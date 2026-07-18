Бедра не худеют, несмотря на тренировки? Вот что на самом деле мешает избавиться от объемов

Жир на бедрах исчезает последним: пока лицо и плечи худеют, нижняя часть тела упорно сохраняет запасы. Причина — биология: организм откладывает энергию там, откуда ее сложнее использовать. Поэтому локальные упражнения не помогут — нужен комплексный подход к обмену веществ.

Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain Подтягивание колена

Анатомия объема: почему растут бедра

Лишние сантиметры ниже талии — это не всегда подкожный жир. Зачастую это результат застойных явлений. Если мягкие ткани бедра теряют упругость, причиной может быть обычный отек.

Сидячая работа пережимает сосуды, кровоток замедляется, и ноги превращаются в депо для лишней жидкости. Нередко к этому добавляется генетическая предрасположенность: тип фигуры "груша" предполагает, что липидные клетки будут группироваться именно в нижней части тела под влиянием эстрогенов.

"Локального сжигания жира не существует в природе. Организм тратит энергию из общих запасов. Вы можете делать тысячи махов, но если нет дефицита калорий, мышцы вырастут под слоем жира, и объем только увеличится", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Важно различать дряблость и мышечную гипертрофию. С возрастом плотность тканей снижается, обмен веществ замедляется, и вчерашние "погрешности" в питании сегодня мгновенно оседают на галифе. Гормональный фон диктует правила, но физическая активность способна перехватить инициативу.

Пять столпов метаболической диеты

Чтобы заставить тело отдавать запасы с бедер, нужно создать мягкий энергетический голод. Жесткие диеты здесь бесполезны — они лишь провоцируют стресс и последующий компенсаторный набор веса. Оптимальный дефицит составляет 300-500 ккал в сутки. Этого достаточно, чтобы подтянуть внутреннюю часть бедра без потери мышечного тонуса.

Принцип питания Результат для ног Контроль соли и сахара Уход отеков и лишней жидкости Акцент на белок и клетчатку Сохранение мышц при сжигании жира

"Многие путают жажду с голодом. Регулярное питье 1,5-2 литров воды в день — это не просто совет, а способ разогнать лимфу. Без достаточного количества влаги избавиться от целлюлита на ногах невозможно", — подчеркнул спортивный диетолог Игорь Королёв.

Золотой стандарт упражнений: техника и нюансы

Для коррекции формы ног необходим микс из силового тренинга и кардио. Силовые упражнения создают каркас, а кардио сжигает "топливо". Одно из самых эффективных движений для проработки глубинных зон — выпады. Они включают в работу не только квадрицепсы, но и ягодицы, разгружая при этом поясничный отдел, если техника соблюдена верно.

Приседания плие и классические махи ногами позволяют изолированно воздействовать на проблемные зоны. Важно помнить: колено при приседе не должно выходить за линию носка. Это убережет суставы от преждевременного износа.

Если цель — убрать "галифе", стоит добавить махи в сторону и ягодичный мостик. Последний особенно хорош тем, что концентрирует нагрузку на задней поверхности бедра, не перекачивая переднюю.

"Изолированные упражнения на одну зону — ошибка. Тело должно работать целиком. Используйте многосуставные движения в сочетании с растяжкой, чтобы мышцы были длинными и эластичными, а не забитыми", — объяснил тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Ответы на популярные вопросы о стройности ног

Можно ли похудеть только в бедрах, не затрагивая грудь?

Нет, это физиологически невозможно. Жир уходит равномерно со всего тела, при этом с лица и верхней части корпуса он исчезает быстрее из-за особенностей кровообращения.

Помогут ли обертывания убрать объем ног?

Обертывания выводят воду, что дает временный визуальный эффект уменьшения объемов. На жировую прослойку они не влияют. Это лишь дополнение к диете и спорту.

Как часто нужно тренировать ноги?

Оптимально — 2-3 раза в неделю. Мышцам нужно время на восстановление. Ежедневные изнурительные тренировки приведут к переутомлению и отечности тканей.

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