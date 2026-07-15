Международная федерация гандбола (IHF) официально сняла все ограничения на участие российских сборных в мировых первенствах, следуя обновленным рекомендациям МОК. Теперь наши спортсмены, судьи и официальные лица возвращаются на международную арену в полном статусе, без унизительных нейтральных флагов и дополнительных условий, что стало мощным сигналом для всего игрового спорта. Гандболисты стали третьими атлетами в командных дисциплинах после волейболистов и ватерполистов, кому удалось пробить стену санкций и восстановить свои права на участие в крупнейших турнирах.
Совет IHF принял решение немедленно отменить запрет, действовавший с марта 2022 года. Согласно официальному заявлению организации, позиция федерации приведена в полное соответствие с директивами МОК от мая и июля 2026 года. Это означает, что российские и белорусские гандболисты вновь становятся полноправными участниками мирового гандбольного сообщества. Важно, что допуск касается не только игроков, но и судейского корпуса, а также технических экспертов, чье отсутствие остро ощущалось на международных стартах.
"Возвращение наших команд в элиту — это огромный стимул для развития вида спорта внутри страны. Теперь у молодых игроков есть четкий ориентир и понимание, что международная карьера снова открыта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Ранее, весной 2026 года, федерация уже делала пробные шаги, разрешив выступать юниорским и молодежным составам. Однако нынешнее решение снимает все барьеры и для основных национальных сборных. Спортивные функционеры подчеркивают, что никаких искусственных препятствий или дополнительных критериев фильтрации атлетов применяться не будет.
Несмотря на полную отмену санкций, техническая процедура возвращения потребует времени. IHF будет тесно сотрудничать с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) для обеспечения "чистоты" атлетов. Все российские игроки должны будут подтвердить соответствие Всемирному антидопинговому кодексу через регулярные проверки. Это стандартная процедура, которая позволит избежать любых юридических претензий в будущем. Пока команды готовятся к турнирам, любителям активности стоит обратить внимание на домашний фитнес без мучений, чтобы поддерживать форму в ожидании трансляций мировых игр.
"Для профессиональных спортсменов период простоя всегда опасен потерей игрового ритма, поэтому сейчас крайне важно грамотно выстроить систему сборов и восстановления, чтобы выйти на пик формы к первым же матчам", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Федерация признает, что процесс реинтеграции может занять несколько месяцев. Это связано с формированием календаря соревнований и распределением квот на квалификационные турниры. Однако в IHF с оптимизмом смотрят на возвращение россиян, отмечая высокий уровень школы и конкуренции, который наши спортсмены привносят в каждый чемпионат. Для тех, кто хочет достичь атлетического телосложения, полезной будет статическая нагрузка, позволяющая эффективно прорабатывать мышцы.
Гандбол стал 13-м видом спорта, где международное руководство пошло на полную нормализацию отношений с нашей страной. Ранее подобные решения были приняты в волейболе и водном поло. Стоит помнить, что решение МОК вернуло надежду на мировые чемпионаты многим городам России, включая Казань, которая обладает мощнейшей инфраструктурой для проведения турниров планетарного масштаба.
"Профессиональный гандбол крайне требователен к выносливости и силе кора. Уверен, что возвращение наших ребят в мировую элиту подстегнет интерес к функциональному тренингу среди молодежи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.
|Этап допуска
|Статус решения IHF
|Март 2022
|Полный запрет на участие сборных и клубов
|Март 2026
|Допуск юниорских и молодежных команд
|Июль 2026
|Полное снятие ограничений для всех сборных
|Август 2026+
|Реинтеграция в календарь мировых турниров
График возвращения зависит от текущего международного календаря. Ожидается, что команды смогут включиться в отборочные циклы ближайших крупных турниров уже в осеннем сезоне 2026 года.
Нет, согласно заявлению IHF, запрет отменен полностью, и решение приведено в соответствие с рекомендациями МОК о полноправном участии без дополнительных ограничений.
Решение IHF прежде всего касается сборных и официальных мероприятий под эгидой федерации. Вопрос участия клубов в Еврокубках находится в компетенции Европейской федерации гандбола (EHF).
Спортсмены будут проходить стандартную процедуру контроля ITA. Никаких "специальных" или предвзятых тестов сверх Всемирного антидопингового кодекса не предусмотрено.
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