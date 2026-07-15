Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал

Сборная Аргентины обеспечила себе место в финале чемпионата мира 2026 года, одержав волевую победу над командой Англии в драматичном полуфинальном матче. Исход встречи решился на последних секундах добавленного времени, когда точный удар Лаутаро Мартинеса поставил точку в противостоянии двух футбольных гигантов на стадионе в Атланте. Теперь действующие чемпионы готовятся к решающей битве с Испанией, которая пройдёт уже в ближайшее воскресенье.

Фото: flickr.com by Agencia de Noticias ANDES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лаутаро Мартинес

Драматичная развязка на "Мерседес-Бенц Стэдиум"

Матч в штате Джорджия начался осторожно, но во втором тайме события стали развиваться стремительно. На 55-й минуте английский полузащитник Энтони Гордон вывел свою команду вперёд, заставив аргентинцев перейти к массированному штурму. Давление принесло плоды лишь в самой концовке: на 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие. Однако настоящим героем вечера стал Лаутаро Мартинес, чей гол на второй добавленной минуте вырвал для Аргентины путевку в финал. Интрига сохранялась до финального свистка, а интенсивность игры показала, насколько важен грамотный тренировочный процесс для поддержания выносливости в решающих стадиях турнира.

"В матчах такого уровня на первый план выходит функциональная готовность. Когда силы на исходе, побеждает тот, кто лучше сохранил концентрацию и взрывную мощь ног для финального рывка", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Путь к золоту: финал против Испании

В финальном противостоянии, которое состоится 19 июля, аргентинцам предстоит встретиться со сборной Испании. Испанцы уверенно прошли свой полуфинал, обыграв Францию со счётом 2:0. Для Аргентины это шанс подтвердить статус сильнейшей команды планеты, однако короткий срок на восстановление — всего четыре дня — накладывает серьезные требования к медицинскому штабу. Учитывая травматичность современного футбола, подготовка будет включать не только тактику, но и глубокую реабилитацию. Важно помнить, что даже профессионалы уровня финала ЧМ подвержены рискам, и иногда последствия спортивных травм могут проявиться спустя годы.

"Четыре дня между полуфиналом и финалом — это критический период. Сейчас главная задача — снять мышечный гипертонус и восстановить запасы гликогена, чтобы избежать микротравм в решающей игре", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Физическая подготовка и восстановление после полуфинала

Высокий темп игры в США при жаркой погоде потребовал от футболистов предельной отдачи. В таких условиях на первый план выходит не только техника, но и умение работать в статике и динамике. Те, кто привык включать в подготовку статические нагрузки для мышц ног, обычно лучше чувствуют себя в концовках таймов, когда забиваются решающие мячи. Для игроков основы Аргентины сейчас важен каждый час отдыха и правильное питание, от которого зависит тонус мускулатуры.

Событие / Параметр Результат / Данные Итоговый счет матча 2:1 в пользу Аргентины Автор победного гола Лаутаро Мартинес (90+2') Соперник по финалу Сборная Испании Дата и время финала 19 июля, 22:00 (МСК)

Ответы на популярные вопросы о финале ЧМ-2026

Где и когда смотреть финальный матч?

Финальная игра между сборными Аргентины и Испании пройдет 19 июля. Начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

С каким счетом Аргентина победила Англию?

Встреча завершилась волевой победой аргентинцев со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на второй добавленной ко второму тайму минуте.

Кто забивал голы в полуфинале?

За Англию отличился Энтони Гордон (55-я минута). У Аргентины мячи забили Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2-я минута).

Как завершился второй полуфинал?

Сборная Испании уверенно переиграла Францию со счетом 2:0, обеспечив себе выход в финал против Аргентины.

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