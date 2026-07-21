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Чем больше повторений, тем меньше пользы: ямки на ягодицах требуют совсем другого подхода

Спорт

Ямочки на бедрах часто становятся поводом для беспокойства, хотя представляют собой естественную анатомическую особенность. Скорректировать рельеф и добиться округлой формы позволяет понимание механики работы мышц таза и грамотно выстроенный тренировочный цикл с акцентом на гипертрофию.

Девушка с красивой фигурой
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с красивой фигурой

Механика впадин на бедрах

Впадины проявляются в месте соединения большой ягодичной мышцы со средней и напрягателем широкой фасции бедра. Глубина этих ямок зависит от ширины тазовых костей и объема мышечной ткани. Когда мышцы находятся в состоянии гипотонуса, углубления становятся визуально более выраженными. Полностью убрать их невозможно, так как это часть скелетной структуры, но вполне реально сгладить контур за счет увеличения мышечной массы.

"Ямочки — это не дефект, а следствие крепления сухожилий к костной ткани. Пытаться убрать их массажами бесполезно. Только работа с весами создает мышечный каркас, который выталкивает ткани изнутри, создавая ровную линию бедра", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Для достижения результата нужно сфокусироваться на домашних тренировках или занятиях в зале, которые нагружают волокна под разными углами. Рост объема большой ягодичной мышцы позволяет заполнить пространство и визуально подтянуть силуэт, делая переход от талии к ногам более плавным.

Выбор стратегии по типу фигуры

Тренировочный план должен учитывать исходную морфологию. Узкий таз при квадратной форме требует максимального набора массы, тогда как при А-образном типе важно уделять внимание верхним пучкам мышц. Это создает эффект лифтинга и предотвращает визуальное опущение тканей.

Тип ягодиц Цель тренировок
V-образная (треугольник) Проработка нижней части и глубины приседа
Квадратная Акцент на гипертрофию большой ягодичной мышцы
А-образная (сердце) Укрепление верхнего сегмента для тонуса

При любой форме актуальна коррекция фигуры через работу с мышечным тонусом. Если игнорировать силовые нагрузки, даже при низком проценте жира кожа может выглядеть дряблой.

Базовые движения для объема

Эффективность упражнений определяется амплитудой и механическим напряжением. Глубокие приседания заставляют волокна растягиваться в нижней точке, что провоцирует микротравмы, необходимые для роста. Однако техника выполнения важнее веса снаряда. Нужно следить за положением коленей и не допускать избыточного прогиба в пояснице.

"Важно понимать разницу: приседания или выпады дают разный вектор нагрузки. Для объема попы мостик эффективнее, так как он исключает работу квадрицепса и прицельно бьет в цель. Делайте паузу в две секунды в верхней точке", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ягодичный мостик с отягощением позволяет изолировать рабочую зону. В отличие от многосуставных движений, здесь риск травмировать спину минимален. Рекомендуется использовать гантели или фитнес-резинки для создания сопротивления. Регулярное укрепление корсета также поможет удерживать таз в правильном положении, что визуально улучшит форму ягодиц.

Ошибки в коррекции силуэта

Многие тратят время на бесконечные отведения ног в стороны. Эти движения нагружают среднюю ягодичную мышцу. Ее чрезмерное развитие может парадоксально подчеркнуть ямки, создав мышечный валик сверху. Также бесполезны попытки изменить форму только с помощью диет — дефицит калорий ведет к потере мышечной ткани, что делает ягодицы плоскими.

"Без достаточного количества белка и сложных углеводов мышцы не будут расти. Если вы тренируетесь на износ, но не добираете нутриенты, организм начнет сжигать собственные мышцы. Восстановление так же важно, как и сама тренировка", — добавил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Если во время упражнений возникает дискомфорт, стоит проверить состояние поясничного отдела. Иногда боль в ягодицах мешает полноценно сокращать мышцы, что сводит эффективность занятий к нулю.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать ямочки массажем?

Нет, массаж улучшает состояние кожи и ток лимфы, но он не может нарастить мышечную массу или изменить структуру скелета.

Через сколько появится результат от тренировок?

Первые визуальные изменения тонуса заметны через 4 недели, значимый прирост объема требует от 3 до 6 месяцев регулярных занятий.

Нужно ли использовать тяжелые веса?

Для роста мышц нагрузка должна быть прогрессирующей. Начинать можно с собственного веса, но для объема со временем придется добавить гантели или гири.

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Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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