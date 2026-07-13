Более трех миллионов человек подписали петицию с требованием отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира 2026 года. Авторы инициативы, запустившие платформу Argentina Out, обвиняют руководство ФИФА и судейский корпус в предвзятости и создании режима наибольшего благоприятствования для команды Лионеля Месси. Скандал разгорелся с новой силой после волевой победы аргентинцев над сборной Египта, которую многие болельщики сочли результатом административного ресурса, а не спортивного мастерства.
Основная претензия создателей петиции заключается в том, что турнирная сетка и работа арбитров якобы выстроены так, чтобы максимально облегчить путь Лионеля Месси к очередному финалу. Сторонники тотального бана утверждают, что спортивный принцип на ЧМ-2026 принесен в жертву маркетинговым интересам и красивому финалу карьеры легендарного капитана. "Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определён?" — приводится риторический вопрос в тексте манифеста на сайте Argentina Out.
"Подобные эмоциональные всплески фанатов — обычное дело после крупных камбэков, однако цифра в три миллиона подписей впечатляет, даже если она не верифицирована. В футболе такого уровня психология играет не меньшую роль, чем тактика, и давление трибун может косвенно влиять на решения судей в спорных моментах", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.
Несмотря на масштабную поддержку в сети, юристы и футбольные чиновники подчеркивают, что сайт не имеет официального статуса. Тем не менее, общественное давление нарастает, заставляя ФИФА работать в условиях повышенного внимания к каждому свистку в матчах с участием действующих чемпионов мира.
Триггером для массового недовольства стал матч 1/8 финала, где Аргентина вырвала победу у Египта со счетом 3:2. Египтяне уверенно вели 2:0, но пропустили трижды в концовке встречи. Критики уверены: перелом произошел не из-за физического спада африканской сборной, а благодаря лояльности арбитров к лидерам Аргентины. Ситуация дошла до того, что главный рефери матча был вынужден закрыть свои аккаунты в социальных сетях из-за угроз и потока оскорблений.
"Когда команда упускает преимущество в два мяча после 80-й минуты, проблему стоит искать в выносливости и концентрации игроков, а не только в судьях. Поддержание мышечного тонуса до самого финального свистка — это вопрос функциональной подготовки, которой часто не хватает командам-аутсайдерам в матчах с грандами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Для тех, кто хочет подготовить свое тело к серьезным нагрузкам и не терять форму к середине игры, эксперт рекомендует включать в тренировки упражнения на выносливость. Например, можно выполнять выпады: поставьте одну ногу вперед, согните оба колена до угла в 90 градусов, удерживая спину ровно, а затем вернитесь в исходное положение.
В ФИФА ситуацию официально не комментируют, придерживаясь политики игнорирования частных инициатив. История футбола знает случаи санкций против сборных, но они всегда были связаны с вмешательством государства в дела федераций или грубейшими нарушениями антидопингового регламента. Петиция за "предвзятую симпатию к Месси" не имеет юридической силы, но наносит серьезный репутационный удар по имиджу турнира.
В то время как фанаты спорят о справедливости, многие выбирают путь личного прогресса, заменяя просмотр ТВ тренировками.
|Событие/Фактор
|Статус и последствия
|Количество подписей
|Свыше 3 млн голосов (по данным Argentina Out)
|Основная претензия
|Предвзятое судейство в пользу Лео Месси
|Матч-триггер
|1/8 финала: Аргентина — Египет (3:2)
|Позиция ФИФА
|Официальный отказ от комментариев
Нет, юридических оснований для такого решения не существует. ФИФА — это закрытая организация, которая руководствуется собственным регламентом, а петиции на сторонних сайтах не являются официальными документами для пересмотра итогов турнира.
Комитет арбитров проводит внутренний анализ каждой встречи, однако ни одной грубой ошибки, требующей аннулирования результата, официально признано не было. Эксперты сходятся во мнении, что преимущество Аргентины в конце матча было следствием лучшей физической подготовки.
Организаторы кампании сохраняют анонимность. Платформа позиционирует себя как голос независимого фанатского сообщества, не связанного с какими-либо государственными структурами или футбольными федерациями других стран.
Футболисты и тренерский штаб Лионеля Скалони предпочитают игнорировать шум в прессе. По словам представителей команды, их главная задача — подготовка к четвертьфиналу и защита титула действующих чемпионов мира.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.