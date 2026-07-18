Возраст добавляет не годы, а объёмы: одно упражнение поможет подтянуть внутреннюю часть бедра

Распределение жировой ткани в женском организме продиктовано гормональным фоном. После сорока пяти лет дефицит эстрогенов смещает акцент на абдоминальную область, однако до этого момента основной объем аккумулируется на бедрах. Одно силовое движение способно скорректировать силуэт и вернуть тонус ногам.

Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная девушка

Биологические причины локальных накоплений

Генетика и гормональный статус определяют, где именно тело создает энергетическое депо. У женщин детородного возраста бедра и зона галифе становятся мишенью для накоплений. Это естественный механизм, обеспечивающий выживаемость. Ситуация меняется с возрастом: снижение выработки гормонов заставляет организм накапливать жир внутри живота.

"Гормональный фон напрямую влияет на липолиз в области нижних конечностей. Если питание избыточно, никакие упражнения не помогут убрать жировую прослойку, но силовая нагрузка создаст каркас", — объяснил в беседе с Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королев.

Силовые тренировки формируют плотный мышечный корсет. Ткани перестают выглядеть рыхлыми. Контур ног становится собранным. Регулярная нагрузка на приводящие мышцы позволяет добиться визуальной подтянутости даже при наличии небольшого лишнего веса. Провал в физической активности ведет к потере мышечной массы. На ее место приходит соединительная ткань и жир. Чтобы сжигать калории, необходимо включать в работу крупные группы мышц. Приседания — базовый элемент, который задействует одновременно переднюю, заднюю поверхности бедер и ягодицы.

Техника глубокого приседа для бедер

Классический присед не всегда эффективно прорабатывает внутреннюю часть ног. Чтобы сместить акцент, требуется широкая постановка стоп. Колени при этом должны двигаться строго по направлению носков. Это положение включает в работу тонкую и гребенчатую мышцы, которые отвечают за плотность бедер изнутри. Глубина опускания таза играет решающую роль. Когда бедра опускаются ниже параллели с полом, нагрузка на ягодицы и приводящую группу возрастает. Тело вынуждено задействовать больше ресурсов для подъема из нижней точки. Для облегчения задачи в начале тренировок можно использовать домашние опоры в виде спинки стула.

Параметр упражнения Рекомендация для результата Количество повторений 50 раз (5 подходов по 10) Глубина приседа Таз ниже уровня коленей Положение стоп Шире плеч, носки наружу Дыхание Вдох вниз, выдох на подъеме

"Для активации проблемных зон важно создавать ментальное усилие, будто вы растягиваете пол ногами в стороны. Это дополнительно нагружает стабилизаторы таза", — отметил специально для Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ошибки при выполнении упражнения

Основная опасность при широкой постановке ног — заваливание коленей внутрь. Это создает избыточное давление на мениски и связки. Колено всегда должно смотреть туда же, куда направлен большой палец стопы. Пятки нельзя отрывать от пола, так как это переносит вес на суставы пальцев и нарушает равновесие. Прямая спина — еще одно условие безопасности. Чрезмерный наклон корпуса вперед снимает нагрузку с ног и перекладывает ее на поясницу. Чтобы избежать травм, взгляд должен быть направлен перед собой. После завершения цикла упражнений необходима легкая растяжка мышц для снятия напряжения.

"Приседания требуют мобильности тазобедренных суставов. Если есть старые травмы, лучше выполнять упражнение с неполной амплитудой, постепенно ее увеличивая", — объяснил тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Систематичность важнее интенсивности. Пятьдесят приседаний в день не требуют посещения зала, но за месяц создают базу для трансформации силуэта. Организм адаптируется к нагрузке, кожа подтягивается за счет улучшения микроциркуляции крови в тканях.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли делать это упражнение при болях в коленях?

При острых болях любые приседания противопоказаны. Если же дискомфорт вызван слабостью мышц, стоит начать с приседаний на стул, контролируя каждое движение и не опускаясь слишком низко.

Как быстро появится видимый результат?

Первые изменения в тонусе мышц заметны через три недели регулярных занятий. Визуальное уменьшение объемов зависит от общего дефицита калорий в рационе.

Нужно ли использовать дополнительный вес?

Для новичков достаточно веса собственного тела. Со временем можно добавить гантели или удерживать перед собой бутылку с водой для прогресса нагрузки.

Читайте также