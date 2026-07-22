Кольца врезаются в пальцы по утрам? Утренний трюк, который мгновенно сдувает отеки

Следы от резинок носков на лодыжках или тяжелые веки в зеркале по утрам часто списывают на лишний стакан воды перед сном. На деле организм сигнализирует о заторможенном движении лимфы, которая застаивается в тканях без должной нагрузки. Чтобы вернуть телу легкость, нужны не изнуряющие пробежки, а специфические ритмичные действия, запускающие внутренние насосы.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает растяжку

Почему классический спорт не спасает от отеков

Лимфатическая система устроена иначе, чем кровеносная. У нее нет своего сердца — мощной мышцы, которая бы постоянно качала жидкость по сосудам. Лимфа течет снизу вверх, преодолевая земное притяжение только за счет сокращения скелетных мышц и глубокого дыхания. Если человек много сидит, система замирает, превращаясь в стоячее болото.

Интенсивный фитнес в этом случае не всегда идет на пользу. Силовые упражнения с тяжелыми весами могут спровоцировать мышечный спазм, который просто пережмет лимфатические пути. Для очищения тканей требуется мягкая, волнообразная техника, создающая условия для свободного оттока жидкости от конечностей к центру.

"Лимфодренажные упражнения — это способ механически прогнать застоявшуюся воду. В отличие от тяжелой атлетики, здесь мы работаем не на объем мышц, а на проходимость сосудов. Если игнорировать застой годами, ткани становятся рыхлыми, а кожа теряет тонус", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Два главных двигателя лимфатической системы

Эффективный дренаж держится на двух точках. Первая — диафрагма. При глубоком вдохе животом меняется давление в брюшной полости, что заставляет лимфу активно подниматься вверх по грудному протоку. Без участия дыхания любые прыжки и махи ногами будут иметь лишь кратковременный результат.

Вторая точка — икроножные мышцы. Физиологи часто называют их вторым сердцем. Именно икры доставляют основную часть венозной крови и лимфы обратно к туловищу. Ритмичная работа голеностопа буквально выжимает лишнюю воду из стоп и голеней. Важный нюанс: мышцы при этом должны работать мягко, без каменного напряжения.

Тип нагрузки Влияние на лимфу Силовой тренинг Может заблокировать отток из-за гипертонуса Лимфодренажный комплекс Стимулирует естественный ток жидкости вверх

План утренней тренировки за 15 минут

Начинать утро лучше с дыхательной разминки лежа в постели. Пять минут глубоких вдохов животом активируют главные лимфатические коллекторы. Затем стоит перейти к работе со стопами: вращения, сгибания и имитация марша сидя на стуле помогут крови отлив от щиколоток.

Для верхней части тела полезны круговые движения плечами. Это открывает пути для оттока жидкости от лица. Завершить поединок с утренней пастозностью можно виброгимнастикой — легкими постукиваниями пятками о пол. Тот самый секрет успеха кроется в регулярности: пятнадцать минут каждое утро работают лучше, чем ударная тренировка в субботу.

"Не забывайте про простое земное притяжение. После выполнения упражнений полезно полежать пять минут, подняв ноги выше уровня сердца. Это самый доступный и быстрый вариант разгрузить сосуды ног", — отметила специально для Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о лимфодренаже

Можно ли делать прыжки при больной спине?

При межпозвоночных грыжах или протрузиях резкие удары пятками противопоказаны. Виброгимнастику в таком случае лучше заменить на мягкую ходьбу на месте, не отрывая носков от пола.

Поможет ли тренировка, если пить мало воды?

Нет, при дефиците жидкости лимфа становится густой и вязкой. Чтобы упражнения работали, организму нужен материал для промывки тканей, поэтому питьевой режим — основа дренажа.

Когда ждать первых изменений?

При ежедневных занятиях легкость в ногах и уменьшение мешков под глазами становятся заметны уже через две недели. Тело постепенно привыкает выводить излишки вовремя.

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