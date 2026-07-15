Триумфальное возвращение или новая проверка: гандбол получил шанс начать новую главу

Международная федерация гандбола (IHF) официально сняла все ограничения на участие российских сборных в мировых первенствах, следуя обновленным рекомендациям МОК. Теперь наши спортсмены, судьи и официальные лица возвращаются на международную арену в полном статусе, без унизительных нейтральных флагов и дополнительных условий, что стало мощным сигналом для всего игрового спорта. Гандболисты стали третьими атлетами в командных дисциплинах после волейболистов и ватерполистов, кому удалось пробить стену санкций и восстановить свои права на участие в крупнейших турнирах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гандбол матч

Возвращение в игру: детали решения IHF

Совет IHF принял решение немедленно отменить запрет, действовавший с марта 2022 года. Согласно официальному заявлению организации, позиция федерации приведена в полное соответствие с директивами МОК от мая и июля 2026 года. Это означает, что российские и белорусские гандболисты вновь становятся полноправными участниками мирового гандбольного сообщества. Важно, что допуск касается не только игроков, но и судейского корпуса, а также технических экспертов, чье отсутствие остро ощущалось на международных стартах.

"Возвращение наших команд в элиту — это огромный стимул для развития вида спорта внутри страны. Теперь у молодых игроков есть четкий ориентир и понимание, что международная карьера снова открыта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ранее, весной 2026 года, федерация уже делала пробные шаги, разрешив выступать юниорским и молодежным составам. Однако нынешнее решение снимает все барьеры и для основных национальных сборных. Спортивные функционеры подчеркивают, что никаких искусственных препятствий или дополнительных критериев фильтрации атлетов применяться не будет.

Антидопинговый контроль и переходный период

Несмотря на полную отмену санкций, техническая процедура возвращения потребует времени. IHF будет тесно сотрудничать с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) для обеспечения "чистоты" атлетов. Все российские игроки должны будут подтвердить соответствие Всемирному антидопинговому кодексу через регулярные проверки. Это стандартная процедура, которая позволит избежать любых юридических претензий в будущем. Пока команды готовятся к турнирам, любителям активности стоит обратить внимание на домашний фитнес без мучений, чтобы поддерживать форму в ожидании трансляций мировых игр.

"Для профессиональных спортсменов период простоя всегда опасен потерей игрового ритма, поэтому сейчас крайне важно грамотно выстроить систему сборов и восстановления, чтобы выйти на пик формы к первым же матчам", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Федерация признает, что процесс реинтеграции может занять несколько месяцев. Это связано с формированием календаря соревнований и распределением квот на квалификационные турниры. Однако в IHF с оптимизмом смотрят на возвращение россиян, отмечая высокий уровень школы и конкуренции, который наши спортсмены привносят в каждый чемпионат. Для тех, кто хочет достичь атлетического телосложения, полезной будет статическая нагрузка, позволяющая эффективно прорабатывать мышцы.

Статистика допуска: Россия возвращает позиции

Гандбол стал 13-м видом спорта, где международное руководство пошло на полную нормализацию отношений с нашей страной. Ранее подобные решения были приняты в волейболе и водном поло. Стоит помнить, что решение МОК вернуло надежду на мировые чемпионаты многим городам России, включая Казань, которая обладает мощнейшей инфраструктурой для проведения турниров планетарного масштаба.

"Профессиональный гандбол крайне требователен к выносливости и силе кора. Уверен, что возвращение наших ребят в мировую элиту подстегнет интерес к функциональному тренингу среди молодежи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Этап допуска Статус решения IHF Март 2022 Полный запрет на участие сборных и клубов Март 2026 Допуск юниорских и молодежных команд Июль 2026 Полное снятие ограничений для всех сборных Август 2026+ Реинтеграция в календарь мировых турниров

Ответы на популярные вопросы о возвращении гандбола

Когда российские сборные смогут сыграть первый матч?

График возвращения зависит от текущего международного календаря. Ожидается, что команды смогут включиться в отборочные циклы ближайших крупных турниров уже в осеннем сезоне 2026 года.

Будут ли действовать ограничения по флагу и гимну?

Нет, согласно заявлению IHF, запрет отменен полностью, и решение приведено в соответствие с рекомендациями МОК о полноправном участии без дополнительных ограничений.

Распространяется ли решение на клубные команды?

Решение IHF прежде всего касается сборных и официальных мероприятий под эгидой федерации. Вопрос участия клубов в Еврокубках находится в компетенции Европейской федерации гандбола (EHF).

Какие антидопинговые требования предъявят атлетам?

Спортсмены будут проходить стандартную процедуру контроля ITA. Никаких "специальных" или предвзятых тестов сверх Всемирного антидопингового кодекса не предусмотрено.

Читайте также