой: пышный кекс с крыжовником под овсяной крошкой
Земли сельского хозяйства превратили в карьер: Псковская область столкнулась с тяжелым ущербом
Забытый пустырь в центре Орла: вскрытие слоев почвы предопределило возрождение старого корпуса
Слишком много для одного рынка: итоговый поток авто из Японии определил новых лидеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.