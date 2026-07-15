Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный десант из Тольятти: советский маневр обвалил рынок западных авто в восьмидесятых
Мальчик погиб от одного удара каменной булавой: раскрыта жуткая тайна ритуала инков
Личные границы под угрозой: выбор каких спортивных нарядов лишает окружающих комфорта
Бесполезная слежка за скоростью: масштабные расходы не смогли остановить опасные маневры водителей
Просто стоял в очереди на заправку: водителей Кировской области спасут от несправедливых штрафов
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Забытые плиты отправятся на реставрацию: мемориал Жидилов Бор в Псковском округе ждет новый облик
На Байконуре прогремел мощный старт: орбитальный форпост принял новую группу исследователей
Гастротуризм заставляет ходить по кругу: россияне возвращаются в любимые локации ради кухни

Футбол убивает мозг? Суд назвал официальную причину смерти легендарного Нобби Стайлза

Спорт

Коронерский суд Стокпорта (Великобритания) вынес решение по делу о смерти легендарного футболиста Нобби Стайлза. Экспертиза подтвердила: тяжелая форма деменции, от которой чемпион мира страдал последние десятилетия жизни, была вызвана хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Причина болезни — регулярные микротравмы мозга, полученные при игре головой.

Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
Фото: https://unsplash.com by Carlos Felipe Ramírez Mesa is licensed under Free
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

Механизм травмы: 140 тысяч ударов

За 17 лет профессиональной карьеры в "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Нобби Стайлз нанес около 140 тысяч ударов головой по мячу. По оценкам его сына, Джона Стайлза, футболист контактировал с мячом таким образом не менее 40 раз за каждую тренировку. Нейропатолог Даниэль Дю Плесси, выступавший в суде, констатировал прямую связь между этой нагрузкой и развитием нейродегенеративного заболевания.

Ситуация усугублялась особенностями инвентаря тех лет. Кожаные мячи весили около 450 граммов, а при намокании их масса значительно росла. Современные биомеханические исследования показывают, что сила удара футбольным мячом может достигать 80% от силы удара профессионального боксера. Серия таких воздействий приводит к накоплению тау-белка в тканях мозга, что характерно для ХТЭ и болезни Альцгеймера.

Первые симптомы — нарушения памяти и речевые повторы — проявились у Стайлза в возрасте 50-60 лет. К 2010 году болезнь прогрессировала настолько, что ветерану пришлось продать свои спортивные награды для оплаты дорогостоящего ухода. Он скончался в октябре 2020 года на 79-м году жизни.

Мнение специалиста

"Хроническая травматическая энцефалопатия коварна тем, что она развивается годами в результате накопления микроструктурных повреждений нервной ткани. Важно понимать: даже если разовое столкновение не привело к потере сознания, повторяющаяся вибрация и резкое ускорение мозга внутри черепной коробки запускают дегенеративные процессы, которые проявятся спустя десятилетия деменцией или когнитивным снижением", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Семья Стайлза вошла в группу истцов, обвиняющих Футбольные ассоциации Англии и Уэльса в халатности. Бывшие игроки и их родственники утверждают, что спортивные чиновники десятилетиями игнорировали риски необратимых повреждений мозга. Несмотря на вердикт коронерского суда, представители ассоциаций в марте текущего года заявили в Высоком суде, что "убедительных научных данных" о такой взаимосвязи все еще недостаточно.

Проблема ХТЭ уже вызвала изменения в правилах тренировок. В ряде стран, включая Англию и Шотландию, введены жесткие ограничения на отработку ударов головой для детей и подростков, у которых мозг находится в стадии активного формирования.

Параметр риска Факты исследования
Общее число ударов 140 000 за карьеру
Сила воздействия До 80% от удара боксера
Латентный период 30-40 лет от начала карьеры до симптомов

 

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка
Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника
Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI
Александр Шуваев раскритиковал чиновников Белгородской области за формальные ответы гражданам
Золото в ртах покойников: открытие в Египте обнажило пугающие детали древних погребальных обрядов
Природа Африки скрывала тайну: редкая находка в Конго перевернула представления о приматах
Разрыв шаблонов в сельском хозяйстве: масштабный объект в Чувашии откроет путь за рубеж
Наследие колхозов сороковых годов: в Коми нашли способ усилить мясные качества животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.