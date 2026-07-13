Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Границы природы стерты: биологи создали живой организм с функциями сразу трех царств жизни
Гипертония, которая не боится таблеток: что делать, если лечение зашло в тупик
Подземная магистраль длиной 4 километра: российские нефтяники установили новый рекорд бурения
Поразительные перемены в Перми: обновили облик районов и определили судьбу старого здания
Подземный апокалипсис в Хабаровске: тонны ежедневных отходов вынудили службы работать на пределе
Камчатка закрывает двери: власти региона ужесточили правила для иностранных работников
Привычный маршрут стал дорогой ценой: водители столкнулись с новыми запретами у собственных домов
Пакетик с кухни оказался ценнее удобрений: морковь после такой подкормки приятно удивит
Обещали, но не выдали: Сахалинская область столкнулась с серьезным сбоем в поставках медикаментов

Три миллиона против Аргентины: один матч запустил крупнейший скандал ЧМ-2026

Спорт » Командные виды » Футбол

Более трех миллионов человек подписали петицию с требованием отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира 2026 года. Авторы инициативы, запустившие платформу Argentina Out, обвиняют руководство ФИФА и судейский корпус в предвзятости и создании режима наибольшего благоприятствования для команды Лионеля Месси. Скандал разгорелся с новой силой после волевой победы аргентинцев над сборной Египта, которую многие болельщики сочли результатом административного ресурса, а не спортивного мастерства.

Флаг Аргентины
Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Флаг Аргентины

Аргентину обвиняют в "ручном" управлении турниром

Основная претензия создателей петиции заключается в том, что турнирная сетка и работа арбитров якобы выстроены так, чтобы максимально облегчить путь Лионеля Месси к очередному финалу. Сторонники тотального бана утверждают, что спортивный принцип на ЧМ-2026 принесен в жертву маркетинговым интересам и красивому финалу карьеры легендарного капитана. "Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определён?" — приводится риторический вопрос в тексте манифеста на сайте Argentina Out.

"Подобные эмоциональные всплески фанатов — обычное дело после крупных камбэков, однако цифра в три миллиона подписей впечатляет, даже если она не верифицирована. В футболе такого уровня психология играет не меньшую роль, чем тактика, и давление трибун может косвенно влиять на решения судей в спорных моментах", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Несмотря на масштабную поддержку в сети, юристы и футбольные чиновники подчеркивают, что сайт не имеет официального статуса. Тем не менее, общественное давление нарастает, заставляя ФИФА работать в условиях повышенного внимания к каждому свистку в матчах с участием действующих чемпионов мира.

Египетский прецедент: судейство под микроскопом

Триггером для массового недовольства стал матч 1/8 финала, где Аргентина вырвала победу у Египта со счетом 3:2. Египтяне уверенно вели 2:0, но пропустили трижды в концовке встречи. Критики уверены: перелом произошел не из-за физического спада африканской сборной, а благодаря лояльности арбитров к лидерам Аргентины. Ситуация дошла до того, что главный рефери матча был вынужден закрыть свои аккаунты в социальных сетях из-за угроз и потока оскорблений.

"Когда команда упускает преимущество в два мяча после 80-й минуты, проблему стоит искать в выносливости и концентрации игроков, а не только в судьях. Поддержание мышечного тонуса до самого финального свистка — это вопрос функциональной подготовки, которой часто не хватает командам-аутсайдерам в матчах с грандами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для тех, кто хочет подготовить свое тело к серьезным нагрузкам и не терять форму к середине игры, эксперт рекомендует включать в тренировки упражнения на выносливость. Например, можно выполнять выпады: поставьте одну ногу вперед, согните оба колена до угла в 90 градусов, удерживая спину ровно, а затем вернитесь в исходное положение. 

Реакция экспертов и юридические перспективы

В ФИФА ситуацию официально не комментируют, придерживаясь политики игнорирования частных инициатив. История футбола знает случаи санкций против сборных, но они всегда были связаны с вмешательством государства в дела федераций или грубейшими нарушениями антидопингового регламента. Петиция за "предвзятую симпатию к Месси" не имеет юридической силы, но наносит серьезный репутационный удар по имиджу турнира.

В то время как фанаты спорят о справедливости, многие выбирают путь личного прогресса, заменяя просмотр ТВ тренировками.

Событие/Фактор Статус и последствия
Количество подписей Свыше 3 млн голосов (по данным Argentina Out)
Основная претензия Предвзятое судейство в пользу Лео Месси
Матч-триггер 1/8 финала: Аргентина — Египет (3:2)
Позиция ФИФА Официальный отказ от комментариев

Ответы на популярные вопросы о скандале вокруг ЧМ-2026

Может ли петиция реально привести к исключению сборной Аргентины?

Нет, юридических оснований для такого решения не существует. ФИФА — это закрытая организация, которая руководствуется собственным регламентом, а петиции на сторонних сайтах не являются официальными документами для пересмотра итогов турнира.

Были ли зафиксированы судейские ошибки в матче с Египтом?

Комитет арбитров проводит внутренний анализ каждой встречи, однако ни одной грубой ошибки, требующей аннулирования результата, официально признано не было. Эксперты сходятся во мнении, что преимущество Аргентины в конце матча было следствием лучшей физической подготовки.

Кто стоит за созданием сайта Argentina Out?

Организаторы кампании сохраняют анонимность. Платформа позиционирует себя как голос независимого фанатского сообщества, не связанного с какими-либо государственными структурами или футбольными федерациями других стран.

Как игроки сборной Аргентины реагируют на обвинения?

Футболисты и тренерский штаб Лионеля Скалони предпочитают игнорировать шум в прессе. По словам представителей команды, их главная задача — подготовка к четвертьфиналу и защита титула действующих чемпионов мира.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Кадровый переворот в районах Алтайского края: перестановки в руководстве изменили расстановку сил
Районы Севастополя разделили на очереди: сбой в энергосистеме региона лишил город привычного комфорта
Жизнь без света стала реальностью: установили жесткий критерий для получения выплат в Крыму
Медики больше не будут бегать между зданиями: новый объект в Пинежском округе объединит службы
Топливный кризис бьет по рыбе: бизнес перекраивает маршруты на ходу
Тунгокоченский округ: размыв региональной дороги Усугли — Кыкер отрезал три села от центра
Эффект влажных ногтей: почему этот маникюр стал главным бьюти-трендом 2026 года
ЕС затеял большую торговую перестройку: Пекин может оставить Европу без главного ресурса
Инвесторы сменили квартиры на депозиты: обвал первичного рынка в Москве ударил по планам застройщиков
Конфликт Ирана и США уже получил дату финала: развязку связали с переменами в Белом доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.