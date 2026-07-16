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Живот станет плоским без бега: это упражнение заставит глубокие мышцы кора гореть

Спорт

Одно функциональное движение может заменить полноценную тренировку, воздействуя на пресс, ноги, ягодицы и спину без использования спортивного инвентаря. Комбинация известных асан и динамических упражнений укрепляет мышцы-стабилизаторы, корректирует осанку и активирует метаболизм, помогая избавиться от чувства скованности, которое часто возникает при длительном сидении в кресле.

Мужчина стоит в планке
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина стоит в планке

Почему полезно выполнять упражнение ежедневно

Это упражнение объединяет элементы "Собаки мордой вниз" с подъемом ноги и классического "Альпиниста". Такая последовательность заставляет работать всё тело, включая глубокие слои мышц, до которых не добираются стандартные скручивания.

"Работа с собственным весом в динамических связках развивает не только силу, но и нейромышечную координацию, что критически важно для защиты позвоночника от ежедневных перегрузок", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Регулярная нагрузка способствует укреплению зоны кора — это помогает сделать живот плоским и подтянутым. Кроме того, динамика упражнения разгоняет сердечный ритм, создавая кардио-эффект без необходимости бега или прыжков. Работа ног и ягодиц здесь происходит через стабилизацию корпуса, что избавляет от дисбаланса, часто вызывающего боль в области поясницы.

"Главное заблуждение большинства — думать, что для проработки пресса нужно только скручиваться. На самом деле, удержание грамотной планки и динамические подтягивания колена работают намного эффективнее и безопаснее для позвоночника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Как освоить правильную технику выполнения

Для достижения результата важно соблюдать последовательность:

  • База: Ладони ставим четко под плечи, пальцы широко расставлены. Поднимаем таз вверх, выпрямляя спину — это положение "Собаки".
  • Мах: На выдохе плавно поднимаем одну ногу строго вверх, не допуская заваливания бедра в сторону.
  • Динамика: Мощным движением на выдохе подтягиваем колено к груди, подключая мышцы живота.

"Сбивчивое дыхание — частая причина быстрого утомления. Если вы хотите, чтобы упражнение помогало сжигать лишнее, контролируйте вдох и выдох, согласовывая их с фазами движения, иначе организм уйдет в излишний стресс", — пояснил в беседе с Pravda.Ru спортивный нутрициолог Алексей Дорофеев.

Варианты для разного уровня подготовки

Уровень подготовки Рекомендация по выполнению
Новички 2 подхода по 8-10 повторений
Средний уровень 3 подхода по 12-15 повторений
Продвинутые От 20 повторений в активном темпе

Ответы на популярные вопросы о тренировке

Подходит ли это упражнение для ежедневного выполнения?

Да, так как оно носит функциональный характер и не перегружает суставы при правильной технике, что позволяет практиковать его каждый день в качестве разминки.

Чем заменить основные движения, если они даются с трудом?

Начните отдельно с махов ногой из "собаки" для укрепления ягодиц или только с "альпиниста" без подъема ноги. Это поможет адаптировать мышцы к нагрузке.

Почему во время выполнения начинает болеть поясница?

Скорее всего, вы проваливаете поясницу в фазе подтягивания колена. Всегда держите пресс в напряжении, контролируя, чтобы спина оставалась прямой.

Кому лучше воздержаться от таких тренировок?

При наличии травм плеч, запястий или позвоночника, а также при высоком давлении или беременности от данного упражнения стоит отказаться и выбрать более спокойные варианты ЛФК.

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Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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