Заплывшая талия уходит без скручиваний: 4 домашних движения против валиков на боках

Лишние сантиметры в области талии часто появляются не из-за лишнего веса, а по причине нарушения осанки. Когда плечи уходят вперед, а спина приобретает форму знака вопроса, мышцы живота расслабляются, заставляя внутренние органы давить на переднюю стенку. Грамотно подобранный комплекс помогает вернуть телу правильную ось и подтянуть мышечный корсет.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка держится за живот

Логика работы с проблемными зонами

Тело функционирует как цельная цепь, где каждое звено зависит от соседнего. Если бока стали заметнее, бессмысленно просто качать пресс. Нужно задействовать глубокие слои, которые отвечают за стабилизацию позвоночника. Для достижения видимых перемен достаточно уделять занятиям около получаса. Каждое движение выполняется ровно минуту, после чего следует короткая двадцатисекундная пауза. Один цикл из четырех упражнений занимает примерно пять-шесть минут. Для полноценного эффекта стоит пройти четыре-пять таких кругов.

Перед тем как приступить к основной части, необходимо уделить время мягкому разогреву. Несколько вращений плечами и легкая ходьба на месте помогут подготовить суставы к нагрузке и сделают процесс более безопасным.

Четыре шага к подтянутому силуэту

Первое движение сочетает в себе классический наклон и подъем колена. Исходное положение — стоя прямо, ладони за головой. После ровного наклона вперед с прямой спиной нужно подняться и потянуть колено к противоположному локтю. Такая последовательность заставляет включаться и поясницу, и боковую поверхность пресса одновременно. Второй этап — боковые наклоны. Ноги ставятся шире плеч, руки разводятся в стороны параллельно полу. Важно сохранять руки прямыми и не опускать их во время наклона. Тот самый секрет заключается в том, чтобы двигаться строго в плоскости корпуса, не заваливаясь вперед.

"Когда мы работаем из положения на четвереньках, очень важно контролировать таз. Если он качается, нагрузка уходит в пустоту. Представьте, что на пояснице стоит стакан с водой — его нельзя пролить. Именно такая статика дает результат", — отметила инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Работа из положения на четырех точках опоры — третий элемент схемы. Одну руку нужно плавно уводить вверх, разворачивая грудную клетку вслед за ладонью. Это упражнение прорабатывает всю заднебоковую линию тела. Выполнять его стоит без спешки, чувствуя натяжение в каждом повторе материал поможет понять, как дышать в такие моменты.

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Завершающий этап — разгибание рук в небольшом наклоне. Стоя на коленях или сидя на стуле, корпус подается вперед на небольшое расстояние. Локти прижаты к телу, руки плавно выпрямляются вверх и возвращаются назад. Это движение убирает лишние складки в области лопаток. Правильный вариант исполнения подразумевает полное отсутствие рывков.

"Если во время наклонов или разгибаний чувствуется дискомфорт в пояснице, нужно уменьшить амплитуду. Любая ошибка в технике на начальном этапе может привести к перенапряжению, поэтому лучше делать медленнее, но качественнее", — подчеркнул инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев.

Постепенно тело привыкнет к нагрузке, и движения станут более естественными. Главное — регулярность и отсутствие лишней суеты. Даже простая деталь в виде правильного положения стоп может значительно изменить отдачу от тренировки.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать жир только с живота этим комплексом?

Локальное жиросжигание невозможно, однако укрепление мышечного корсета визуально подтягивает талию и делает живот более плоским за счет правильного положения внутренних органов.

Что делать, если болят колени при выполнении на четвереньках?

Стоит использовать мягкий коврик или сложенное в несколько раз полотенце. Также упражнения из этого положения можно заменить аналогичными движениями стоя с опорой на стол.

Как часто нужно тренироваться для видимого результата?

Для поддержания тонуса достаточно проводить занятия три-четыре раза в неделю. Первые перемены в осанке становятся заметны уже через пару недель регулярных повторений.

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