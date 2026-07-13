Не можете отжаться даже раз? Начинаем с этих 4 упражнений и идем к цели без страха

Отжимания часто называют индикатором физической подготовки, но для многих женщин попытка выполнить хотя бы одно повторение заканчивается разочарованием. Недостаток силы в верхней части корпуса мешает сразу принять классический упор лежа, хотя само по себе движение помогает выстроить ровную линию плеч и укрепить руки. Чтобы освоить этот базовый навык, нужно разбить его на простые этапы и постепенно подготовить связки к нагрузке.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отжимания от гантелей

Фундамент для силы: статика и планки

Прежде чем толкать вес своего тела, необходимо научиться его удерживать. Главная проблема новичков заключается в слабом мышечном корсете. Если живот провисает, а поясница выгибается дугой, энергия тратится впустую, а риск получить травму растет. Планка на прямых руках приучает лопатки оставаться в стабильном положении, что критически важно для безопасного старта. Для усложнения стоит попробовать поочередные касания плеч в упоре лежа. Это тренирует умение сохранять баланс, когда одна точка опоры исчезает. Такие микро-движения заставляют включаться мелкие стабилизаторы, которые позже помогут в самой нижней точке амплитуды. Такая планомерная подготовка закладывает базу для перехода к динамике.

"Многие совершают ошибку, пытаясь сразу упасть на пол. Сила мышц растет быстрее, если нагрузка подается дозированно. Начните с фиксации корпуса в статике на 40—50 секунд, чтобы почувствовать контроль над каждым сантиметром тела", — отметил тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Смена угла: от стены к полу

Гравитация — главный противник в отжиманиях. Чем вертикальнее расположено тело, тем легче выполнять движение. Самый доступный вариант для первых тренировок — это отжимания от стены. Нужно встать на шаг назад, упереться ладонями в стену и плавно сгибать локти. Как только руки окрепнут, угол наклона стоит уменьшить, используя подоконник или край устойчивого стола. Тот самый секрет заключается в негативных повторениях. Это метод, при котором акцент делается на медленном опускании вниз из высокой планки на прямых ногах. Весь упор идет на сопротивление силе тяжести. Опускаться нужно максимально медленно, на пять счетов, а подниматься вверх можно уже с колен. Этот подход заставляет нервную систему адаптироваться к весу тела гораздо эффективнее, чем обычные попытки отжаться.

Уровень сложности Тип упражнения Начальный Отжимания от стены или высокой опоры Средний Отжимания с колен и негативные фазы Продвинутый Классические отжимания от пола

Технические тонкости и типичные промахи

На практике часто встречается подмена работы мышц груди и рук за счет рывков головой или прогибов в тазу. Когда шея тянется к полу быстрее корпуса, создается ложная видимость прогресса. На деле такая техника лишь перегружает позвоночник. Взгляд должен быть направлен строго в пол чуть впереди ладоней, а затылок — составлять единую линию со спиной. Внимания заслуживает и дыхание. Мощный выдох всегда должен сопровождаться самым тяжелым моментом движения — подъемом. Если задерживать воздух, давление внутри грудной клетки резко возрастает, что приводит к быстрой утомляемости. Если выполнять каждое упражнение осознанно, связки адаптируются к нагрузке без развития болей в запястьях.

"Если в процессе тренировки чувствуется дискомфорт в кистях, стоит обратить внимание на постановку ладоней. Пальцы должны быть широко расставлены, чтобы распределить давление по всей площади опоры", — подчеркнул инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы об отжиманиях

Можно ли научиться отжиматься только с помощью планки?

Планка помогает укрепить стабилизаторы, но для самого движения необходима динамическая работа. Без перехода к отжиманиям под углом или с колен освоить полную технику будет сложно.

Почему болят запястья во время выполнения?

Чаще всего это происходит из-за недостаточной гибкости сустава или излишнего завала веса на основание ладони. Попробуйте делать разминку для кистей перед началом тренировки.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться новичку?

Для адаптации мышц достаточно двух или трех занятий в неделю. Перерыв между тренировками позволяет восстановиться связочному аппарату, который у новичков укрепляется медленнее мускулатуры.

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