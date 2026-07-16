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Самая опасная тайна чемпионата мира: игрок Франции вышел на поле со сломанным позвоночником

Спорт » Командные виды » Футбол

Защитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба отыграл чемпионат мира 2026 года с переломом позвоночника. Футболист выходил на поле вопреки тяжелейшей травме, полученной в Английской премьер-лиге за два месяца до старта турнира. Чтобы справляться с нагрузками, игроку приходилось использовать агрессивную медикаментозную поддержку и проходить ежедневные восстановительные процедуры под присмотром врачей национальной команды.

английский футбол
Фото: commons.wikimedia by johnthescone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
английский футбол

Рискованная игра: как Салиба скрывал травму

Информация о критическом состоянии здоровья ключевого защитника появилась лишь после вылета французской сборной с турнира. По данным инсайдеров, перелом позвоночника не помешал Салибе оставаться в строю практически до самого финала. Весь тренировочный процесс и матчи сопровождались специализированной медицинской помощью, направленной на временное купирование болевого синдрома.

"Игра с повреждением осевого скелета — это колоссальный риск. В таких случаях организм работает на износ, а нервная система блокирует сигналы о помощи", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Несмотря на героизм, физический ресурс игрока оказался не безграничным. Постоянное использование обезболивающих препаратов лишь маскировало проблему, но не устраняло механическое повреждение, что в конечном итоге сказалось на функциональных возможностях защитника в решающих встречах.

Путь Франции и роковой полуфинал

Французская сборная уверенно шла по сетке турнира, одолев в плей-офф Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Однако в полуфинальном противостоянии с Испанией 14 июля защита французов дала сбой. Испанцы открыли счет на 22-й минуте благодаря реализованному пенальти Микеля Оярсабаля, а во втором тайме Педро Порро закрепил успех своей команды. Салиба смог провести на поле лишь 30 минут, после чего тренерский штаб был вынужден провести экстренную замену.

"Когда защитник такого уровня выбывает в начале матча, рушится вся оборонительная схема. Даже если вы делаете упражнения для тонуса, выйти на замену в полуфинале ЧМ без разминки и сразу войти в ритм игры невероятно сложно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Последствия игры на обезболивающих

Ситуация с Салибой подняла волну дискуссий о границах допустимого в профессиональном спорте. Ежедневные инъекции и физиотерапия позволили ему выступать, но поставили под угрозу дальнейшую карьеру в "Арсенале". Эксперты отмечают, что подобные травмы требуют длительного покоя и постепенного восстановления, которые невозможны в условиях жесткого графика чемпионата мира.

"Массаж и реабилитационные процедуры могут снять спазм, но они не срастят костную ткань. Профессиональные атлеты часто приносят здоровье в жертву результату, но перелом позвоночника — это грань, за которую заходить крайне опасно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Действие / Обстоятельство Последствие / Особенности
Характер травмы Перелом позвоночника (получен за 2 месяца до ЧМ)
Метод поддержки Обезболивающие препараты и работа медперсонала
Полуфинал против Испании Замена на 30-й минуте из-за невозможности продолжать игру
Будущий статус Необходимость длительной реабилитации после турнира

Ответы на популярные вопросы о спортивных травмах

Можно ли тренироваться при болях в спине?

Если боль острая или отдает в ноги, тренировки нужно прекратить. Для поддержания формы лучше использовать мягкие комплексы, например, упражнения со стулом или ЛФК под контролем врача.

Чем опасна игра на "блокадах"?

Обезболивающие блокируют защитные сигналы организма. Спортсмен перестает чувствовать предел нагрузки, что может привести к полному разрыву связок или усугублению перелома.

Как быстро восстанавливаются после травм позвоночника?

Срок зависит от тяжести. Даже при легких трещинах требуется от 3 до 6 месяцев реабилитации, прежде чем вернуться к полноценным нагрузкам.

Помогают ли домашние тренировки в реабилитации?

Да, после одобрения врача. Простые упражнения с резинкой помогают укрепить мышцы-стабилизаторы, не перегружая при этом поврежденные суставы или кости.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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