4 упражнения против сутулости и складок под мышками: техника, которая меняет пропорции тела

Лишние складки в области подмышек часто заставляют отказываться от открытой одежды. Проблема кроется не столько в избыточном весе, сколько в особенностях осанки и застойных процессах в тканях. Правильный подбор упражнений помогает вернуть тонус коже и нормализовать лимфоток.

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Почему появляются складки

Мнение о том, что жир можно убрать только в одной конкретной точке, ошибочно. Организм расходует запасы равномерно, но определенные зоны могут выглядеть проблемными из-за отечности. Под мышками расположены крупные лимфатические узлы. Если человек много сидит и сутулится, ток жидкости замедляется. Возникает локальный отек, который ошибочно принимают за жировые отложения. Каждое движение в таком случае должно быть направлено на восстановление естественного дренажа. Другая причина заключается в мышечной слабости. Малая грудная и широчайшая мышцы спины при отсутствии нагрузки теряют упругость. Ткани начинают провисать, формируя неэстетичный валик. В клетках замедляется работа митохондрий, отвечающих за переработку энергии, что лишь усугубляет ситуацию.

"Валики под мышками часто указывают на застой лимфы и плохую работу мышц-стабилизаторов. Обычные махи руками здесь не помогут, нужно работать с глубокими тканями и раскрытием грудного отдела", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Простые силовые тренировки часто игнорируют мелкие мышцы. Чтобы привести зону в порядок, требуется биомеханический подход. Важно не просто нагрузить руку, а заставить лопатку и ключицу двигаться правильно. Это создает необходимый эффект подтяжки без лишней нагрузки на суставы.

Комплекс для "разблокировки"

Первое упражнение напоминает движение крыльев. Нужно встать ровно, согнуть руки и прижать локти к ребрам. На выдохе локти толкаются вперед, при этом ладони остаются развернутыми к потолку. Это движение активирует малую грудную мышцу, которая часто находится в спящем состоянии. Второй этап — работа с осанкой. Если плечи завернуты внутрь, складка возникнет даже у худого человека. Требуется лечь на спину и медленно заводить прямые руки за голову, касаясь пола. Такое решение помогает растянуть зажатые связки и освободить пространство для нормального кровотока.

"Для избавления от отеков в верхней части тела критически важно следить за дыханием. Зажатая диафрагма блокирует лимфоток, что сразу отражается на состоянии зоны подмышек", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Тот самый секрет заключается в регулярности лимфатического дренажа. Можно использовать технику мягкого натяжения: поднять руку вверх, завести за голову и другой рукой плавно потянуть локоть в сторону. В этот момент нужно сделать несколько глубоких вдохов животом. Ткани расширяются, и лишняя жидкость начинает уходить.

Метод Результат Силовое сжатие ладоней Укрепление мышц груди и рук Дыхание в ребра Снятие отечности и застоя

Системный подход включает не только гимнастику. Важно следить за качеством питания и питьевым режимом. Правильный вариант тренировок всегда сочетает в себе растяжку и укрепление. Такой баланс позволяет телу оставаться функциональным и эстетичным, избегая ненужных деформаций.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать валики только массажем?

Массаж помогает вывести лишнюю воду, но без укрепления мышц кожа быстро обвиснет снова. Требуется сочетать ручное воздействие с активным вариантом нагрузки.

Как быстро появится первый результат?

При ежедневном выполнении дыхательных упражнений и разминки отечность уменьшается через две недели. Для заметного изменения мышечного рельефа потребуется около двух месяцев.

Влияет ли нижнее белье на появление складок?

Слишком тесные бюстгальтеры и жесткие косточки могут пережимать лимфатические сосуды. Это провоцирует застой жидкости и визуально увеличивает проблему.

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