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Красота в каждом движении: как полюбить тренировки, когда они приносят мгновенный результат

Спорт

Красивая линия плеч, подтянутая спина и отсутствие неэстетичных складок под мышками достижимы без изнурительных походов в зал. Достаточно четырех базовых движений, которые укрепляют мышечный корсет и заставляют тело держать королевскую осанку.

упражнения для осанки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
упражнения для осанки

Упражнение "Супермен" для глубоких мышц спины

Первый этап тренировки посвящен формированию фундамента — мышц, выпрямляющих позвоночник. Упражнение "Супермен" эффективно исправляет нарушения осанки и включает в работу глубокие стабилизаторы, которые редко задействуются в бытовой жизни.

"Очень важно следить за положением шеи: она должна оставаться естественным продолжением позвоночника, без заломов и рывков головой вверх", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Для выполнения лягте на живот, вытянув руки вперед. Одновременно поднимите корпус и разведите руки через стороны вниз, описывая полукруг, после чего плавно вернитесь в исходную точку. Такая нагрузка безопасна и полезна даже для самых маленьких, так как мягко выстраивает правильный мышечный баланс.

Тяга отягощения в наклоне: работа над рельефом

Чтобы вернуть тонус мышцам спины, необходимо добавить сопротивление. Если дома нет профессионального инвентаря, его легко заменят бутылки с водой или канистры с бытовой химией. Наклоните корпус вперед, сохраняя спину прямой, и тяните локоть к поясу. Главная ошибка здесь — тяга силой бицепса. Чтобы её избежать, сосредоточьтесь на сведении лопаток и делайте короткую паузу в верхней точке.

Махи гантелями для изящных рук

Это движение прицельно нагружает дельтовидные мышцы, делая линию плеч более четкой, а руки — визуально тоньше. Встаньте ровно и поднимайте отягощение через стороны до уровня плеч. Следите за тем, чтобы запястье, локоть и плечо образовывали единую линию.

"При махах не стремитесь закинуть руки как можно выше — это перегружает трапецию и вызывает ненужное напряжение в шее. Движение должно быть плавным, без инерции", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Правильная техника отжиманий

Отжимания — это база, развивающая грудные мышцы и трицепс. Новичкам лучше начинать с колен, постепенно переходя к классическому варианту. Широкая постановка рук и угол в локтях 90 градусов обеспечивают оптимальное распределение нагрузки. Важно не допускать прогиба в пояснице и не касаться грудью пола — мышцы должны оставаться под нагрузкой на протяжении всего подхода. Если классика пока не даётся, можно изучить вспомогательные упражнения для подготовки к отжиманиям.

"В отжиманиях корпус должен представлять собой одну прямую линию от макушки до колен или пяток. Как только таз начинает "провисать" или уходить слишком высоко, эффективность упражнения падает до нуля", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Упражнение Основной фокус и польза
"Супермен" Укрепление мышц, выпрямляющих позвоночник, исправление осанки.
Тяга в наклоне Проработка широчайших мышц, устранение складок и дряблости спины.
Махи гантелями Формирование рельефа плеч, визуальное сужение зоны предплечий.
Отжимания Развитие силы грудных мышц и тонуса задней поверхности рук.

Ответы на популярные вопросы о тренировках верха тела

Как часто нужно делать этот комплекс?

Для поддержания тонуса достаточно 2-3 занятий в неделю. Мышцам требуется время на восстановление, поэтому ежедневные тренировки одной и той же группы могут привести к переутомлению.

Можно ли убрать жир только с рук или спины?

Локального жиросжигания не существует, однако упражнения укрепляют мышцы и улучшают лимфодренаж, что делает проблемные зоны более подтянутыми и эстетичными.

Через сколько я увижу первый результат?

При регулярном выполнении и соблюдении техники первые изменения в осанке и тонусе мышц становятся заметны через 3-4 недели тренировок.

Нужна ли разминка перед такими короткими упражнениями?

Да, подготовка суставов и связок обязательна. Пятиминутная суставная гимнастика снижает риск травм и помогает мышцам быстрее включиться в полноценную работу.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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