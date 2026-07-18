Поза воина до дрожи: может ли йога заменить силовые тренировки и дать результат

Йога — не просто растяжка, а жесткая закалка тела и духа. Поза воина до дрожи проверяет силу, баланс и выносливость. Здесь статика — это борьба с гравитацией, где собственный вес заставляет мышцы гореть и укрепляет тело.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина, занимающаяся йогой

Помогает ли йога наращивать мышечную массу?

Миф о том, что йога — это "почеркушки" в воздухе конечностями, разбивается о практику Аштанги или Пауэр-йоги. Эти направления превращают тело в живой тренажер. Силовые позы в статике и динамические переходы создают необходимую механическую нагрузку.

Без внешних блинов и грифов мышцы вынуждены стабилизировать вес скелета в непривычных углах. Планка, чатуранга (низкие отжимания) и балансы на руках буквально вскрывают резервы дельт, трицепсов и кора.

"Для новичков йога становится мощным стрессом. Тело, не привыкшее к нагрузкам, быстро адаптируется: растут силовые показатели, укрепляются связки. Но прогрессия весов ограничена массой собственного тела", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Организм адаптируется к нагрузке, увеличивая выносливость и плотность волокон. Однако йога имеет потолок в вопросе гипертрофии. В бодибилдинге нагрузку можно увеличивать до бесконечности, добавляя диски на штангу.

В йоге "вес" постоянен. Поэтому домашние тренировки с акцентом на йогу сделают тело рельефным и сухим, но не превратят практикующего в тяжеловеса.

Насколько йога способствует наращиванию мышечной массы?

Эффект напрямую зависит от бэкграунда атлета. Для офисного сотрудника, решившего победить хронический стресс, йога станет катализатором быстрого роста. Мышцы, забывшие про тонус, начнут активно откликаться на статическую нагрузку.

Для опытных "качков" коврик станет инструментом восстановления и шлифовки мелких стабилизаторов, которые игнорируются классическими тренажерами.

Тип нагрузки Влияние на мышцы Силовая йога Рост выносливости, укрепление глубоких мышц коpа и стабилизаторов. Тренажерный зал Максимальная гипертрофия (рост объема) за счет прогрессии весов.

"Йога эффективно включает глубокие слои мускулатуры, которые защищают суставы. Это база для предотвращения травм в любом другом виде спорта", — отметил в интервью Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Помимо механики, работает и химия. Снижение уровня гормона стресса через дыхательные практики улучшает сон. Это критично: мышцы растут не во время упражнений, а во время отдыха. Организм при низком кортизоле качественнее синтезирует белок, что косвенно ускоряет прогресс.

Как тренироваться для роста мышц и гибкости?

Чтобы получить атлетичное тело, нужно гибридное планирование. Одной растяжки недостаточно. Необходимо сочетать два силовых выхода в зал с тремя сессиями йоги.

Такая связка гарантирует, что мышцы получат стимул к росту, а суставы сохранят мобильность. Разминка перед силовым блоком с элементами йоги подготовит ткани к работе, а полноценное занятие на коврике в свободные дни ускорит регенерацию.

"Без профицита калорий и достаточного количества протеина никакая нагрузка не создаст объемы. Нужно равномерно распределять прием белка в течение дня", — подчеркнул нутрициолог Алексей Дорофеев специально для Pravda.Ru.

Фокус следует сместить на интенсивные стили: Виньяса-флоу или Аштанга. Здесь нет долгого ожидания — тело находится в постоянном движении, переходя из одной сложной позиции в другую. Это создает пампинг-эффект, сопоставимый с многоповторным тренингом.

Ответы на популярные вопросы о йоге

Заменяет ли йога поднятие тяжестей?

Нет. Йога развивает относительную силу и выносливость, но не дает экстремальных объемов мышечной массы. Она служит идеальным дополнением, а не полной заменой "железу".

Какие позы йоги лучше всего качают мышцы?

Это статические удержания веса тела: Чатуранга Дандасана (низкий упор), Бакасана (поза журавля) и вариации позы Воина.

Правда ли, что от йоги уходит жир и прорисовываются мышцы?

Йога помогает снизить уровень кортизола, который часто провоцирует накопление жира. В сочетании с питанием это дает сухой, выразительный рельеф.

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