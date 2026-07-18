Легкий путь к идеальному животу: упражнения, которые заряжают энергией, а не истощают

Убрать лишние сантиметры с талии и укрепить брюшной пресс можно без изнурительных подъемов корпуса и сотен скручиваний на полу. Существует альтернативный метод тренировок, который не только формирует четкий силуэт, но и создает интенсивную жиросжигающую нагрузку, сопоставимую с легкой пробежкой.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain тренировка пресса стоя

Основные правила и противопоказания

Прежде чем приступать к активным движениям, важно оценить состояние своего здоровья. При наличии грыж или протрузий в межпозвоночных дисках любые резкие скручивания и интенсивные повороты корпуса могут нанести вред. В таких случаях перед началом занятий необходима консультация профильного специалиста. Все упражнения должны выполняться плавно, без рывков, в максимально комфортной для суставов амплитуде.

"При работе над прессом стоя крайне важно сохранять контроль над осанкой. Если спина округляется, нагрузка смещается с мышц живота на позвоночник, что может привести к болям в пояснице", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Для тренировки вам понадобятся две бутылки с водой по 0,5 литра в качестве отягощения. Основной акцент делается на дыхании: выдох всегда совпадает с моментом максимального усилия — во время наклона или скручивания. Работая в таком режиме, вы помогаете убрать лишний объем на талии за счет улучшения лимфотока и включения мышц-стабилизаторов.

Вертикальный комплекс для стального пресса

Каждое упражнение выполняется в течение 60 секунд, после чего следует пауза на отдых — 15 секунд. Оптимально пройти от 4 до 5 полных циклов (кругов). Начинающим рекомендуется стартовать с 2-3 подходов, постепенно увеличивая нагрузку по мере адаптации организма.

Наклон с касанием колена. Ноги установите шире плеч. Одна рука вытянута вверх, вторая опущена. Одновременно поднимайте колено и тянитесь к нему верхней рукой. После этого выполните два пружинистых наклона в сторону опущенной руки. Сделав подход на одну сторону, смените направление. Повороты в выпаде. Опуститесь на одно колено, подложив мягкий коврик. Руки сначала поднимите вверх, затем согните перед собой. Осуществляйте плавные повороты вправо и влево, удерживая неподвижным таз. Скручивание стоя. Расположите ладони у висков, локти разведите в стороны. Поднимайте колено и разворачивайте корпус так, чтобы локоть коснулся противоположного колена. Это упражнение отлично тренирует координацию и косые мышцы живота. Повороты в наклоне. В широкой стойке наклоните корпус вперед до параллели с полом. Поочередно касайтесь рукой противоположной стопы, направляя вторую руку строго в потолок. Подъем коленей с весом. Возьмите бутылки с водой, разведите прямые руки в стороны. Сохраняя руки неподвижными на уровне плеч, поочередно высоко поднимайте колени к груди. Это упражнение эффективно подтягивает кожу и разгоняет метаболизм за счет активного включения всего тела.

"Использование даже небольшого веса при подъеме коленей значительно увеличивает расход калорий и заставляет мышцы пресса работать интенсивнее для удержания равновесия", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Важность правильного восстановления

Результат тренировок напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроен режим питания и отдыха. Чтобы мышцы приходили в тонус и восстанавливались, организму требуются нутриенты. Стоит помнить, что правильное время для еды после зала определяется интенсивностью занятия и вашими целями по коррекции фигуры.

"Для уменьшения жировой прослойки в области живота важно не только тренироваться, но и следить за отсутствием вздутия живота. Регулярный питьевой режим и исключение продуктов, провоцирующих застой жидкости, ускорят появление заветного рельефа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Действие Ожидаемый результат Тренировки в вертикальном положении Снижение нагрузки на поясницу и укрепление глубокого кора Работа с легким отягощением Повышение пульса и ускорение сжигания калорий Выдох на усилии Защита внутренних органов и правильное включение пресса Соблюдение пауз отдыха Поддержание высокой интенсивности на протяжении 5 кругов

Ответы на популярные вопросы о тренировках на пресс

Можно ли убрать живот только этими упражнениями?

Упражнения укрепляют мышцы и подтягивают силуэт, но для сжигания жира необходим общий дефицит калорий в рационе. Комплекс служит отличным катализатором процесса.

Как часто нужно выполнять этот комплекс?

Для видимого эффекта достаточно заниматься 3-4 раза в неделю. Мышцам кора нужно время на восстановление, поэтому ежедневные нагрузки не всегда оправданы.

Подходит ли программа для новичков?

Да, комплекс легко адаптируется. Начинайте с 2 кругов и выполняйте движения в медленном темпе, концентрируясь на работе мышц, а не на количестве повторений.

Чем заменить бутылки с водой, если нагрузка кажется маленькой?

Можно использовать фитнес-гантели по 1-2 кг или утяжелители для рук. Однако помните, что в вертикальном прессе техника важнее веса снаряда.

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