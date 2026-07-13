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Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России

Спорт

После решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном снятии дисквалификации с Олимпийского комитета России (ОКР) 7 июля, в международном спорте начался процесс восстановления прав российских спортсменов.

Настольный теннис
Фото: unsplash.com by Ben Sauer is licensed under Free to use under the Unsplash License
Настольный теннис

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) 13 июля отменила санкции, указав на конкретный срок о полноценном возвращении атлетов — с 28 июля.

Однако, это лишь начало: многие другие федерации, как до, так и после июльского постановления МОК, активизировали усилия по восстановлению прав российских спортсменов.

Среди первых, кто полностью восстановил статус российских спортсменов, стали водные виды спорта (World Aquatics), охватившие все дисциплины, включая плавание и синхронное плавание. Федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения и восстановила использование национальной символики. Современное пятиборье (UIPM) и фехтование (FIE) также подтвердили снятие санкций, что позволило атлетам участвовать в международных соревнованиях без ограничений.

Некоторые федерации, такие как спортивная гимнастика (FIG) и дзюдо (IJF), также разрешили участникам представлять Россию на международной арене с флагом и гимном. Восстановление прав коснулось не только взрослых, но и юниорских спортсменов, например, в тхэквондо (World Taekwondo) и спортивной борьбе (UWW), где символика России снова присутствует на соревнованиях. Тем не менее, некоторые зимние федерации, включая IBU (биатлон) и ISU (конькобежный спорт и фигурное катание), пока не приостановили свои внутренние санкции, несмотря на решение МОК.

"Восстановление прав российских спортсменов в международных федерациях — важный шаг к их полной интеграции в мировую спортивную систему", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по спортивному праву Ксения Руднева.

Важный процесс возвращения российских атлетов в международный спорт на фоне снятия санкций от МОК демонстрирует изменения в подходах международных федераций. Реакция ряда федераций на этот шаг также показывает, что вопросы допустимости спортсменов от России по-прежнему остаются актуальными и должны обсуждаться на всех уровнях.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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