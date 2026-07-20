Кубок ушел, а проблемы остались: Аргентина ждет жесткого решения ФИФА после скандала в финале

Сборная Аргентины рискует столкнуться с жесткими международными санкциями после агрессивного поведения в финале чемпионата мира. Вместо достойного принятия поражения от Испании, южноамериканские футболисты устроили серию потасовок, проявили неуважение к регламенту церемонии награждения и протоколу принимающей стороны. ФИФА уже инициировала дисциплинарное производство, которое может обернуться длительными дисквалификациями для ключевых игроков команды.

Фото: pxhere.com is licensed under public domain Футбольное поле

Физическая агрессия на поле

Сразу после финального свистка, зафиксировавшего победу испанцев, аргентинские игроки перешли к открытому насилию. Защитник Леандро Паредес спровоцировал конфликт, сбив с ног Эрика Гарсию, после чего применил удушающий прием. На этом агрессия не закончилась: Паредес нанес два удара в лицо Гави. Параллельно Науэль Молина ударил локтем Родри, когда тот праздновал успех своей команды. Деструктивный настрой поддержали и на скамейке запасных — тренер Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо.

"Такое поведение часто становится результатом запредельного кортизолового пика, когда психика не справляется с поражением. Однако в профессиональном спорте умение контролировать агрессию так же важно, как и укрепление кора для физической устойчивости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по функциональному тренингу Максим Егоров.

Нарушение протокола и политический жест

Поведение аргентинцев во время официальной части финала чемпионата мира вызвало не меньший резонанс. Команда в полном составе демонстративно отвернулась от пьедестала, когда испанцы получали золотые медали. Особое внимание привлек защитник Кристиан Ромеро, который публично отказался от рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом. ФИФА традиционно жестко реагирует на любые формы политических манифестаций или неуважения к официальным лицам во время церемоний.

"Этика в спорте неотделима от дисциплины. Когда атлет теряет лицо, это бьет по репутации всей федерации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Итоги матча и судейские решения

Игра выдалась крайне напряженной для обеих сторон. Испания доминировала по количеству созданных моментов, однако арбитрами были отменены два гола "Красной фурии". Исход встречи решился только на 106-й минуте дополнительного времени: Ферран Торрес замкнул передачу Нико Уильямса, обеспечив Испании титул чемпионов мира. Аргентинская сторона, очевидно, осталась недовольна судейством, что и вылилось в неконтролируемые вспышки гнева после окончания матча.

"Высокая интенсивность матча в дополнительное время требует от игроков запредельной выносливости. Но физическая усталость часто ведет к потере самообладания", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о санкциях ФИФА

Какие меры может принять ФИФА в отношении Аргентины?

Организация может применить широкий спектр санкций: от крупных денежных штрафов для федерации до длительных дисквалификаций конкретных игроков, участвовавших в потасовках.

Как физические столкновения повлияют на карьеру Паредеса?

ФИФА крайне жестко наказывает за преднамеренные удары в лицо. Паредесу грозит отстранение на несколько официальных матчей сборной, что может оставить его вне игры на квалификационные турниры.

Будет ли наказана вся команда за поведение во время награждения?

Коллективный демарш (поворот спиной к пьедесталу) рассматривается как нарушение принципов "Fair Play", за что федерация наверняка получит дисциплинарный штраф.

Влияет ли отказ пожимать руку президенту на решение ФИФА?

Да, ФИФА строго регламентирует церемонию награждения. Любое проявление неуважения к приглашенным гостям или нарушение утвержденного протокола фиксируется делегатами матча.

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