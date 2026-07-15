Футбол убивает мозг? Суд назвал официальную причину смерти легендарного Нобби Стайлза

Коронерский суд Стокпорта (Великобритания) вынес решение по делу о смерти легендарного футболиста Нобби Стайлза. Экспертиза подтвердила: тяжелая форма деменции, от которой чемпион мира страдал последние десятилетия жизни, была вызвана хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Причина болезни — регулярные микротравмы мозга, полученные при игре головой.

Фото: https://unsplash.com by Carlos Felipe Ramírez Mesa is licensed under Free Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

Механизм травмы: 140 тысяч ударов

За 17 лет профессиональной карьеры в "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Нобби Стайлз нанес около 140 тысяч ударов головой по мячу. По оценкам его сына, Джона Стайлза, футболист контактировал с мячом таким образом не менее 40 раз за каждую тренировку. Нейропатолог Даниэль Дю Плесси, выступавший в суде, констатировал прямую связь между этой нагрузкой и развитием нейродегенеративного заболевания.

Ситуация усугублялась особенностями инвентаря тех лет. Кожаные мячи весили около 450 граммов, а при намокании их масса значительно росла. Современные биомеханические исследования показывают, что сила удара футбольным мячом может достигать 80% от силы удара профессионального боксера. Серия таких воздействий приводит к накоплению тау-белка в тканях мозга, что характерно для ХТЭ и болезни Альцгеймера.

Первые симптомы — нарушения памяти и речевые повторы — проявились у Стайлза в возрасте 50-60 лет. К 2010 году болезнь прогрессировала настолько, что ветерану пришлось продать свои спортивные награды для оплаты дорогостоящего ухода. Он скончался в октябре 2020 года на 79-м году жизни.

Мнение специалиста

"Хроническая травматическая энцефалопатия коварна тем, что она развивается годами в результате накопления микроструктурных повреждений нервной ткани. Важно понимать: даже если разовое столкновение не привело к потере сознания, повторяющаяся вибрация и резкое ускорение мозга внутри черепной коробки запускают дегенеративные процессы, которые проявятся спустя десятилетия деменцией или когнитивным снижением", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Судебные иски и позиция ассоциаций

Семья Стайлза вошла в группу истцов, обвиняющих Футбольные ассоциации Англии и Уэльса в халатности. Бывшие игроки и их родственники утверждают, что спортивные чиновники десятилетиями игнорировали риски необратимых повреждений мозга. Несмотря на вердикт коронерского суда, представители ассоциаций в марте текущего года заявили в Высоком суде, что "убедительных научных данных" о такой взаимосвязи все еще недостаточно.

Проблема ХТЭ уже вызвала изменения в правилах тренировок. В ряде стран, включая Англию и Шотландию, введены жесткие ограничения на отработку ударов головой для детей и подростков, у которых мозг находится в стадии активного формирования.

Параметр риска Факты исследования Общее число ударов 140 000 за карьеру Сила воздействия До 80% от удара боксера Латентный период 30-40 лет от начала карьеры до симптомов

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын